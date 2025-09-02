Yamal bị nghi tan vỡ mối tình với bạn gái ca sỹ sau chưa đầy 2 tháng

Yamal bị đồn chia tay với mỹ nhân Argentina

Lamine Yamal vừa "gây bão" trên mạng xã hội với hành động mới nhất. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha đã xóa tất cả hình ảnh chụp chung với Nicki Nicole, mỹ nhân được đồn là bạn gái hơn 7 tuổi trong thời gian qua. Yamal cũng xóa ảnh đại diện và chỉ để lại khung ảnh đen và phần tiểu sử - với hashtag "LY10" và dòng chữ "Chúa phù hộ con" - trên tài khoản.

Yamal xóa sạch hình ảnh liên quan đến Nicki Nicole trên mạng xã hội

Nicki Nicole cũng thẳng tay xóa sạch mọi hình ảnh liên quan đến Lamine Yamal khiến cho khả năng chia tay giữa hai người là rất cao. Trước đó, cả hai tỏ ra cực kỳ mặn nồng trong buổi lễ mừng sinh nhật 25 tuổi của nữ ca sĩ người Argentina. Mặc dù chưa bên nào xác nhận nhưng có vẻ như chuyện tình của Yamal đã kết thúc chỉ sau chưa đầy hai tháng.

Chuyện tình kéo dài chưa được 2 tháng

Theo báo chí Tây Ban Nha, cặp đôi này bắt đầu mối quan hệ sau lễ sinh nhật hoành tráng của Lamine Yamal. Nicki Nicole đã xuất hiện trên khán đài trong trận tranh cúp giao hữu Joan Gamper Trophy để cổ vũ "người thương".

Yamal công khai bạn gái hôm 25/8 vừa qua

Mỹ nhân người Argentina mặc áo số 10 của Lamine Yamal và ngồi chung khu vực VIP với gia đình của tài năng trẻ người Tây Ban Nha — trong đó có cả mẹ của Yamal là Sheila Ebana, và anh họ Abde. Trước buổi lễ sinh nhật của Nicki Nicole (25/8), cặp đôi này đã có hai ngày nghỉ tại Paris.

Yamal chính thức công bố bạn gái mới khi đăng hình ảnh thân mật với Nicki Nicole trong ngày sinh nhật của mỹ nhân người Argentina. Tuy nhiên chỉ 13 ngày sau đó, đôi bên đều có động thái xóa bỏ hình ảnh của nhau. Liệu đây có phải là hành động "hờn yêu" hay mối quan hệ này đã chấm dứt? Câu trả lời có lẽ sẽ sáng tỏ sau đây vài ngày.

Nếu như thật sự chia tay Nicki Nicole, Lamine Yamal đang sắm vai "tay chơi" thực sự. Sau khi chia tay bạn gái đầu Alex Padilla, tài năng trẻ người Tây Ban Nha có thêm 4 người tình mới. Đầu tiên là Anna Gegnoso, người mẫu 19 tuổi đến từ Milan; rồi Fati Vazquez, một influencer hơn anh 12 tuổi. Vài tháng trước, anh còn vướng vào tin đồn tình ái với cựu diễn viên phim người lớn Claudia Bavel.