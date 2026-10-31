Tin mới nhất bóng đá sáng 31/10: MU đón tin cực vui trước đại chiến Chelsea

MU đón tin cực vui trước đại chiến Chelsea

MU đã di chuyển đến London để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Chelsea tại vòng 9 Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, Kobbie Mainoo đã được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của “Quỷ đỏ”. Sự trở lại của tiền vệ trẻ người Anh là cú hích quan trọng đối với HLV Michael Carrick trong bối cảnh ông đang rất cần kết quả tích cực để giữ chiếc ghế nóng của mình.

Mainoo trở lại tập luyện đầy đủ hôm 28/10

Danh sách cầu thủ MU hành quân đến London đấu Chelsea Thủ môn: Lammens, Darlow, Heaton, Mee. Hậu vệ: Maguire, Martinez, De Ligt, Heaven, Yoro, Dalot, Mazraoui. Tiền vệ: Fernandes, Baleba, Mainoo, Mount, Santos, Tielemans. Tiền đạo: Mbeumo, Amad, Cunha, Lacey, Zirkzee.

Arteta cảnh báo nghiêm khắc thần đồng Arsenal

HLV Mikel Arteta đã lên tiếng bảo vệ phản ứng gay gắt của mình đối với Max Dowman sau khi đơn kháng cáo thẻ đỏ của Arsenal dành cho tài năng tuổi teen tại League Cup bị bác bỏ. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh cầu thủ 16 tuổi phải học cách đối mặt với sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao, nếu không muốn mãi sống trong “Disneyland”.

Arteta nhấn mạnh trong buổi họp báo: “Chúng ta không sống ở Disneyland. Chúng ta đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh, ở cấp độ này, và chúng tôi quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Nhưng đồng thời, chúng tôi sẽ đặt ra những yêu cầu nghiêm khắc với cậu ấy như bất kỳ cầu thủ nào khác, bởi cậu ấy phải chứng minh mình xứng đáng được ra sân. Nếu không, những cầu thủ còn lại sẽ nói gì với tôi? Chúng ta cần phải công bằng. Hãy cùng nhìn nhận điều đó”.

Flick tiết lộ phản ứng của Yamal sau khi hụt Quả bóng vàng

HLV Hansi Flick của Barcelona cho rằng Lamine Yamal đã có phản ứng đầy ấn tượng sau khi không thể giành Quả bóng vàng 2026. Theo chiến lược gia người Đức, ngôi sao trẻ này đã đón nhận kết quả đáng thất vọng theo cách của một “nhà vô địch”.

“Tôi rất tự hào về Yamal. Theo quan điểm của tôi, cậu ấy đã phản ứng rất tốt. Qua những gì quan sát trên sân tập, tôi thấy Yamal rất tập trung. Đó chính là cách các nhà vô địch đáp trả. Hiện tại, cậu ấy đang làm rất tốt và tôi rất vui khi thấy cậu ấy đi đúng hướng. Tinh thần của Yamal cũng mang lại ảnh hưởng tích cực cho toàn đội”, Flick chia sẻ.

Maresca cảnh báo Man City trước trận gặp Brighton

HLV Enzo Maresca cảnh báo các cầu thủ Man City rằng việc duy trì sự cân bằng trong chiến thuật là yếu tố then chốt để ngăn chặn lối chơi tấn công đầy quyết liệt của Brighton tại sân Etihad.

Chiến lược gia người Italia cảnh báo: “Mùa này, họ chủ yếu áp dụng cách pressing một kèm một, đồng thời chơi trực diện hơn trong những pha tấn công. Tuy nhiên, cách tiếp cận của họ luôn chủ động dâng cao và đầy quyết liệt.

Họ có thể ghi 3, 4, thậm chí 5 bàn vào lưới bất kỳ đội bóng nào. Brighton tạo ra rất nhiều cơ hội. Đó là lý do bạn cần duy trì sự cân bằng hợp lý... Đây sẽ là một trận đấu khó khăn”.

Arsenal cân nhắc bán Odegaard cho Bayern Munich

Theo thông tin mới từ Sky Đức, Arsenal hoàn toàn sẵn sàng bán Martin Odegaard vào mùa hè năm 2027, thời điểm tiền vệ người Na Uy chỉ còn 1 năm hợp đồng, nếu hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về bản giao kèo mới.

Sky Đức đồng thời đề cập Bayern Munich như một điểm đến tiềm năng của Odegaard. Theo nguồn tin này, hai bên đã duy trì những liên hệ trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, Odegaard được cho là “về nguyên tắc có thể hình dung viễn cảnh khoác áo nhà vô địch kỷ lục của bóng đá Đức trong tương lai”.