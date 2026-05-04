Mourinho được ông trùm Perez hậu thuẫn tối đa, nhiều sao Real sắp "bật bãi"

Mourinho và kế hoạch cải tổ Real triệt để

José Mourinho được xem là ứng viên sáng giá để tiếpa quản vị trí huấn luyện viên trưởng Real Madrid vào mùa hè 2026. Nếu trở lại Bernabeu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đặt mục tiêu khôi phục tinh thần cạnh tranh vốn đã suy giảm của đội bóng trong những năm gần đây.

Giống như giai đoạn năm 2010, Mourinho dự kiến sẽ tiến hành cuộc “thay máu” mạnh mẽ. Theo đó, rất ít cầu thủ hiện tại được đảm bảo tương lai, và ông yêu cầu ban lãnh đạo chiêu mộ nhiều gương mặt mới, đồng thời thanh lý hàng loạt cầu thủ không còn phù hợp.

Mourinho sẽ nhận được nhiều quyền lực nếu trở lại Real

Trong danh sách cần ra đi có những cái tên đáng chú ý như David Alaba và Dani Carvajal. Cả hai đều đã lớn tuổi, nhận mức lương cao nhưng không còn duy trì phong độ, đồng thời thường xuyên dính chấn thương. Khi hợp đồng của họ hết hạn vào ngày 30/6 tới, Real Madrid được cho là sẽ không gia hạn.

Dàn sao trẻ không nằm ngoài làn sóng thanh lọc

Ngoài ra, Dani Ceballos, Fran Garcia và Eduardo Camavinga cũng không nằm trong kế hoạch. 2 cái tên đầu tiên gần như không có vai trò đáng kể trong đội hình và được xem là đã hết cơ hội tại Bernabéu. Với Camavinga, sự phát triển không như kỳ vọng khiến ban lãnh đạo mất niềm tin và cân nhắc bán đi trước khi giá trị chuyển nhượng giảm sâu.

Brahim Diaz cũng nằm trong diện bị thanh lý. Dù từng thể hiện được tài năng, nhưng phong độ thiếu ổn định khiến anh không đáp ứng được kỳ vọng. Ở tuổi 27, anh không còn được xem là một tài năng trẻ để chờ đợi thêm.

Một cái tên gây bất ngờ khác là Gonzalo Garcia, cầu thủ trẻ từng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng nhưng lại có rất ít cơ hội ra sân mùa này. Việc anh ra đi được cho là nhằm nhường chỗ cho tài năng trẻ Endrick, người sẽ trở lại CLB sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn từ Lyon.

Thành tích sa sút và nội bộ bất ổn

Sau khi Xabi Alonso bị sa thải vào tháng 1, Alvaro Arbeloa được bổ nhiệm thay thế nhưng kết quả không cải thiện đáng kể. Tại La Liga, Real Madrid đang kém Barcelona tới 12 điểm – khoảng cách gần như không thể san lấp. Ở Champions League, đội bóng cũng dừng bước tại tứ kết trước Bayern Munich. Nguy cơ trắng tay mùa thứ hai liên tiếp đang hiện hữu.

Không chỉ gặp vấn đề về thành tích, nội bộ Real Madrid còn được mô tả là rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng. Báo chí Tây Ban Nha cho biết phòng thay đồ đội bóng giống như “thùng thuốc súng”, với mâu thuẫn âm ỉ giữa các cầu thủ.

Hàng loạt ngôi sao sẽ phải rời Real dưới thời Mourinho

Một số ngôi sao như Kylian Mbappe, Vinicius và Jude Bellingham bị cho là có liên quan đến xung đột nội bộ, thậm chí giữa chính họ với nhau. Đồng thời, nhiều cầu thủ cũng không hài lòng với công việc của HLV Arbeloa.

Trước tình hình hiện tại, ban lãnh đạo Real Madrid không còn mặn mà giữ Arbeloa. Ngoài Mourinho, những cái tên khác cũng được nhắc đến gồm Didier Deschamps, Jurgen Klopp và Massimiliano Allegri.

Dù vậy, "Người đặc biệt" vẫn là ứng viên được Chủ tịch Perez ưu tiên, với kỳ vọng mang lại kỷ luật và sự ổn định cho đội bóng. Trong bối cảnh nhiều biến động cả trong lẫn ngoài sân cỏ, Real Madrid sẽ còn trải qua mùa hè đầy sóng gió trước khi tìm lại sự ổn định.