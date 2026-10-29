Đội bóng nghiệp dư xứ Basque giúp 3 HLV Arteta - Alonso - Iraola vươn lên đỉnh cao

ĐT Tây Ban Nha vô địch châu Âu và thế giới dưới sự dẫn dắt của Luis De La Fuente, một người con xứ Basque. PSG cũng gặt hái thành công cùng Luis Enrique, trong khi Arsenal và Aston Villa được dẫn dắt bởi Mikel Arteta và Unai Emery, hai chiến lược gia trưởng thành gần nhau tại San Sebastian, thuộc tỉnh Gipuzkoa.

Các HLV hàng đầu của giải Ngoại hạng Anh có chung xuất phát điểm

Đáng chú ý, Arteta, Alonso, Iraola và Emery đều đạt những thành tựu ấn tượng tại bóng đá đỉnh cao. Giờ đây, họ có thể cạnh tranh trực tiếp các danh hiệu ở Anh và châu Âu. Điểm chung của họ nằm ở nền tảng đào tạo tại một cộng đồng nhỏ nhưng sở hữu văn hóa bóng đá đặc biệt.

Antiguoko, cái nôi của những chiến lược gia hàng đầu

Antiguoko là CLB nghiệp dư từng đào tạo Iraola khi còn nhỏ, trước khi ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại đây. Đội bóng cũng góp phần định hình con đường phát triển của Alonso, người đưa Bayer Leverkusen đến chức vô địch Bundesliga đầu tiên trong lịch sử. Và đương nhiên rồi Mikel Arteta - HLV giúp Arsenal chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu Ngoại hạng Anh.

Thành công của những cựu học viên khiến truyền thông châu Âu liên tục tìm đến Antiguoko để tìm kiếm công thức bí mật. Tuy nhiên, theo những người làm bóng đá tại Gipuzkoa, không có phép màu nào ở đây. Thành quả đến từ triết lý nhất quán, sự chăm chỉ, quá trình đào tạo lâu dài và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Iraola nhận xét: “Số lượng HLV thành công xuất thân từ xứ Basque thu hút nhiều sự chú ý bởi dù đây là vùng đất nhỏ, chúng tôi có nền văn hóa bóng đá rất mạnh”.

Khi được hỏi về bí quyết thành công, Arteta cũng nhấn mạnh hai yếu tố: niềm đam mê và nền giáo dục mà các HLV được tiếp nhận từ nhỏ.

Roberto Montiel (góc trên bên trái), Mikel Arteta (góc dưới bên phải, thứ ba từ dưới lên) và Xabi Alonso (góc dưới bên phải, thứ hai từ dưới lên). (Ảnh: Antiguoko)

Phát triển con người trước khi đào tạo cầu thủ

Một nguyên tắc đáng chú ý tại Gipuzkoa là trẻ em không được chuyên môn hóa quá sớm. Trước 10 tuổi, các em được khuyến khích trải nghiệm nhiều môn thể thao như bóng rổ, bóng ném và bóng chuyền, qua đó phát triển đa dạng kỹ năng vận động, học cách phối hợp và tiếp thu những tư duy khác nhau.

Các HLV cũng phải được đào tạo bài bản, chia sẻ định hướng chung và nhận được sự tôn trọng từ cộng đồng.

Manu Diaz, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Gipuzkoa, cho biết khu vực này có số lượng HLV đông đảo nhờ tinh thần cộng đồng. Nhiều đứa trẻ mong muốn trở thành HLV và háo hức chờ đến tuổi 16 để bắt đầu học lấy chứng chỉ.

Ông nhắc đến khái niệm Basque “Auzolan”, thể hiện tinh thần hợp tác và cùng đóng góp cho cộng đồng. Đây không chỉ là cách nhìn nhận bóng đá mà còn là quan niệm sống được truyền qua nhiều thế hệ.

Tinh thần ấy thể hiện rõ tại San Sebastian, nơi trẻ em thường chơi bóng trên hai bãi biển La Concha và Ondarreta. Khi thủy triều rút, phụ huynh, cầu thủ nhí và HLV cùng vạch sân trên cát, dựng khung thành và tổ chức hàng chục trận đấu. Mọi người phải phối hợp nhanh chóng để tạo ra 10 - 15 sân bóng trước khi nước biển dâng trở lại.

Xabi Alonso từng giành danh hiệu đầu tiên cùng Arteta trong một giải đấu của Antiguoko khi cả hai còn ở tuổi thiếu niên. Ông nhớ lại: “Tôi may mắn khi có Mikel, người cũng đam mê bóng đá cuồng nhiệt, sống cùng khu phố. Chúng tôi thường xuống biển bằng ván trượt để chơi tennis, lướt sóng và tất nhiên là đá bóng”.

Mikel Arteta chụp ảnh cùng chiếc cúp trên sân bóng phủ sỏi cũ của CLB Antiguoko (Ảnh: Antiguoko).

Triết lý nhân văn giữa bóng đá kim tiền

Trong thế giới bóng đá hiện đại bị chi phối bởi tiền bạc, công nghệ và áp lực thành tích, triết lý của xứ Basque có thể bị xem là cũ kỹ. Tuy nhiên, chính tinh thần cộng đồng, sự kiên nhẫn và cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm lại tạo nên sự khác biệt.

Đại diện Antiguoko chia sẻ với ESPN rằng CLB có nguồn lực khiêm tốn nhưng ảnh hưởng lớn, đồng thời là môi trường phát triển cả năng lực bóng đá lẫn nhân cách. Những giá trị được đề cao gồm sự chăm chỉ, tư duy chiến thuật, khả năng đọc trận đấu và tinh thần cống hiến vì tập thể.

Alonso từng tham gia biên soạn tài liệu huấn luyện “Made In Gipuzkoa” của Real Sociedad nhằm chia sẻ mô hình đào tạo với bóng đá thế giới. Nguyên tắc cốt lõi của tài liệu là: “Trọng tâm của mô hình là con người, chứ không chỉ là cầu thủ”.

Theo đó, một đứa trẻ có thể trở thành cầu thủ, bác sĩ, kỹ sư hay luật sư. Vì vậy, nhiệm vụ của HLV không chỉ là phát hiện tài năng, mà còn đồng hành, giáo dục và giúp mỗi cá nhân phát triển toàn diện.

Từ sân bóng trên bãi biển đến những cuộc cạnh tranh khốc liệt tại Ngoại hạng Anh là hành trình dài. Dù Arteta, Alonso, Emery và Iraola có thể đứng ở những chiến tuyến khác nhau, họ vẫn chia sẻ nền tảng, niềm tin và những giá trị chung mà bóng đá hiện đại đôi khi lãng quên.