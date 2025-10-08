Tin mới nhất bóng đá sáng 8/10: Morgan chỉ ra người vĩ đại hơn Ronaldo

Morgan chỉ ra người vĩ đại hơn Ronaldo

MC nổi tiếng người Anh Piers Morgan, người luôn được biết đến là fan trung thành của Cristiano Ronaldo, mới đây đã tiết lộ danh tính vận động viên duy nhất mà ông xếp cao hơn siêu sao người Bồ Đào Nha. Vinh dự đó thuộc về huyền thoại cricket người Australia, Shane Warne.

Morgan từng có hai lần phỏng vấn riêng với Ronaldo

Khi được Betfair hỏi phải chọn giữa Ronaldo và Warne, Morgan trả lời: “Nếu tôi phải chọn một người để giành chiến thắng cho mình trong một trận đấu sống còn, trong bóng đá, tôi chọn Cristiano Ronaldo, người có thể ghi bàn quyết định trong một buổi tối mưa gió ở Stoke City. Nhưng nếu là cricket, tôi sẽ chọn Shane Warne. Nếu buộc phải chọn một trong hai, tôi chọn Warne. Tôi yêu Ronaldo, nhưng tôi tin cậu ấy sẽ hiểu!”

Rakitic tiếc vì bỏ lỡ cơ hội sát cánh cùng Ronaldo

Cựu tiền vệ Barcelona Ivan Rakitic thừa nhận “nuối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp” của mình là việc không thể gia nhập Juventus để thi đấu cùng Cristiano Ronaldo. Trong cuộc phỏng vấn với La Gazzetta Dello Sport, huyền thoại người Croatia tiết lộ chính Ronaldo đã đích thân gọi điện cho anh vào năm 2019 để thuyết phục chuyển đến Serie A, song thương vụ này cuối cùng không thể xảy ra.

Jordi Alba tuyên bố giải nghệ

Sau khi Sergio Busquets xác nhận sẽ treo giày khi mùa giải MLS hiện tại khép lại, đến lượt Jordi Alba đưa ra quyết định tương tự. Hậu vệ trái của Inter Miami đã thông báo ý định giải nghệ vào cuối mùa giải trong đoạn video đầy xúc động được chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân.

Với quyết định giải nghệ, Alba cùng người bạn thân Sergio Busquets chính thức khép lại chương cuối của hành trình rực rỡ khi cả hai từng là trụ cột trong thời kỳ hoàng kim của Barcelona.

John Stones từng cân nhắc treo giày

Chia sẻ với BBC, trung vệ John Stones tiết lộ anh từng nghĩ đến việc giải nghệ trong mùa giải trước vì những chấn thương dai dẳng hành hạ suốt thời gian dài. Trong mùa 2024/25, tuyển thủ người Anh chỉ ra sân 11 trận tại Premier League, liên tục phải ngồi ngoài do chấn thương bàn chân và gân kheo. Lần cuối cùng Stones thi đấu cho Man City là vào tháng Hai năm nay.

Theo Daily Mirror, Man City vẫn coi Stones là một phần quan trọng trong kế hoạch của HLV Pep Guardiola, và CLB đã sẵn sàng đàm phán hợp đồng mới. Giao kèo hiện tại của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa này, nhưng trung vệ người Anh được cho là muốn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Etihad.

Arsenal tưởng thưởng cho David Raya

Theo BBC Sport, thủ môn David Raya đã được Arsenal tưởng thưởng cho phong độ ấn tượng bằng bản hợp đồng cải thiện thu nhập. Bản giao kèo mới giúp thủ thành người Tây Ban Nha nhận mức lương cao hơn so với con số 100.000 bảng/tuần trước đây. Tuy nhiên, anh không gia hạn thời gian gắn bó với đội chủ sân Emirates, khi hợp đồng hiện tại vẫn sẽ kết thúc vào năm 2028.