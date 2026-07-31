Trực tiếp chuyển nhượng 31/7: MU nhắm đàn em Ronaldo ở Juventus, Real gửi đề nghị chiêu mộ Rodri
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè 2026.
Theo TuttoJuve, MU đã đưa cầu thủ chạy cánh Francisco Conceicao (Juventus) vào tầm ngắm. Đích thân HLV trưởng Michael Carrick bày tỏ nguyện vọng chiêu mộ cầu thủ người Bồ Đào nha, dù vậy "Quỷ đỏ" sẽ phải đáp ứng mức giá 50 triệu euro (43 triệu bảng) mà Juventus yêu cầu.
Theo chiều ngược lại, La Gazzetta dello Sport đưa tin Juventus đang đẩy mạnh quá trình chiêu mộ tiền đạo Joshua Zirkzee từ chính MU. Phía "Quỷ đỏ" cũng sẵn sàng nhả người và hiện tại, đại diện Serie A muốn mượn Zirkzee kèm điều khoản mua đứt trị giá 35 triệu euro.
Theo Sky Sports, Real Madrid sẽ gửi lời đề nghị chuyển nhượng chính thức tới Man City cho tiền vệ Rodri. Hiện tại, 2 đội bóng cũng có những liên hệ ban đầu. Phía Man City muốn giữ chân Quả bóng vàng World Cup 2026 trong bối cảnh hợp đồng hiện tại chỉ còn 1 năm. Nếu không thể giữ người, đại diện Ngoại hạng Anh muốn nhận được mức phí chuyển nhượng từ 40 đến 50 triệu euro.
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Real Madrid đã đạt thỏa thuận bán 2 cầu thủ gồm Gonzalo Garcia và Cesar Palacios cho Fulham.
Cụ thể, tiền đạo Gonzalo Garcia, 22 tuổi, đầu quân cho đội bóng thành London với tổng giá trị 42 triệu euro (40 triệu euro trả trước, 2 triệu euri phụ phí). Trong khi đó, tiền vệ Cesar Palacios, 21 tuổi có phí chuyển nhượng 10 triệu euro.
Trong cả 2 thương vụ, Real đều cài điều khoản nhận 30% giá trị chuyển nhượng nếu Fulham bán cầu thủ cho một đội bóng khác, cũng như ưu tiên mua lại. Alvaro Arbeloa - tân HLV trưởng Fulham và từng dẫn dắt đội trẻ lẫn đội 1 Real - chính là người thúc đẩy thương vụ "kép" này.
Trên trang chủ, MU xác nhận hậu vệ Tyler Fredricson đã chính thức gia nhập Lausanne-Sport, đội bóng Thụy Sĩ cũng thuộc sở hữu của tập đoàn INEOS với "Quỷ đỏ".
Fredricson, 21 tuổi, từng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất đội dự bị MU năm 2025, đồng thời đá trận ra mắt đội 1 "Quỷ đỏ" vào tháng 4 cùng năm. Anh từng gắn bó với MU từ cấp độ U9 cho đến nay.
Trên kênh Youtube cá nhân, nhà báo Bruno Andrade tiết lộ Arsenal sắp chiêu mộ một trung vệ mới như giải pháp thay thế William Saliba, người sẽ nghỉ dài hạn vì chấn thương lưng. Dù vậy, Bruno Andrade cho biết nguồn tin từ Arsenal chưa tiết lộ danh tính mục tiêu mà nhà vô địch Ngoại hạng Anh nhắm tới.
Bên cạnh đó, Sun Sports cho hay Arsenal đang tiến gần đến việc đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle. Dự kiến, tuyển thủ Brazil sẽ "ngốn" 70 triệu bảng phí chuyển nhượng.
Sự xuất hiện của nhiều nhà cầm quân mới có thể khiến Ngoại hạng Anh trở thành "lò xay HLV" ở mùa giải 2026/27.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/07/2026 23:19 PM (GMT+7)