Mac Allister trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Real Madrid

Jose Mourinho đánh giá cao tài năng của Mac Allister

Theo nguồn tin từ Sky Germany, tiền vệ 27 tuổi Alexis Mac Allister đang nằm ở vị trí nổi bật trong danh sách mục tiêu chuyển nhượng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

HLV Jose Mourinho đánh giá rất cao nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp của tuyển thủ Argentina.

Ngôi sao người Argentina trở thành ứng viên hàng đầu khi Real Madrid đánh giá lại các phương án cho tuyến giữa.

HLV Jose Mourinho ngưỡng mộ tài năng của Mac Allister, đặc biệt là nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng tranh chấp tay đôi ấn tượng của anh.

Ở tuổi 27, Mac Allister không chỉ mang đến sự bổ sung tức thì cho tuyến giữa Real Madrid mà còn đóng góp kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao dày dặn.

Thay vì là một bản hợp đồng cho tương lai, tuyển thủ Argentina hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò thủ lĩnh trong đội hình ngay sau khi cập bến Bernabeu.

Hợp đồng với Liverpool tạo ra rào cản lớn cho Real Madrid

Dù vậy, thương vụ này hứa hẹn sẽ gặp nhiều rào cản. Mac Allister vẫn còn hợp đồng với Liverpool đến năm 2028 và được coi là một trong những nhân tố ảnh hưởng nhất tại đội bóng nước Anh.

Alexis Mac Allister vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình Liverpool với hợp đồng kéo dài đến năm 2028.

Sky Germany nhận định Real Madrid phải đối mặt với hai trở ngại lớn: mức giá đòi hỏi rất cao từ phía Liverpool và sự kiên quyết giữ người của "The Reds".

Mac Allister sẽ bước vào năm cuối hợp đồng tại Anfield vào năm 2027, nhưng Liverpool nhiều khả năng sẽ nỗ lực gia hạn hợp đồng với anh trước thời điểm đó, dù hiện tại chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra.

Trong trường hợp không đạt thỏa thuận gia hạn, Liverpool vẫn sẽ yêu cầu một mức phí chuyển nhượng rất lớn cho trụ cột của mình.

Đối với Real Madrid, sự kết hợp giữa thể lực, kỹ thuật cùng kinh nghiệm giúp Mac Allister trở thành mục tiêu đầy hấp dẫn, song thương vụ phụ thuộc lớn vào quyết định gia hạn của Liverpool.