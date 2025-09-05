Tình tiết mới vụ Yamal chia tay bạn gái sau 13 ngày: Sao Barca lại tiệc tùng thác loạn?

Truyền thông Argentina giải oan cho Mastantuono

Việc Lamine Yamal và Nicki Nicole cùng nhau xóa những bức ảnh chụp chung trên Instagram đã làm dấy lên tin đồn về khả năng chia tay, chỉ sau 13 ngày kể từ khi cả hai công khai xác nhận mối quan hệ.

Theo truyền thông Argentina, Mastantuono không liên quan đến việc rạn nứt giữa Nicole và Yamal

Quyết định này đã tạo ra làn sóng suy đoán và tranh luận trên mạng xã hội, nơi sự hoài nghi đang bao trùm giữa người hâm mộ và giới truyền thông. Thậm chí, còn xuất hiện những đồn đoán về sự liên quan của người thứ ba mang tên Franco Mastantuono, tiền vệ người Argentina vừa cập bến Real Madrid.

Tuy nhiên, truyền thông của xứ "Tango" nhanh chóng giải oan cựu sao River Plate. Thứ nhất, Mastantuono đã có bạn gái từ lâu và hai người vẫn đang trong mối quan hệ tốt đẹp. Thông tin liên quan tới Nicki Nicole là bởi anh chàng này tới dự bữa tiệc do mỹ nhân người Argentina tổ chức tại quê nhà mới đây. Tuy nhiên, đôi bên không hề có mối quan hệ như tin đồn.

Tình tiết mới xuất hiện

Bởi vậy, câu hỏi vì sao Yamal và Nicole chia tay lại nóng lên. Mới nhất, Jordi Martin – chuyên gia săn tin giới người nổi tiếng ở Tây Ban Nha đã đưa ra một phiên bản gây sốc về lý do chia tay giữa Yamal và nữ ca sĩ Argentina. Nên nhớ rằng, chính phóng viên này từng tiết lộ nhiều chi tiết trong vụ chia tay của Shakira và Gerard Piqué.

Lý do chia tay là vì Yamal trốn bạn gái đi tiệc tùng?

“Cách đây vài ngày, chúng tôi biết rằng Nicki Nicole đã dọn đến sống chung tại nhà của cầu thủ ở Barcelona. Nhưng rồi cô ấy lại bay về Argentina. Và trong khi ca sĩ về quê nhà, cầu thủ làm gì? Anh ấy trốn đi chơi”, Jordi Martin kể trên mạng xã hội.

“Anh ấy trốn đi cùng nhóm bạn đến Sevilla, Marbella, và tận hưởng những đêm tiệc ở Andalusia. Lamine Yamal và bạn bè làm gì? Họ lại tiếp tục thuê, gọi đến cho bữa tiệc riêng rất nhiều cô gái. Rất, rất nhiều.

Khi tôi nói nhiều, là bởi tôi đã chụp ảnh Lamine Yamal trong những buổi tiệc với vô số cô gái. Lần gần nhất tôi chụp được Yamal tại một bữa tiệc ở Barcelona, có đến 70 cô gái. Vậy Nicki Nicole sẽ cảm thấy thế nào trước những thông tin này?”.

Nếu thông tin này chính xác thì người đáng trách hơn trong tình huống này là tài năng trẻ người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thực ra ra sao vẫn cần được kiểm chứng thêm.