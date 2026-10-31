Trực tiếp bóng đá Chelsea - MU: Ngày phán quyết Carrick (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 19h30, 31/10 | SVĐ Stamford Bridge Chelsea 0 - 0 MU (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs MU MU Điểm Penders Acheampong Fofana Colwill Gusto Henderson Lavia Caicedo Neto Palmer Rogers Điểm Lammens Mazraoui Maguire Martinez Dalot Santos Baleba Mount Fernandes Mbeumo Cunha Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea MU Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Penders, Acheampong, Fofana, Colwill, Gusto, Henderson, Lavia, Caicedo, Neto, Palmer, Rogers Lammens, Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot, Santos, Baleba, Mount, Fernandes, Mbeumo, Cunha

Áp lực đè nặng Carrick

Chỉ giành được 7 điểm sau 8 trận, MU hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League. Chiến thắng duy nhất của “Quỷ đỏ” trong chuỗi trận này là màn đánh bại Ipswich Town với tỷ số 5-2 hôm 30/8. Ngoài ra, MU hòa 4 trận và thua 3 trận.

Trận MU làm khách trước Chelsea có thể đánh dấu lần cuối HLV Michael Carrick nỗ lực cứu vãn chiếc ghế của mình

Hàng phòng ngự đang là mối lo lớn hơn cả khi MU đã để thủng lưới 13 bàn và chưa có trận nào giữ sạch lưới tại giải quốc nội. Sau thất bại 0-3 trên sân nhà trước Bournemouth hôm 25/10, các cầu thủ MU còn phải hứng chịu những tiếng la ó từ người hâm mộ khi rời sân.

Đấu trường châu Âu cũng không mang lại sự cải thiện cho MU. “Quỷ đỏ” lần lượt thất bại 0-2 trước Atletico Madrid hôm 14/10 và thua Como 1-4 hôm 21/10 tại Champions League.

Trận thua Como còn làm lộ rõ bất đồng giữa Bruno Fernandes và Carrick liên quan đến quyết định không áp dụng phương án pressing một kèm một. Đội trưởng MU sau đó phải ngồi dự bị trong trận gặp Bournemouth, trước khi hai người có cuộc trao đổi vào 27/10 để hóa giải bất đồng. Carrick vẫn tại vị sau khi ban lãnh đạo MU quyết định trao thêm thời gian để ông xoay chuyển tình thế.

Trên sân khách tại Premier League mùa này, MU vẫn chưa giành được chiến thắng nào. Họ lần lượt hòa Everton, Fulham và Leeds United, đồng thời để thua Hull City. “Quỷ đỏ” chỉ ghi được 4 bàn trong 4 trận đấu đó.

Chelsea phập phù

Đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, Chelsea thể hiện phong độ khó lường trong tháng này. Họ thắng Bournemouth 5-1 hôm 10/10, trước khi nhận thất bại 0-2 trước Tottenham hai tuần sau đó. Hồi giữa tuần, Chelsea hòa Liverpool 1-1 tại Anfield trong khuôn khổ League Cup, trước khi thất bại 5-6 trên chấm luân lưu.

Thành tích sân nhà của Chelsea tại Premier League gồm 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, với 11 bàn thắng và 8 lần để thủng lưới. Đáng chú ý, “The Blues” đã không thể giữ sạch lưới trong cả 5 trận gần nhất trên sân Stamford Bridge ở mọi đấu trường.

MU chỉ giành trung bình 1,0 điểm/trận khi làm khách trên sân Chelsea tại Ngoại hạng Anh

Các chân sút đáng chú ý

Bryan Mbeumo là chân sút tốt nhất của MU tại Premier League mùa này với 4 bàn trong tổng số 10 bàn thắng của toàn đội. Fernandes đứng tiếp theo với 3 bàn, trong khi Benjamin Sesko mới có 1 bàn và hiện phải nghỉ thi đấu vì chấn thương xương ống chân.

Bên kia chiến tuyến, Joao Pedro đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Chelsea tại Premier League mùa này với 5 pha lập công, nhưng tiền đạo người Brazil sẽ vắng mặt vì chấn thương đùi. Điều đó khiến Morgan Rogers, với 4 bàn thắng, và Pedro Neto, với 3 bàn, trở thành những mũi nhọn đáng chú ý của đội chủ nhà.