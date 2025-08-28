Real Madrid khởi đầu hứa hẹn: HLV Alonso "mở khóa" sao 100 triệu euro

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Club Brugge vs Rangers
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Benfica vs Fenerbahçe
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Celta de Vigo vs Real Betis
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Real Madrid khởi đầu hứa hẹn: HLV Alonso "mở khóa" sao 100 triệu euro

Sự kiện: Real Madrid La liga 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Kỷ nguyên mới của Real Madrid dưới thời HLV Xabi Alonso đã bắt đầu mang lại những tín hiệu tích cực, và một trong những cầu thủ hưởng lợi nhiều nhất chính là Aurelien Tchouameni.

  

🔥Tchouameni hồi sinh

Tchouameni trải qua mùa giải 2024/25 đầy khó khăn, hứng chịu không ít chỉ trích và hiếm khi thể hiện được hết tiềm năng. Thế nhưng, kể từ khi HLV Alonso tiếp quản, tiền vệ người Pháp được trao nhiều tự do hơn để chơi theo phong cách sở trường và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong kế hoạch của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Tchouameni đã tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV Alonso

Tchouameni đã tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV Alonso

Sự thay đổi ở Tchouameni thể hiện rất rõ. Dưới thời HLV Carlo Ancelotti, anh thường bị ép thi đấu trong những vai trò khiến mình khó bộc lộ hết khả năng. Giờ đây, HLV Alonso đã “mở khóa” đúng phiên bản tốt nhất của cầu thủ 25 tuổi.

💫Từ Ancelotti đến Alonso

Ở mùa giải trước, Tchouameni thường xuyên bị kéo lùi về đá trung vệ hoặc phải đảm nhiệm vai trò “mỏ neo” duy nhất trong những trận Real Madrid chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng. Điều này hạn chế khả năng điều tiết trận đấu của tiền vệ người Pháp và dần làm suy giảm sự tự tin.

Dưới thời HLV Alonso, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì gò bó, chiến lược gia người Tây Ban Nha trao cho Tchouameni sự tự do để điều phối lối chơi, di chuyển cao hơn và tham gia vào cả khâu phòng ngự lẫn tấn công.

Tiền vệ người Pháp đã đáp lại niềm tin đó một cách hoàn hảo. Anh thi đấu đầy tự tin, kiểm soát những khu vực trọng yếu trên sân và trở thành mắt xích quan trọng trong cấu trúc tuyến giữa của Real Madrid.

Dù là khi án ngữ trước hàng thủ hay dâng cao để tạo ra cơ hội nguy hiểm, Tchouameni giờ đây cho thấy hình ảnh của một tiền vệ toàn diện, đúng với kỳ vọng ban đầu mà Real Madrid đặt vào anh.

📈Những con số chứng minh sự tiến bộ

Sự thay đổi của Tchouameni không chỉ thể hiện rõ trên sân, mà còn được phản ánh qua các thống kê. Mùa trước, trong 2 trận đầu tiên tại La Liga khi phải chơi ở vị trí “mỏ neo” duy nhất, Tchouameni có tới 252 lần chạm bóng. Mùa này, cũng sau 2 trận, con số đó chỉ còn 154.

HLV Alonso đã khai thác tối đa tiềm năng của Tchouameni

HLV Alonso đã khai thác tối đa tiềm năng của Tchouameni

Thoạt nhìn, đây có vẻ là sự sụt giảm. Nhưng thực tế, nó cho thấy tầm ảnh hưởng của anh đã gia tăng. Tchouameni không còn cần liên tục chạm bóng để kiểm soát trận đấu. Thay vào đó, khả năng chọn vị trí, sự tỉnh táo và những quyết định hợp lý giúp anh tạo ra ảnh hưởng lớn hơn với ít hành động hơn.

💎Hoàn thiện khả năng phòng ngự

Những con số ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự cho thấy Tchouameni đang đạt đến sự toàn diện dưới thời HLV Alonso.

Hiện tại, tiền vệ người Pháp dẫn đầu tất cả các tiền vệ ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu với tỷ lệ chuyền bóng chính xác vào 1/3 cuối sân lên tới 93,5%, minh chứng rõ ràng cho khả năng kết nối lối chơi và đưa Real Madrid tiến vào những khu vực nguy hiểm.

Real Madrid khởi đầu hứa hẹn: HLV Alonso "mở khóa" sao 100 triệu euro - 3

Ở khía cạnh phòng ngự, Tchouameni cũng xuất sắc không kém. Anh đạt 87,5% tỉ lệ thành công trong các pha tắc bóng và thắng tới 83,3% các tình huống không chiến, cao nhất La Liga sau 2 vòng đầu tiên.

Những thống kê ấy cho thấy Tchouameni đã tìm được sự cân bằng hoàn hảo giữa việc che chắn cho hàng thủ và đóng góp vào các đợt tấn công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Niềm tin từ Alonso khai mở tiềm năng

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Alonso trên cương vị HLV là khả năng thấu hiểu nhu cầu của từng cầu thủ để họ phát huy tối đa năng lực. Với Tchouameni, điều đó đồng nghĩa với việc anh nhận được sự tự do, sự tin tưởng và trách nhiệm ở tuyến giữa. Kết quả là tiền vệ người Pháp thi đấu ngày càng thoải mái, ảnh hưởng rõ nét hơn và quyết đoán hơn.

Tchouameni gợi lại hình ảnh thời còn khoác áo Monaco, khi anh được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu. Giờ đây, Tchouameni đang chứng minh lý do khiến Real Madrid từng phải bỏ ra tới 100 triệu euro để chiêu mộ anh vào năm 2022.

Chiến lược của HLV Alonso không chỉ giúp ổn định cấu trúc lối chơi của Real Madrid mà còn khai phá phiên bản xuất sắc nhất của Tchouameni. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Tchouameni không chỉ trở thành nhân tố then chốt trong thành công của Real Madrid mùa giải năm nay mà còn có thể khẳng định vị thế như một trong những tiền vệ toàn diện bậc nhất thế giới.

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Real khởi đầu tốt nhất trong 21 năm: Alonso muốn biến nghệ sĩ thành "công nhân chơi bóng"?
Real khởi đầu tốt nhất trong 21 năm: Alonso muốn biến nghệ sĩ thành "công nhân chơi bóng"?

Lần đầu tiên sau 21 mùa bóng, Real Madrid toàn thắng và không thủng lưới bàn nào trong 2 trận đầu tiên ở La Liga. Đấy là “Real của Xabi Alonso”, như...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2025 23:13 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Real Madrid Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN