Lamine Yamal là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá thế giới, nhưng thành tố Yamal thực ra không phải họ của ngôi sao Barcelona. Cha anh, Mounir Nasraoui, vừa lên tiếng giải thích về cách gọi tên con trai, hé lộ một chi tiết thú vị mà nhiều người lâu nay vẫn hiểu nhầm.

Tên đầy đủ của Lamine Yamal

Tên đầy đủ của tài năng sinh năm 2007 là Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Trong đó, Lamine Yamal là tên ghép, Nasraoui là họ của cha và Ebana là họ của mẹ.

Mounir Nasraoui mang gốc Morocco, còn mẹ cầu thủ, Sheila Ebana, có nguồn gốc Guinea Xích Đạo. Cách đặt tên của Yamal gắn với truyền thống sử dụng 2 họ tại Tây Ban Nha, nơi một người thường mang họ từ cả gia đình bên cha lẫn bên mẹ.

Thực tế, thông tin này đã xuất hiện trong các tài liệu bóng đá chính thức từ lâu. Danh sách đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026 của FIFA ghi Lamine Yamal ở phần tên riêng, Nasraoui Ebana ở phần họ, trong khi tên trên áo đấu vẫn là LAMINE YAMAL.

Barcelona và La Liga cũng sử dụng Lamine Yamal làm tên thi đấu. Cách gọi này đã trở thành thương hiệu gắn với cầu thủ chạy cánh trưởng thành từ lò La Masia.

Chính Yamal từng giải thích cách gọi tên

Trong cuộc phỏng vấn với Mundo Deportivo vào tháng 4/2024, Yamal từng được hỏi nên gọi anh là Lamine Yamal hay Lamine.

Cầu thủ Barcelona giải thích rằng tên mình là Lamine Yamal và mọi người có thể gọi ngắn gọn là Lamine.

Phát biểu ấy xuất hiện khi Yamal mới 16 tuổi, đang gây tiếng vang tại Barcelona. Đến nay, anh đã trở thành một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu, nhưng thói quen gọi riêng thành tố Yamal vẫn rất phổ biến trong các cuộc trò chuyện về bóng đá.

Sự nhầm lẫn chủ yếu đến từ cách người hâm mộ quen nhận diện cầu thủ bằng họ, đặc biệt với những cái tên như Messi, Ronaldo hay Mbappe.

Bóng đá Tây Ban Nha có nhiều trường hợp tương tự

Pedri có tên đầy đủ là Pedro González López, nhưng được biết đến rộng rãi bằng biệt danh Pedri. Gavi thực chất mang tên Pablo Martín Páez Gavira, còn Rodri là cách gọi rút gọn từ Rodrigo Hernández Cascante.

Các cầu thủ này sử dụng biệt danh hoặc tên ngắn trong sự nghiệp, trong khi Lamine Yamal giữ nguyên 2 thành tố tên riêng làm tên thi đấu.

Sự nổi tiếng khiến cái tên Lamine Yamal xuất hiện khắp thế giới, từ sân cỏ đến truyền thông và các sản phẩm thương mại.

Với người hâm mộ, Yamal vẫn là cách gọi quen thuộc. Còn bản thân cầu thủ đã sớm đưa ra lựa chọn đơn giản hơn từ khi mới 16 tuổi. Hãy gọi anh là Lamine.