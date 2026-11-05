Tin mới nhất bóng đá sáng 5/11: MU bị cựu sao Ngoại hạng Anh từ chối

Cựu sao Ngoại hạng Anh từ chối MU

Theo báo chí Saudi Arabia, Man United vừa bị Ivan Toney từ chối lời mời trở lại Ngoại hạng Anh vào tháng Một tới đây. Cựu sao Brentford vẫn cảm thấy hạnh phúc trong màu áo Al Ahly và không có ý định rời đi. Nguồn tin cho biết trở ngại lớn nhất trong thương vụ này là "Quỷ đỏ" không thể đáp ứng mức lương hiện tại của Toney (425.000 bảng/tuần).

Ivan Toney

Rodri chấn thương, chưa rõ thời điểm trở lại

Theo xác nhận từ CLB Barcelona, Rodri đã dính chấn thương gân kheo sau trận đấu với Aston Villa. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã được kiểm tra kỹ càng và bắt đầu quá trình hồi phục. Rodri chắc chắn sẽ lỡ cuộc đối đầu với Atletico Madrid vào cuối tuần này. Barcelona cũng bỏ ngỏ khoảng thời gian tiền vệ này có thể trở lại.

HLV Newcastle đánh mất niềm tin từ cầu thủ

Theo Daily Mail, HLV Matthias Jaissle đang bị học trò đặt dấu hỏi về khả năng chuyên môn. Một số trụ cột của đội bóng xác nhận chưa hiểu rõ về chiến thuật cũng như các chỉ đạo của HLV. Trước đó, HLV Jaissle bày tỏ sự không hài lòng khi các học trò không tuân thủ chiến thuật và tự ý chơi chuyền dài.

Ander Herrera từng suýt gia nhập Barcelona

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu tiền vệ của MU, Ander Herrera tiết lộ từng 2 lần suýt gia nhập Barcelona trong sự nghiệp. Một lần khi cầu thủ này còn thi đấu cho Bilbao, một lần khi đang chơi cho Man United. Đội chủ sân Camp Nou đã tiếp xúc với người đại diện của Herrera nhưng cầu thủ này chừng từng ngồi vào bàn đàm phán.