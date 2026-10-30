Tin mới nhất bóng đá sáng 30/10: Arsenal kháng cáo thất bại thẻ đỏ của "thần đồng" 16 tuổi

Arsenal kháng cáo thẻ đỏ thất bại

Tài năng trẻ Max Dowman sẽ bị treo giò 3 trận tiếp theo của Arsenal sau khi Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) giữ nguyên án phạt dành cho cầu thủ 16 tuổi vì tấm thẻ đỏ trong trận thua sốc Fleetwood Town ở vòng 4 League Cup. “Pháo thủ” cho rằng trọng tài đã đưa ra quyết định quá nặng tay nên gửi đơn kháng cáo lên FA.

Dowman bị HLV Mikel Arteta nhắc nhở sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Fleetwood Town

Dù vậy, FA xác nhận hôm 29/10 rằng một ủy ban độc lập đã bác bỏ cả khiếu nại về việc truất quyền thi đấu sai lầm lẫn cáo buộc án phạt quá nặng đối với Dowman. FA cho biết lý do bằng văn bản giải thích quyết định bác đơn kháng cáo của ủy ban sẽ được công bố trong thời gian tới.

Barcelona tiếp tục đặt trọn niềm tin vào Flick

Theo nhà báo Achraf Ben Ayad, ban lãnh đạo Barcelona đã bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào các cầu thủ và ban huấn luyện trong cuộc họp gần nhất. Bất chấp 2 thất bại liên tiếp trước PSG và Real Madrid, các lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya vẫn kiên định ủng hộ HLV Hansi Flick và tin rằng toàn đội có thể tìm lại phong độ tốt nhất.

Đáng chú ý, sự ủng hộ từ ban lãnh đạo Barcelona diễn ra sau một hoạt động riêng trong phòng thay đồ. Raphinha và Rodri được cho là đã giúp tổ chức một buổi tiệc nướng hôm 28/10 nhằm tăng cường sự đoàn kết trong đội bóng. Các cầu thủ được cho là đã cùng nhau thảo luận về những sai lầm gần đây, bao gồm khả năng pressing kém hiệu quả, những đường chuyền thiếu chính xác và sự hỗ trợ phòng ngự chưa đầy đủ. Dù vậy, họ vẫn tin rằng Barcelona có thể trở lại với phong độ tốt nhất nếu khắc phục được những vấn đề đã xuất hiện trong lối chơi.

HLV Enrique đòi công bằng cho Vitinha

HLV Luis Enrique của PSG cho rằng Vitinha chưa nhận được sự ghi nhận xứng đáng trong bảng xếp hạng Quả bóng vàng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ xếp thứ 14, thấp hơn đáng kể so với vị trí thứ ba mà anh đạt được một năm trước.

HLV Enrique nhận xét về cậu học trò: “Thật sự là niềm vui khi có một cầu thủ sở hữu năng lực kỹ thuật và thể chất tuyệt vời như vậy. Đẳng cấp của cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Chúng tôi rất hài lòng khi có một cầu thủ ở đẳng cấp như Vitinha, dù cậu ấy không được xếp ở vị trí cao như xứng đáng trong bảng xếp hạng Quả bóng vàng”.

Ancelotti gọi 15 sao dưới 23 tuổi dự giao hữu tại Singapore

HLV Carlo Ancelotti đã triệu tập 26 cầu thủ cho loạt trận giao hữu trong tháng 11 tại Singapore, nơi Brazil lần lượt đối đầu Nhật Bản và đội chủ nhà. Danh sách lần này có 15 cầu thủ dưới 23 tuổi, trong đó 9 người đủ điều kiện được lựa chọn cho đội tuyển Olympic. Chiến lược gia người Italia cho biết ông muốn đẩy nhanh quá trình xây dựng thế hệ kế cận, đồng thời duy trì bộ khung giàu kinh nghiệm cho đội tuyển.

“Selecao” sẽ đến Đông Nam Á để gặp Nhật Bản vào ngày 14/11, trước khi chạm trán đội chủ nhà Singapore ngày 17/11 tại sân vận động quốc gia Singapore. Các trận giao hữu cũng đánh dấu lần đầu tiên Brazil tái ngộ Nhật Bản kể từ cuộc đối đầu giữa hai đội tại World Cup 2026 ở Bắc Mỹ.

MU “nhắc tên” ứng viên bất ngờ thay Carrick

Bryan King, cựu tuyển trạch viên của Aston Villa, Tottenham và Everton, khẳng định Kieran McKenna, cựu HLV Ipswich Town từng giữ vai trò trợ lý tại MU, đã được những người có quyền quyết định ở đội chủ sân Old Trafford “nhắc đến” trong các cuộc thảo luận cấp cao về tương lai của Michael Carrick.

King chia sẻ với Football Insider: “Tôi nghĩ McKenna có thể là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí HLV trưởng Crystal Palace. Thậm chí, tên của ông ấy cũng đã được nhắc đến tại MU. McKenna từng làm việc ở MU trong một khoảng thời gian khá dài. Vấn đề là MU có quá nhiều người cùng muốn đưa ra quyết định. Ở Crystal Palace chắc chắn cũng có một người như vậy, nên câu hỏi lại là: ‘Tôi sẽ phụ trách mảng bóng đá hay anh sẽ làm việc đó?’”