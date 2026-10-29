Bộ 3 mới của Liverpool thăng hoa, gợi nhớ Salah - Firmino - Mane

Sự kết dính của hàng công Liverpool

Liverpool từng khiến cả châu Âu khiếp sợ với bộ ba Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino. Giờ đây, Alexander Isak, Bradley Barcola và Florian Wirtz đang mang đến hy vọng về một hàng công mới tại Anfield.

Chiến thắng 2-0 trước Brighton ở vòng 8 Ngoại hạng Anh là trận đấu cả 3 cùng góp công vào các bàn thắng, gợi lại những pha phối hợp từng làm nên tên tuổi Liverpool dưới thời Jurgen Klopp.

Tam tấu đáng sợ mới của Liverpool

Bộ ba mới bắt đầu tìm được tiếng nói chung

Liverpool mở tỷ số trước Brighton ở phút 17 khi cú sút của Wirtz chạm Pascal Gross đổi hướng đi vào lưới. Chỉ 4 phút sau, Barcola chặn đường phá bóng của đối phương, tăng tốc bên cánh phải rồi chuyền vào vòng cấm để Isak dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-0.

Isak đã ghi 6 bàn sau 7 trận Ngoại hạng Anh mùa này, đạt hiệu suất 0,86 bàn/trận. Tiền đạo người Thụy Điển cũng lập công trong 3 lần ra sân liên tiếp tại giải đấu. Trong khi đó, Barcola có 2 kiến tạo sau 6 trận, còn Wirtz đóng góp 2 kiến tạo qua 8 vòng đầu tiên.

Barcola còn gây ấn tượng với cú hat-trick trong chiến thắng 6-3 trước LASK tại Champions League. Wirtz cũng tham gia phối hợp trong một bàn thắng của cầu thủ người Pháp ở trận đấu này. Những pha bóng như vậy là tín hiệu tích cực khi Liverpool đang tìm cách khai thác khả năng của 3 ngôi sao tấn công.

Gợi nhớ bộ ba từng ghi 338 bàn cho Liverpool

Trong 5 mùa giải sát cánh từ 2017 đến 2022, Salah, Mane và Firmino ghi tổng cộng 338 bàn tại Ngoại hạng Anh. Salah dẫn đầu với 156 bàn, tiếp đến là Mane có 107 bàn và Firmino đóng góp 75 bàn.

Khả năng phối hợp giữa họ còn ấn tượng hơn. Cả 3 thực hiện tổng cộng 139 kiến tạo, trong đó 66% là những đường chuyền giúp chính 2 đồng đội còn lại lập công.

Firmino kiến tạo 21 lần cho Salah và 18 lần cho Mane. Salah và Mane cũng mỗi người có 18 lần kiến tạo cho người kia. Riêng Salah đóng góp 58 kiến tạo, Firmino có 50 và Mane là 31.

Những thống kê ấy lý giải tại sao Liverpool dưới thời Klopp có thể duy trì hàng công nguy hiểm trong nhiều mùa giải. Salah và Mane thường xuyên xâm nhập vòng cấm, còn Firmino lùi sâu nhận bóng, phối hợp với hàng tiền vệ và mở khoảng trống cho 2 đồng đội.

Isak, Barcola và Wirtz có thể bổ trợ nhau ra sao?

Bộ ba hiện tại sở hữu những phẩm chất phù hợp để xây dựng một hàng công tương tự, nhưng cách phân chia nhiệm vụ có sự khác biệt.

Isak là trung phong có khả năng chọn vị trí, di chuyển phía sau hàng thủ và dứt điểm tốt. Với 20 cú sút để ghi 6 bàn tại Ngoại hạng Anh, anh cần trung bình 3,33 lần dứt điểm cho mỗi bàn thắng.

Barcola mang đến tốc độ, kỹ thuật qua người và khả năng tạo đột biến ở 2 cánh. Anh có thể tự mình vượt qua hậu vệ hoặc chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí thuận lợi. Vai trò này có nhiều nét tương đồng với Mane trước đây, đặc biệt ở những tình huống tăng tốc khi Liverpool giành lại bóng.

Wirtz đảm nhiệm nhiệm vụ sáng tạo. Tiền vệ người Đức có khả năng nhận bóng giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ đối phương, phối hợp trong phạm vi hẹp rồi tung ra đường chuyền quyết định. Anh có thể giúp Liverpool tạo cơ hội cho Isak mà không cần trung phong người Thụy Điển thường xuyên lùi sâu như Firmino.

Cách bố trí này giúp Liverpool có một tiền đạo tập trung vào ghi bàn, một cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ và một tiền vệ có khả năng tổ chức tấn công. Tuy nhiên, Wirtz chơi thấp hơn so với vị trí trung phong của Firmino nên Liverpool cũng phải có cách vận hành khác để phát huy hết khả năng của cả 3.

Liverpool không cần cầm bóng nhiều để ghi bàn

Trước Brighton, Liverpool chỉ kiểm soát 35,6% thời lượng bóng, tỷ lệ thấp thứ 2 trong một chiến thắng sân nhà của đội bóng tại Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2003/04.

Đội chủ sân Anfield thực hiện 13 cú sút, trong đó có 4 lần trúng đích. Brighton dứt điểm 17 lần nhưng chỉ 1 lần đưa bóng trúng khung thành. Liverpool tận dụng cơ hội tốt hơn dù không chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng.

Lối chơi chuyển nhanh từ phòng ngự sang tấn công từng là vũ khí lợi hại của Liverpool thời Klopp. Với tốc độ của Barcola, khả năng di chuyển của Isak và những đường chuyền sáng tạo từ Wirtz, đội bóng hiện tại có đủ nhân sự để phát triển cách tấn công này.

Khoản đầu tư 364 triệu bảng và kỳ vọng về tương lai

Liverpool đã đầu tư số tiền có thể lên tới 364 triệu bảng, bao gồm các khoản phụ phí có điều kiện, để sở hữu Isak, Wirtz và Barcola. Đây là khoản đầu tư rất lớn cho hàng công, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về khả năng phối hợp và hiệu quả ghi bàn.

Dù vậy, bộ ba mới vẫn cần thời gian để đạt đến sự ăn ý của những người tiền nhiệm. Salah, Mane và Firmino đã cùng nhau thi đấu suốt 5 mùa giải, chinh phục Champions League và Ngoại hạng Anh. Thành công của họ đến từ khả năng di chuyển, phối hợp và hiểu rõ thói quen chơi bóng của nhau.

Liverpool hiện cũng có Cody Gakpo, người góp phần quan trọng vào cách vận hành hàng công. Trong trận gặp Brighton, cả 4 cầu thủ tấn công đều có những đóng góp vào lối chơi chung.

Isak, Barcola và Wirtz mới ở giai đoạn đầu xây dựng sự ăn ý. Những bàn thắng và kiến tạo gần đây mang đến tín hiệu khả quan, nhưng để trở thành bộ ba kế thừa Salah, Mane và Firmino, họ còn phải duy trì hiệu suất qua nhiều trận đấu, đặc biệt trước những đối thủ mạnh và hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ.