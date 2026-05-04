Mourinho được ông trùm Perez hậu thuẫn tối đa, nhiều sao Real sắp "bật bãi"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Freiburg vs Sporting Braga
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Hải Phòng
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Liverpool vs Chelsea
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs AFC Bournemouth
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Manchester United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lazio vs Inter Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Manchester City vs Brentford
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Sociedad vs Real Betis
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hellas Verona vs Como
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Como - COM Como
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Burnley vs Aston Villa
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Everton
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Nottingham Forest vs Newcastle United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Mourinho được ông trùm Perez hậu thuẫn tối đa, nhiều sao Real sắp "bật bãi"

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid

Real Madrid đang đứng trước mùa hè đầy biến động, cả trên băng ghế huấn luyện lẫn lực lượng cầu thủ khi ban lãnh đạo cân nhắc những thay đổi lớn nhằm cứu vãn tình hình.

  

Mourinho và kế hoạch cải tổ Real triệt để

José Mourinho được xem là ứng viên sáng giá để tiếpa quản vị trí huấn luyện viên trưởng Real Madrid vào mùa hè 2026. Nếu trở lại Bernabeu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đặt mục tiêu khôi phục tinh thần cạnh tranh vốn đã suy giảm của đội bóng trong những năm gần đây.

Giống như giai đoạn năm 2010, Mourinho dự kiến sẽ tiến hành cuộc “thay máu” mạnh mẽ. Theo đó, rất ít cầu thủ hiện tại được đảm bảo tương lai, và ông yêu cầu ban lãnh đạo chiêu mộ nhiều gương mặt mới, đồng thời thanh lý hàng loạt cầu thủ không còn phù hợp.

Mourinho sẽ nhận được nhiều quyền lực nếu trở lại Real

Mourinho sẽ nhận được nhiều quyền lực nếu trở lại Real

Trong danh sách cần ra đi có những cái tên đáng chú ý như David Alaba và Dani Carvajal. Cả hai đều đã lớn tuổi, nhận mức lương cao nhưng không còn duy trì phong độ, đồng thời thường xuyên dính chấn thương. Khi hợp đồng của họ hết hạn vào ngày 30/6 tới, Real Madrid được cho là sẽ không gia hạn.

Dàn sao trẻ không nằm ngoài làn sóng thanh lọc

Ngoài ra, Dani Ceballos, Fran Garcia và Eduardo Camavinga cũng không nằm trong kế hoạch. 2 cái tên đầu tiên gần như không có vai trò đáng kể trong đội hình và được xem là đã hết cơ hội tại Bernabéu. Với Camavinga, sự phát triển không như kỳ vọng khiến ban lãnh đạo mất niềm tin và cân nhắc bán đi trước khi giá trị chuyển nhượng giảm sâu.

Brahim Diaz cũng nằm trong diện bị thanh lý. Dù từng thể hiện được tài năng, nhưng phong độ thiếu ổn định khiến anh không đáp ứng được kỳ vọng. Ở tuổi 27, anh không còn được xem là một tài năng trẻ để chờ đợi thêm.

Một cái tên gây bất ngờ khác là Gonzalo Garcia, cầu thủ trẻ từng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng nhưng lại có rất ít cơ hội ra sân mùa này. Việc anh ra đi được cho là nhằm nhường chỗ cho tài năng trẻ Endrick, người sẽ trở lại CLB sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn từ Lyon.

Thành tích sa sút và nội bộ bất ổn

Sau khi Xabi Alonso bị sa thải vào tháng 1, Alvaro Arbeloa được bổ nhiệm thay thế nhưng kết quả không cải thiện đáng kể. Tại La Liga, Real Madrid đang kém Barcelona tới 12 điểm – khoảng cách gần như không thể san lấp. Ở Champions League, đội bóng cũng dừng bước tại tứ kết trước Bayern Munich. Nguy cơ trắng tay mùa thứ hai liên tiếp đang hiện hữu.

Không chỉ gặp vấn đề về thành tích, nội bộ Real Madrid còn được mô tả là rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng. Báo chí Tây Ban Nha cho biết phòng thay đồ đội bóng giống như “thùng thuốc súng”, với mâu thuẫn âm ỉ giữa các cầu thủ.

Hàng loạt ngôi sao sẽ phải rời Real dưới thời Mourinho

Hàng loạt ngôi sao sẽ phải rời Real dưới thời Mourinho

Một số ngôi sao như Kylian Mbappe, Vinicius và Jude Bellingham bị cho là có liên quan đến xung đột nội bộ, thậm chí giữa chính họ với nhau. Đồng thời, nhiều cầu thủ cũng không hài lòng với công việc của HLV Arbeloa.

Trước tình hình hiện tại, ban lãnh đạo Real Madrid không còn mặn mà giữ Arbeloa. Ngoài Mourinho, những cái tên khác cũng được nhắc đến gồm Didier Deschamps, Jurgen Klopp và Massimiliano Allegri.

Dù vậy, "Người đặc biệt" vẫn là ứng viên được Chủ tịch Perez ưu tiên, với kỳ vọng mang lại kỷ luật và sự ổn định cho đội bóng. Trong bối cảnh nhiều biến động cả trong lẫn ngoài sân cỏ, Real Madrid sẽ còn trải qua mùa hè đầy sóng gió trước khi tìm lại sự ổn định.

Vinicius phá hỏng buổi lễ xếp hàng danh dự, cùng Real đá trận ra trò tại Camp Nou
Vinicius phá hỏng buổi lễ xếp hàng danh dự, cùng Real đá trận ra trò tại Camp Nou

Tiền đạo Vinicius không giúp Real Madrid sáng cửa vô địch La Liga, nhưng ít nhất anh đã tránh cho đội nhà việc xếp hàng để chào đón nhà vua Barcelona...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/05/2026 17:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN