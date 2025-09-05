Tình tiết mới vụ Yamal chia tay bạn gái sau 13 ngày: Sao Barca lại tiệc tùng thác loạn?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Indonesia vs Đài Loan (Trung Quốc)
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Đài Loan &#40;Trung Quốc&#41; - TPE Đài Loan (Trung Quốc)
-
Faroe Islands vs Croatia
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Ukraine vs Pháp
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Italy vs Estonia
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Slovenia vs Thụy Điển
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Scotland
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Armenia vs Bồ Đào Nha
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Anh vs Andorra
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Andorra - AND Andorra
-
Mỹ vs Hàn Quốc
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mexico vs Nhật Bản
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Tình tiết mới vụ Yamal chia tay bạn gái sau 13 ngày: Sao Barca lại tiệc tùng thác loạn?

Sự kiện: Lamine Yamal
Một chuyên gia săn tin tại Tây Ban Nha tiết lộ thông tin mới liên quan đến việc Yamal và Nicole chia tay.

  

Truyền thông Argentina giải oan cho Mastantuono

Việc Lamine Yamal và Nicki Nicole cùng nhau xóa những bức ảnh chụp chung trên Instagram đã làm dấy lên tin đồn về khả năng chia tay, chỉ sau 13 ngày kể từ khi cả hai công khai xác nhận mối quan hệ. 

Theo truyền thông Argentina, Mastantuono không liên quan đến việc rạn nứt giữa Nicole và Yamal

Theo truyền thông Argentina, Mastantuono không liên quan đến việc rạn nứt giữa Nicole và Yamal

Quyết định này đã tạo ra làn sóng suy đoán và tranh luận trên mạng xã hội, nơi sự hoài nghi đang bao trùm giữa người hâm mộ và giới truyền thông. Thậm chí, còn xuất hiện những đồn đoán về sự liên quan của người thứ ba mang tên Franco Mastantuono, tiền vệ người Argentina vừa cập bến Real Madrid.

Tuy nhiên, truyền thông của xứ "Tango" nhanh chóng giải oan cựu sao River Plate. Thứ nhất, Mastantuono đã có bạn gái từ lâu và hai người vẫn đang trong mối quan hệ tốt đẹp. Thông tin liên quan tới Nicki Nicole là bởi anh chàng này tới dự bữa tiệc do mỹ nhân người Argentina tổ chức tại quê nhà mới đây. Tuy nhiên, đôi bên không hề có mối quan hệ như tin đồn.

Tình tiết mới xuất hiện

Bởi vậy, câu hỏi vì sao Yamal và Nicole chia tay lại nóng lên. Mới nhất, Jordi Martin – chuyên gia săn tin giới người nổi tiếng ở Tây Ban Nha đã đưa ra một phiên bản gây sốc về lý do chia tay giữa Yamal và nữ ca sĩ Argentina. Nên nhớ rằng, chính phóng viên này từng tiết lộ nhiều chi tiết trong vụ chia tay của Shakira và Gerard Piqué.

Lý do chia tay là vì Yamal trốn bạn gái đi tiệc tùng?

Lý do chia tay là vì Yamal trốn bạn gái đi tiệc tùng?

“Cách đây vài ngày, chúng tôi biết rằng Nicki Nicole đã dọn đến sống chung tại nhà của cầu thủ ở Barcelona. Nhưng rồi cô ấy lại bay về Argentina. Và trong khi ca sĩ về quê nhà, cầu thủ làm gì? Anh ấy trốn đi chơi”, Jordi Martin kể trên mạng xã hội.

“Anh ấy trốn đi cùng nhóm bạn đến Sevilla, Marbella, và tận hưởng những đêm tiệc ở Andalusia. Lamine Yamal và bạn bè làm gì? Họ lại tiếp tục thuê, gọi đến cho bữa tiệc riêng rất nhiều cô gái. Rất, rất nhiều. 

Khi tôi nói nhiều, là bởi tôi đã chụp ảnh Lamine Yamal trong những buổi tiệc với vô số cô gái. Lần gần nhất tôi chụp được Yamal tại một bữa tiệc ở Barcelona, có đến 70 cô gái. Vậy Nicki Nicole sẽ cảm thấy thế nào trước những thông tin này?”.

Nếu thông tin này chính xác thì người đáng trách hơn trong tình huống này là tài năng trẻ người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thực ra ra sao vẫn cần được kiểm chứng thêm. 

Yamal nhăn nhó rời sân khiến ĐT Tây Ban Nha và Barcelona "tái mặt"
Yamal nhăn nhó rời sân khiến ĐT Tây Ban Nha và Barcelona "tái mặt"

Tình trạng của Yamal khiến Barcelona không khỏi lo lắng, trong bối cảnh mùa giải 2025/26 mới đi qua giai đoạn đầu.

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2025 18:12 PM (GMT+7)
