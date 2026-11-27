Gary Neville dự đoán sốc về Haaland

Cựu thủ quân của MU, Gary Neville vừa đưa ra dự đoán của mình về tương lai của Erling Haaland. “Tôi tin rằng Haaland sẽ chuyển sang Real Madrid chỉ trong vòng 18 tháng tới, thậm chí là ngay sau khi mùa giải này kết thúc. Vinicius Junior sẽ rời Real và Mbappe sẽ trở lại vị trí tiền đạo cánh trái, còn Haaland đá cắm. Chủ tịch của Real Madrid luôn là người biết cách ký hợp đồng với cầu thủ giỏi nhất".

Neville dự đoán Haaland sang Real Madrid trong 18 tháng tới

Bạo loạn tại Europa League gây sốc

Theo báo chí Bulgaria, các CĐV của Levski Sofia đã bị khoảng 200-300 hooligan của Marseille tấn công bằng gậy bóng chày và tuýp sắt ngay tại sân Velodrome. Rất nhiều người đã bị thương và phải nhập viện trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Vụ việc này nhiều khả năng được dàn xếp từ trước bởi gậy bóng chày và tuýp sắt đã được chuẩn bị từ trước.

Bournemouth lập kỷ lục tại đấu trường châu Âu

Sau chiến thắng 2-1 trước Celta Vigo tại Europa League, Bournemouth trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử toàn thắng 5 trận đầu tiên tại đấu trường châu Âu từ mùa giải 1972/73 tới nay. Đội gần nhất làm được điều này là Ararat của Armenia. Trước khi mùa giải này bắt đầu, Bournemouth chưa từng được thi đấu tại cúp châu Âu.

HLV Wenger có thể phải nhận tráp hầu tòa

Theo báo chí Mỹ, Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, Arsene Wenger có thể sẽ nhận tráp hầu tòa từ Tòa án tối cao của Mỹ. Hiện tại, họ đang điều tra mối quan hệ của chủ tịch FIFA, Gianni Infantino và chính quyền của Tổng thống Donald Trump và cựu HLV Arsenal là một trong những người bị nhắm tới.

Bayern Munich muốn có Icardi

Bayern Munich đang mất cả hai tiền đạo là Harry Kane và Saibari. Bởi vậy, đội bóng này đang tìm gấp một chân sút tốt trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Theo tờ Bild, Mauro Icardi đang đứng đầu danh sách. Cầu thủ người Argentina có cả kỹ năng và kinh nghiệm và sẵn sàng dự bị nếu Kane trở lại.