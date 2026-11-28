Aguero nói mình có thể chạm 1000 bàn trước Ronaldo

Sergio Aguero mới đây đã nói rằng nếu không vì vấn đề sức khỏe khiến anh giải nghệ tuổi 33, sự nghiệp của anh có lẽ đã ở một tầm cao lớn hơn. “Tôi thực sự nghĩ mình có thể chạm 1000 bàn thắng trước Cristiano Ronaldo nếu không vì những chấn thương rồi bệnh tim. Và tôi không nói thế để hạ thấp Cristiano, điều anh ấy đang làm là kỳ vĩ và thậm chí làm được ở độ tuổi đó”, Aguero nói.

Ronaldo và Aguero năm 2012

Mourinho gây cười về cuộc bầu cử TBN

HLV Jose Mourinho trong cuộc họp báo mới đây đã được hỏi về khả năng Chủ nhật này ông cho các cầu thủ Real Madrid nghỉ tập để đi bỏ phiếu cuộc tổng tuyển cử Tây Ban Nha. Mourinho cười đáp: “Nhưng mà bọn tôi làm gì có ai người Tây Ban Nha, ở đây chỉ có 3-4 cầu thủ TBN thôi”.

De Paul tiết lộ Messi dùng kem dưỡng da

Rodrigo De Paul đã bất ngờ tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn cho tạp chí Vogue rằng Lionel Messi và anh đều dùng kem dưỡng da. De Paul nói: “Chúng tôi đều dùng sản phẩm chăm sóc da đấy. Messi, anh ấy cũng có bí mật của mình”.

Ronaldo “béo” ước bóng đá hồi xưa bảo vệ cầu thủ như bây giờ

Ronaldo xứ Brazil trong một cuộc nói chuyện cho BeIN Sports đã bày tỏ sự lạc quan về khả năng kéo dài sự nghiệp của cầu thủ ngày nay. “Tôi ước tôi có được sự bảo vệ như của cầu thủ bây giờ. Chúng tôi phải chịu đòn quá nhiều thời xưa. Bất cứ nơi đâu tôi thi đấu cũng có những kẻ đốn chân, những tên triệt hạ”, ông nói.

Savio tái phát chấn thương

Tottenham sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh chủ lực Savio sau khi anh tái phát chấn thương dây chằng. BBC cho biết tin xấu cho Tottenham là Savio sẽ phải nghỉ hơn 2 tháng rưỡi, tức anh sẽ không ra sân khi Tottenham thi đấu trong giai đoạn chuyển giao năm mới.