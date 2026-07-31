Thành tích đối đầu ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore: 16 trận liên tiếp bất bại trong 28 năm qua

ĐT Việt Nam hơn hẳn ĐT Singapore về thành tích đối đầu

ĐT Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch. Ở lượt trận đầu tiên của bảng A, ĐT Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại ĐT Timor Leste với tỷ số 7-0.

Sau khi nghỉ thi đấu tại lượt trận thứ hai, ĐT Việt Nam chuẩn bị thi đấu lượt trận thứ ba mang tính chất bản lề trong cuộc đua tranh vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 gặp ĐT Singapore. Hiện tại, ĐT Singapore đang tạm dẫn đầu bảng A sau khi thắng 2 trận và HLV Gavin Lee cùng các học trò cũng thể hiện quyết tâm rất lớn khi họ chuẩn bị đấu 2 trận sinh tử gặp ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia.

Nguyễn Xuân Son đã tỏa sáng và giúp ĐT Việt Nam thắng thuyết phục ĐT Singapore ở bán kết ASEAN Cup 2024. Ảnh: VOV

Tuy nhiên, áp lực dành cho ĐT Singapore là vô cùng lớn. ĐT Việt Nam vào lúc này sở hữu lực lượng cực mạnh với rất nhiều ngôi sao rải đều các tuyến. Các cầu thủ nhập tịch, Việt kiều như Lê Giang Patrik, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc có sự kết hợp vô cùng hiệu quả với nhiều ngôi sao khác đang đạt đến độ chín như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Trương Tiến Anh, Đoàn Văn Hậu… khiến ĐT Việt Nam trở thành một tập thể rất vững vàng. Ngoài ra, ĐT Việt Nam cũng sở hữu thành tích đối đầu hoàn toàn áp đảo trước ĐT Singapore.

Từ khi bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại với đấu trường quốc tế, ĐT Việt Nam và ĐT Singapore đã đối đầu nhau tổng cộng 22 lần. Kết quả: ĐT Việt Nam thắng 9 trận, hòa 9 trận và thua 4 trận. Rất đáng chú ý, cả 4 thất bại của ĐT Việt Nam đều diễn ra trong thập niên 90 của thế kỷ trước.

Lần gần nhất ĐT Việt Nam gục ngã trước ĐT Singapore là trận thua 0-1 đầy cay đắng ở chung kết Tiger Cup 1998 (tên gọi cũ của ASEAN Cup hiện nay). Trong trận đấu đó, ĐT Việt Nam là chủ nhà, có rất nhiều ngôi sao như Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, Triệu Quang Hà, Trương Việt Hoàng, Trần Công Minh… và tưởng như có thể đánh bại ĐT Singapore để đăng quang. Nhưng bàn thắng bằng… lưng của trung vệ Sasi Kumar trong hiệp hai vào lưới thủ môn Trần Tiến Anh đã khiến ĐT Việt Nam thua trận trong nỗi đau của hàng triệu người hâm mộ.

ĐT Việt Nam đang tích cực tập luyện để sẵn sàng cho trận đấu sắp tới gặp ĐT Singapore. Ảnh: VFF

Kể từ trận thua đó, trong 28 năm qua, ĐT Việt Nam đã gặp ĐT Singapore thêm 16 lần và không thua trận nào. Thành tích cụ thể của ĐT Việt Nam là 8 trận thắng, 8 trận hòa, ghi 20 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 7 bàn trong 16 trận đấu đó.

Tại ASEAN Cup 2024, ĐT Việt Nam đã gặp ĐT Singapore ở vòng bán kết. Trong 2 lần đối đầu, ĐT Việt thắng 2-0 trên sân khách và 3-1 trên sân nhà với vai trò nổi bật của Nguyễn Xuân Son (ghi 3 bàn thắng).

Ở trận đấu sắp tới vào 20h ngày 31/7, ĐT Việt Nam vừa được đánh giá mạnh hơn về lực lượng, vừa có lợi thế sân nhà Mỹ Đình. Chính vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu ĐT Việt Nam có được kết quả tốt, thậm chí là giành chiến thắng thuyết phục để vững tiến trên chặng đường bảo vệ ngôi vương.