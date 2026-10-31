Trực tiếp bóng đá Man City - Brighton: Bài toán khó cho "Chim mòng biển" (Ngoại hạng Anh)
(22h, 31/10) Brighton vừa bị Liverpool giải mã ở vòng đấu trước và sẽ phải làm khách của Man City ở vòng đấu này.
22h, 31/10 | Etihad
Điểm
Donnarumma
Aït-Nouri
Dias
Lewis
O’Reilly
Enzo
Anderson
Ndiaye
Cherki
Doku
Haaaland
Điểm
Verbruggen
Kadioglu
Vuskovic
Dunk
Boscagli
Gross
Andres
Gomez
Ayari
De Cuyper
Kostoulas
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Tái đấu sau vài ngày
Mới đây, Man City vượt qua Brighton ở vòng 4 Carabao Cup 2026/27 sau trận hòa 2-2 trong 90 phút và thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu tại Etihad rạng sáng 29/10. Tuy nhiên, tấm vé đi tiếp không che lấp được những vấn đề của đội chủ nhà, bởi họ hai lần bị dẫn trước và phải nhờ thủ môn Gerónimo Rulli cản phá thành công để tránh bị loại. Kết quả này cũng khiến cuộc tái đấu giữa hai đội tại Premier League ngày 31/10 trở nên đáng chú ý hơn, đặc biệt là khi Man City sử dụng những quân bài tối ưu.
Tương lai của Erling Haaland tại Manchester City có thể chịu ảnh hưởng lớn từ án phạt mà Ngoại hạng Anh đang xem xét dành cho đội chủ sân Etihad. Theo...