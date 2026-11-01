Tin mới nhất bóng đá sáng 1/11: Fernandes khóc sau trận MU thua, Man City đón thống kê buồn

Fernandes khóc sau thảm bại của MU

Sau khi MU thảm bại 0-2 trước Chelsea ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, ống kính truyền hình đã ghi lại khoảnh khắc Bruno Fernandes khóc nức nở vào thời điểm cùng dàn sao "Quỷ đỏ" tiến tới khu vực khán đài tri ân cổ động viên. Ở trận đấu này, Fernandes đá chính nhưng không thể giúp MU tránh khỏi việc trải qua trận thứ 9 liên tiếp toàn hòa và thua trên mọi đấu trường, thậm chí tụt xuống hạng 17 Ngoại hạng Anh.

Fernandes không kìm được nước mắt

Thua Brighton, Man City đón thống kê buồn

Tương tự MU, Man City phải hứng chịu đòn giáng mạnh vào cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, khi để thua Brighton 0-1 ngay tại Etihad. Theo thống kê, đây là lần đầu tiên sau 24 trận trong khuôn khổ giải đấu hàng đầu "Xứ sở sương mù", Man City không ghi bàn trên sân nhà. Họ cũng có lần đầu hứng chịu 2 thất bại liên tiếp mùa này (sau trận thua Aston Villa 1-2).

Bayern Munich tổn thất nặng nề sau "Siêu kinh điển Đức"

Bayern Munich đã phải đón hàng loạt thông tin không vui về lực lượng sau trận hòa Dortmund 2-2 tại vòng 8 Bundesliga. Cụ thể, bộ ba Ismael Saibari, Serge Gnabry, Michael Olise lần lượt rời sân vì chấn thương, trong đó chấn thương mắt cá của Saibari và chân trái của Grabry được xác định là nghiêm trọng. Ngoài ra, thủ môn Jonas Urbig cũng nằm sân sau pha va chạm nguy hiểm nhưng vẫn có thể thi đấu.

Simeone san bằng kỳ tích La Liga của cố HLV huyền thoại

Với việc cùng Atletico Madrid đánh bại Levante 2-0 ở vòng 11 La Liga, HLV Diego Simone đã ghi dấu cột mốc đáng nhớ. Cụ thể, nhà cầm quân người Argentina trở thành HLV có số trận thắng nhiều nhất lịch sử giải đấu (344 trận thắng trong 565 trận), san bằng thành tích với chiến lược gia quá cố Luis Aragones (thắng 344/756 trận).