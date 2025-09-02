Grimsby bị phạt vì dùng cầu thủ trái phép, MU có được đá lại League Cup?

CLB Grimsby Town đã bị Hiệp hội giải bóng đá Anh (EFL) xử phạt sau khi phát hiện đội bóng này đã sử dụng cầu thủ trái phép trong trận thắng Manchester United ở vòng 2 League Cup. Sau khi hòa 2-2 trong thế đã dẫn trước 2-0, Grimsby đi tiếp sau khi thắng MU trong loạt sút luân lưu.

Clarke Oduor

Tuy nhiên tiền vệ Clarke Oduor của Grimsby không đủ điều kiện ra sân. Cầu thủ này gia nhập Grimsby trước trận gặp MU chỉ 1 ngày từ CLB Bradford City, trước khi vào sân cho Grimsby trước MU trong vai trò dự bị. Trớ trêu thay, Oduor chính là cầu thủ duy nhất của Grimsby đá hỏng trong loạt luân lưu.

Oduor đã được đăng ký thi đấu chậm hơn so với yêu cầu của EFL, theo đó Grimsby đăng ký cho anh vào lúc 0h1 (đúng vậy, 0 giờ 1 phút) của hôm thi đấu với MU, chậm đúng 1 phút so với hạn chót, do lỗi kỹ thuật liên quan đến máy tính. Đáng nói là chính Grimsby đã phát hiện lỗi của mình và tự báo cáo lên cho EFL.

EFL do đó ra thông cáo cho biết Grimsby đã tự báo lỗi của chính mình, và sai sót trong việc đăng ký cầu thủ của họ là vô tình chứ không phải cố ý. EFL do đó phạt Grimsby 10.000 bảng, ngoài ra họ cũng có thể phải đóng thêm 10.000 bảng nữa ở cuối mùa giải.

Grimsby đã bị phạt, nhưng không có nghĩa MU sẽ được lợi gì từ việc này. MU vẫn sẽ không được trở lại League Cup để thi đấu, còn Grimsby sẽ gặp Sheffield Wednesday ở vòng 3 cuối tháng 9.