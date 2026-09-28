Man City có thể bồi thường 527 triệu bảng cho 38 CLB, MU nhận nhiều thứ hai

💰 38 CLB có thể được nhận tiền từ Man City

Man City đang đối mặt với những hệ quả nghiêm trọng sau khi bị kết luận có tội đối với 114 trong tổng số 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Premier League.

Man City có thể phải bồi thường khoản tiền lớn cho các CLB Premier League

Kết luận được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm của một ủy ban độc lập. Tuy nhiên, mức án cuối cùng vẫn chưa được xác định khi Man City tiếp tục khẳng định mình vô tội và lên kế hoạch kháng cáo.

Những cáo buộc mà "The Citizens" đối mặt bao gồm cả các vi phạm quy định Công bằng tài chính (FFP) của UEFA và Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Premier League.

Đội bóng của HLV Pep Guardiola có thể đối mặt với nhiều hình phạt, từ trừ điểm, phạt tiền cho đến khả năng bị trục xuất khỏi giải đấu hàng đầu nước Anh.

Theo các chuyên gia dữ liệu OLBG, nếu Premier League yêu cầu Man City hoàn trả khoản tiền thưởng mà các CLB khác đáng lẽ có thể nhận được, tổng số tiền có thể lên tới hơn 527 triệu bảng.

Con số này được tính dựa trên dữ liệu từ mùa giải 2011/12 cho tới mùa giải trước. Cách tính giả định rằng nếu đội chủ sân Etihad bị loại khỏi bảng xếp hạng, các đội bóng khác sẽ được đôn lên một bậc ở mỗi mùa giải.

Khi thứ hạng được cải thiện, các CLB cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng Premier League lớn hơn.

💰 MU cùng các ông lớn có thể nhận hàng chục triệu bảng

Theo phép tính của OLBG, tổng số tiền Man City có thể phải trả cho các CLB khác lên tới 527.935.464 bảng nếu hình thức bồi hoàn này được áp dụng.

MU có thể nhận hơn 28 triệu bảng từ Man City

Everton là đội có thể nhận khoản tiền lớn nhất, với con số lên tới 28.944.186 bảng. Đứng ngay phía sau là Man Utd. Đối thủ cùng thành phố của Man City có thể được nhận 28.118.305 bảng.

Trong khi đó, Arsenal, Chelsea và Liverpool đều có thể được nhận hơn 20 triệu bảng mỗi đội từ đội chủ sân Etihad.

Các số liệu của mùa giải 2025/26 hiện vẫn chỉ mang tính ước tính bởi Premier League chưa công bố khoản thanh toán tiền thưởng chính thức cho mùa giải này.

Do đó, tổng số tiền nói trên được xây dựng dựa trên giả định về vị trí của các đội bóng nếu Man City bị loại khỏi bảng xếp hạng trong từng mùa giải.

⚖️ Vụ việc có thể kéo dài đến năm 2028

Dù đã có phán quyết từ ủy ban độc lập, Man City vẫn kiên quyết bảo vệ lập trường của mình. Chủ tịch Khaldoon Al-Mubarak khẳng định CLB vô tội và tin rằng đội bóng sẽ được xóa bỏ toàn bộ cáo buộc sau quá trình kháng cáo.

Không chỉ dừng lại ở đó, một số người trong ngành pháp lý cho rằng ngay cả trong trường hợp "The Citizens" thất bại ở quá trình kháng cáo, CLB vẫn có thể đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao Anh (High Court).

Nếu kịch bản này xảy ra, vụ việc chưa từng có tiền lệ liên quan đến Man City có thể tiếp tục kéo dài cho đến tận năm 2028.