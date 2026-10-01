Tin mới nhất bóng đá sáng 1/10: Tuchel ủng hộ Harry Kane cán mốc 100 bàn cho ĐT Anh

Tuchel ủng hộ Harry Kane cán mốc 100 bàn cho ĐT Anh

Trả lời truyền thông, HLV Thomas Tuchel khẳng định rất kỳ vọng vào khả năng Harry Kane cán mốc 100 bàn cho ĐT Anh. Hiện tại, chân sút thuộc biên chế Bayern Munich có 87 bàn/123 trận và nếu chinh phục cột mốc 100 bàn, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ 4 của bóng đá nam làm được điều này bên cạnh Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Ali Daei.

"Cậu ấy đang tiến gần đến cột mốc ấy, chỉ còn 13 bàn nữa. Bạn sẽ không bao giờ có một Harry Kane thứ hai. Cậu ấy là cầu thủ ghi bàn ở đẳng cấp cao nhất", HLV Tuchel tuyên bố.

Harry Kane

Haaland không bị ảnh hưởng vì án phạt của Man City

Trả lời truyền thông, trung vệ Kristoffer Ajer của ĐT Na Uy khẳng định, Erling Haaland không chịu ảnh hưởng trước sự kiện Man City bị buộc tội vi phạm 114 quy định tài chính của Ngoại hạng Anh:

"Haaland vẫn luôn như vậy, thực sự tập trung vào các trận đấu sắp tới của đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ cậu ấy đang cố gắng làm điều tương tự như mọi người khác, chờ xem kết quả ra sao - nhưng hiện tại trọng tâm chính là trận đấu với Wales tối mai. Đó rõ ràng là cách cậu ấy phản ứng".

Cựu sao MU Smalling gia nhập nhà vô địch Bồ Đào Nha

Mới đây, CLB Porto xác nhận đã chiêu mộ cựu trung vệ MU và đội tuyển Anh, Chris Smalling theo dạng chuyển nhượng tự do. Giao kèo giữa đôi bên kèm điều khoản gia hạn hợp đồng tuỳ thuộc vào thành tích cá nhân lẫn tập thể.

Việc gia nhập nhà vô địch Bồ Đào Nha cũng đánh dấu màn tái xuất bóng đá châu Âu của cầu thủ 36 tuổi, sau 2 năm thi đấu tại Saudi Arabia trong màu áo Al-Fayha.