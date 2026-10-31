Kết quả bóng đá Chelsea - MU: Điểm nhấn VAR (Ngoại hạng Anh)

MU có chuyến làm khách tại Stamford Bridge của Chelsea ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27. Đôi bên chơi ăn miếng trả miếng ngay từ đầu trong thế trận đôi công hấp dẫn. Chelsea có cơ hội trước nhưng không tận dụng được. MU cũng đáp trả ngay với cú sút của Santos nhưng bóng bay chệch cột dọc.

MU và Chelsea đều chơi tốt trong hiệp một

Phút 15, Estevao đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng tiền vệ người Brazil ở vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận. Nửa sau hiệp một, MU mới là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Bruno Fernandes sút ra ngoài ở cự ly gần trong khi những nỗ lực của Diallo đều bị thủ thành Penders bỏ lỡ.

Tưởng như bàn thắng đã tới khi Cunha đánh đầu cận thành. Đáng tiếc số 10 của MU lại ở vào thế việt vị. Trước khi hiệp một kết thúc, bóng tìm tới cột dọc khung thành MU sau pha chạm bóng của Caicedo.

Tỉ số hiệp một: Chelsea 0-0 MU

Đội hình xuất phát

Chelsea: Penders, Acheampong, Fofana, Colwill, Palestra, Caicedo, Lavia, Neto, Palmer, Estevao, Rogers

MU: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Fernandes, Cunha, Yoro, Amad, Andrey Santos, Mbeumo, Baleba