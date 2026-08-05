Nóng nhất thể thao sáng 5/8: Jannik Sinner bất ngờ phải đi kiểm tra y tế

Jannik Sinner phải đi kiểm tra y tế

Theo một số nguồn tin từ Italy, Jannik Sinner tiếp tục phải đi kiểm tra tại một phòng khám tư nhân tại Milan (Ý) trong khi US Open 2026 đang tới rất gần. Hiện tại chưa rõ lý do vì sao Sinner phải đi kiểm tra nên nhiều người lo lắng. Trước đó, tay vợt này từng có vài lần kiểm tra tại Milan để xác định nguyên nhân mất sức nhanh tại Roland Garros.

Jannik Sinner

Floyd Mayweather xóa tan tin đồn

Trước tin đồn sắp thượng đài với Adrien Broner, “Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather thẳng thừng chối bỏ. “Đó là tin giả mạo. Tôi không nói chuyện với cậu ta hàng tháng nay rồi nên không có trận đấu nào đâu”. Trước đó, Mayweather định thượng đài với Pacquiao nhưng chưa thể thực hiện do đang có vướng mắc về thuế.

Boxing Pakistan dính bê bối

Theo tin từ Hindustan Times, Liên đoàn boxing Pakistan đang dính bê bối khi để một VĐV bỏ trốn. Cụ thể, VĐV Qudratullah đã mất liên lạc với đoàn sau khi tham gia Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung tại Glasgow vừa qua. Mặc dù Liên đoàn boxing Pakistan vẫn đang cầm hộ chiếu của Qudratullah nhưng khả năng VĐV trở lại là không cao.

Fernando Alonso khoe siêu xe

Mới đây, tay đua kỳ cựu Fernando Alonso xuất hiện trên đường phố Monaco trên chiếc siêu xe Lamborghini Sian FKP 37 màu xanh đậm. Được biết, đây là chiếc xe phiên bản giới hạn để vinh danh Ferdinand Karl Piëch, kiến trúc sư của tập đoàn Volkswagen, người đã qua đời năm 2019, với số 37 tượng trưng cho năm sinh của ông. Được biết, giá ban đầu của chiếc xe là 3,3 triệu euro nhưng hiện tại lên tới gần 5 triệu euro dù đã qua sử dụng.