Trực tiếp bóng đá Man City - Brighton: Bài toán khó cho "Chim mòng biển" (Ngoại hạng Anh)

22h, 31/10 | Etihad Man City 0 - 0 Brighton (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs Brighton Brighton Điểm Donnarumma Aït-Nouri Dias Lewis O’Reilly Enzo Anderson Ndiaye Cherki Doku Haaaland Điểm Verbruggen Kadioglu Vuskovic Dunk Boscagli Gross Andres Gomez Ayari De Cuyper Kostoulas Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Brighton Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, Aït-Nouri, Dias, Lewis, O’Reilly, Enzo, Anderson, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaaland Verbruggen, Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli, Gross, Andres, Gomez, Ayari, De Cuyper, Kostoulas

Tái đấu sau vài ngày

Mới đây, Man City vượt qua Brighton ở vòng 4 Carabao Cup 2026/27 sau trận hòa 2-2 trong 90 phút và thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu tại Etihad rạng sáng 29/10. Tuy nhiên, tấm vé đi tiếp không che lấp được những vấn đề của đội chủ nhà, bởi họ hai lần bị dẫn trước và phải nhờ thủ môn Gerónimo Rulli cản phá thành công để tránh bị loại. Kết quả này cũng khiến cuộc tái đấu giữa hai đội tại Premier League ngày 31/10 trở nên đáng chú ý hơn, đặc biệt là khi Man City sử dụng những quân bài tối ưu.