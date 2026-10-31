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Trực tiếp bóng đá Man City - Brighton: Bài toán khó cho "Chim mòng biển" (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester City

(22h, 31/10) Brighton vừa bị Liverpool giải mã ở vòng đấu trước và sẽ phải làm khách của Man City ở vòng đấu này.

   

22h, 31/10 | Etihad

Man City
Trực tiếp bóng đá Man City - Brighton: Bài toán khó cho "Chim mòng biển" (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Man City - Brighton: Bài toán khó cho "Chim mòng biển" (Ngoại hạng Anh) - 1
Brighton
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Man City - Brighton: Bài toán khó cho "Chim mòng biển" (Ngoại hạng Anh) - 1
Donnarumma, Aït-Nouri, Dias, Lewis, O’Reilly, Enzo, Anderson, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaaland
Trực tiếp bóng đá Man City - Brighton: Bài toán khó cho "Chim mòng biển" (Ngoại hạng Anh) - 1
Verbruggen, Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli, Gross, Andres, Gomez, Ayari, De Cuyper, Kostoulas

Tái đấu sau vài ngày

Mới đây, Man City vượt qua Brighton ở vòng 4 Carabao Cup 2026/27 sau trận hòa 2-2 trong 90 phút và thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu tại Etihad rạng sáng 29/10. Tuy nhiên, tấm vé đi tiếp không che lấp được những vấn đề của đội chủ nhà, bởi họ hai lần bị dẫn trước và phải nhờ thủ môn Gerónimo Rulli cản phá thành công để tránh bị loại. Kết quả này cũng khiến cuộc tái đấu giữa hai đội tại Premier League ngày 31/10 trở nên đáng chú ý hơn, đặc biệt là khi Man City sử dụng những quân bài tối ưu.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-man-city-brighton-bai-toa...

-31/10/2026 15:56 PM (GMT+7)
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