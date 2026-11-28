Nadal nói về cuộc ganh đua với Federer

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Pháp Brut, Rafael Nadal đã nhắc đến cuộc cạnh tranh với Roger Federer, màn đối đầu kéo dài nhiều năm và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ quần vợt nhờ phong cách thi đấu hoàn toàn trái ngược giữa hai tay vợt.

Di sản của Nadal luôn gắn liền với những huyền thoại quần vợt khác, đặc biệt là Roger Federer và Novak Djokovic

Chủ nhân 22 danh hiệu Grand Slam chia sẻ: “Đặc biệt khi đối đầu Roger, chúng tôi có hai phong cách thi đấu hoàn toàn đối lập. Có lẽ đó là lý do cuộc cạnh tranh này trở thành một trong những màn đối đầu vĩ đại nhất lịch sử thể thao.

Tôi không biết liệu chúng tôi có cần nhau hay không, nhưng cả hai đã giúp nhau tiến bộ. Rõ ràng, khi có một đối thủ rất giỏi trước mặt, bạn thức dậy mỗi ngày và hiểu rằng mình không được phép lãng phí thời gian hay lơ là, bởi nếu bạn làm vậy, đối thủ sẽ vượt lên”.

Fery được khuyên chơi mạo hiểm trước Alcaraz tại Davis Cup

Chiến thắng bất ngờ trước Đức với tỷ số 2-1 tại giúp tuyển Anh giành vé vào bán kết Davis Cup, nơi họ sẽ đối đầu Tây Ban Nha. Thầy trò Leon Smith đang hướng tới mục tiêu lần đầu tiên vào chung kết kể từ khi đăng quang năm 2015.

Nói về viễn cảnh Fery đối đầu Carlos Alcaraz, Smith cho biết: “Tôi nghĩ đây là một cơ hội khác để cậu ấy ra sân, cảm nhận thử thách rồi tìm cách gây khó khăn thực sự cho Carlos. Càng có nhiều trận đấu ở cấp độ này, vốn vẫn còn rất mới mẻ với cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy càng cần đón nhận nó thay vì sợ hãi.

Mọi người không thích nghe cụm từ ‘trận đấu không có gì để mất’. Nhưng về cơ bản, đúng là như vậy. Hãy ra sân và thể hiện bản thân. Đừng rời sân với bất kỳ sự nuối tiếc nào. Có nên chơi an toàn bằng mọi cách không? Không. Hãy thi đấu, chấp nhận mạo hiểm, mạnh dạn tung ra những cú đánh và tận hưởng trận đấu”.

Fury được cấp phép thượng đài với Joshua bất chấp lo ngại về sức khỏe

Tyson Fury đã được cấp phép đủ điều kiện y tế để thượng đài với Anthony Joshua tại Cardiff vào tháng tới, sau khi trận đấu đứng trước nguy cơ đổ vỡ vì thông tin võ sĩ này từng được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt. Hội đồng Quyền Anh Anh (BBBoC) xác nhận với BBC Sport: “Tyson Fury đã được cấp phép thi đấu vào ngày 11/12”.

Fury đã chia sẻ về những khó khăn liên quan đến sức khỏe tâm thần trong bộ phim tài liệu do Netflix phát hành. Trong đó, vợ anh, Paris Fury, cho biết tay đấm người Anh từng được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt.

Tuy nhiên, Paris sau đó đã rút lại tuyên bố này, khẳng định chồng mình “không mắc căn bệnh đó”. Netflix cũng đã chỉnh sửa bộ phim và loại bỏ những phát biểu trên.

Hamilton khép lại căng thẳng với Leclerc

Lewis Hamilton bày tỏ sự tự tin rằng anh và đồng đội Charles Leclerc sẽ tìm được tiếng nói chung sau những căng thẳng gần đây. Bộ đôi Ferrari đã va chạm khi tranh vị trí thứ sáu tại GP Las Vegas. Sau sự việc, Leclerc bị ban tổ chức phạt 10 giây vì vai trò của anh trong tình huống này.

Hamilton chia sẻ với truyền thông: “Chúng tôi sẽ tìm ra cách giải quyết. Dù sao, chúng tôi vẫn là đồng đội và tôi nghĩ cả hai luôn rút ra bài học từ những trải nghiệm như thế này, dù đôi khi điều đó không thực sự thể hiện rõ ra bên ngoài. Chúng tôi sẽ đúc kết được những bài học từ giai đoạn khó khăn này. Tôi vẫn tin tưởng vào mọi thứ mà chúng tôi đang xây dựng và hướng tới phía trước”.