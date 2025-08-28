Real Madrid khởi đầu hứa hẹn: HLV Alonso "mở khóa" sao 100 triệu euro

🔥Tchouameni hồi sinh

Tchouameni trải qua mùa giải 2024/25 đầy khó khăn, hứng chịu không ít chỉ trích và hiếm khi thể hiện được hết tiềm năng. Thế nhưng, kể từ khi HLV Alonso tiếp quản, tiền vệ người Pháp được trao nhiều tự do hơn để chơi theo phong cách sở trường và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong kế hoạch của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Tchouameni đã tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV Alonso

Sự thay đổi ở Tchouameni thể hiện rất rõ. Dưới thời HLV Carlo Ancelotti, anh thường bị ép thi đấu trong những vai trò khiến mình khó bộc lộ hết khả năng. Giờ đây, HLV Alonso đã “mở khóa” đúng phiên bản tốt nhất của cầu thủ 25 tuổi.

💫Từ Ancelotti đến Alonso

Ở mùa giải trước, Tchouameni thường xuyên bị kéo lùi về đá trung vệ hoặc phải đảm nhiệm vai trò “mỏ neo” duy nhất trong những trận Real Madrid chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng. Điều này hạn chế khả năng điều tiết trận đấu của tiền vệ người Pháp và dần làm suy giảm sự tự tin.

Dưới thời HLV Alonso, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì gò bó, chiến lược gia người Tây Ban Nha trao cho Tchouameni sự tự do để điều phối lối chơi, di chuyển cao hơn và tham gia vào cả khâu phòng ngự lẫn tấn công.

Tiền vệ người Pháp đã đáp lại niềm tin đó một cách hoàn hảo. Anh thi đấu đầy tự tin, kiểm soát những khu vực trọng yếu trên sân và trở thành mắt xích quan trọng trong cấu trúc tuyến giữa của Real Madrid.

Dù là khi án ngữ trước hàng thủ hay dâng cao để tạo ra cơ hội nguy hiểm, Tchouameni giờ đây cho thấy hình ảnh của một tiền vệ toàn diện, đúng với kỳ vọng ban đầu mà Real Madrid đặt vào anh.

📈Những con số chứng minh sự tiến bộ

Sự thay đổi của Tchouameni không chỉ thể hiện rõ trên sân, mà còn được phản ánh qua các thống kê. Mùa trước, trong 2 trận đầu tiên tại La Liga khi phải chơi ở vị trí “mỏ neo” duy nhất, Tchouameni có tới 252 lần chạm bóng. Mùa này, cũng sau 2 trận, con số đó chỉ còn 154.

HLV Alonso đã khai thác tối đa tiềm năng của Tchouameni

Thoạt nhìn, đây có vẻ là sự sụt giảm. Nhưng thực tế, nó cho thấy tầm ảnh hưởng của anh đã gia tăng. Tchouameni không còn cần liên tục chạm bóng để kiểm soát trận đấu. Thay vào đó, khả năng chọn vị trí, sự tỉnh táo và những quyết định hợp lý giúp anh tạo ra ảnh hưởng lớn hơn với ít hành động hơn.

💎Hoàn thiện khả năng phòng ngự

Những con số ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự cho thấy Tchouameni đang đạt đến sự toàn diện dưới thời HLV Alonso.

Hiện tại, tiền vệ người Pháp dẫn đầu tất cả các tiền vệ ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu với tỷ lệ chuyền bóng chính xác vào 1/3 cuối sân lên tới 93,5%, minh chứng rõ ràng cho khả năng kết nối lối chơi và đưa Real Madrid tiến vào những khu vực nguy hiểm.

Ở khía cạnh phòng ngự, Tchouameni cũng xuất sắc không kém. Anh đạt 87,5% tỉ lệ thành công trong các pha tắc bóng và thắng tới 83,3% các tình huống không chiến, cao nhất La Liga sau 2 vòng đầu tiên.

Những thống kê ấy cho thấy Tchouameni đã tìm được sự cân bằng hoàn hảo giữa việc che chắn cho hàng thủ và đóng góp vào các đợt tấn công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

⚽Niềm tin từ Alonso khai mở tiềm năng

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Alonso trên cương vị HLV là khả năng thấu hiểu nhu cầu của từng cầu thủ để họ phát huy tối đa năng lực. Với Tchouameni, điều đó đồng nghĩa với việc anh nhận được sự tự do, sự tin tưởng và trách nhiệm ở tuyến giữa. Kết quả là tiền vệ người Pháp thi đấu ngày càng thoải mái, ảnh hưởng rõ nét hơn và quyết đoán hơn.

Tchouameni gợi lại hình ảnh thời còn khoác áo Monaco, khi anh được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu. Giờ đây, Tchouameni đang chứng minh lý do khiến Real Madrid từng phải bỏ ra tới 100 triệu euro để chiêu mộ anh vào năm 2022.

Chiến lược của HLV Alonso không chỉ giúp ổn định cấu trúc lối chơi của Real Madrid mà còn khai phá phiên bản xuất sắc nhất của Tchouameni. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Tchouameni không chỉ trở thành nhân tố then chốt trong thành công của Real Madrid mùa giải năm nay mà còn có thể khẳng định vị thế như một trong những tiền vệ toàn diện bậc nhất thế giới.