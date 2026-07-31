Trực tiếp chuyển nhượng 31/7: MU nhắm đàn em Ronaldo ở Juventus, Real gửi đề nghị chiêu mộ Rodri

MU - Juventus trao đổi cầu thủ?

Theo TuttoJuve, MU đã đưa cầu thủ chạy cánh Francisco Conceicao (Juventus) vào tầm ngắm. Đích thân HLV trưởng Michael Carrick bày tỏ nguyện vọng chiêu mộ cầu thủ người Bồ Đào nha, dù vậy "Quỷ đỏ" sẽ phải đáp ứng mức giá 50 triệu euro (43 triệu bảng) mà Juventus yêu cầu.

Theo chiều ngược lại, La Gazzetta dello Sport đưa tin Juventus đang đẩy mạnh quá trình chiêu mộ tiền đạo Joshua Zirkzee từ chính MU. Phía "Quỷ đỏ" cũng sẵn sàng nhả người và hiện tại, đại diện Serie A muốn mượn Zirkzee kèm điều khoản mua đứt trị giá 35 triệu euro.