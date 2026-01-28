Tin mới nhất bóng đá tối 28/1: Thủ môn Indonesia gia nhập "ông lớn" châu Âu

Thủ môn nhập tịch Indonesia gia nhập "ông lớn" châu Âu

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Maarten Paes - thủ môn số 1 ĐT Indonesia - đã đạt thỏa thuận gia nhập CLB Ajax từ FC Dallas (Mỹ). Ngôi sao 27 tuổi sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2029 với "Gã khổng lồ' bóng đá Hà Lan sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế.

Maarten Paes gia nhập Ajax

Paes khoác áo FC Dallas từ năm 2022, ra sân 128 trận và giữ sạch lưới 25 trận. Thủ môn này trưởng thành ở Hà Lan nhưng có bà ngoại sinh ra tại Indonesia. Cuối tháng 4/2024, anh chính thức nhận quốc tịch Indonesia và có 10 trận khoác áo đội tuyển quốc gia "Xứ vạn đảo".

Onana tìm đường trở lại Inter Milan

Tờ The Mirror tiết lộ người đại diện của Andre Onana đang đàm phán với Inter Milan về khả năng trở lại Serie A. Anh xác định bản thân không thể cạnh tranh với Lammens sau khi hết hợp đồng cho mượn ở Trabzonspor.

Onana muốn trở lại Serie A

Trong quá khứ, việc thi đấu ấn tượng trong màu áo Inter Milan giúp Onana được MU quan tâm. Nhưng từ ngày đến sân Old Trafford, thủ môn người Cameroon lại có màn trình diễn không được như kỳ vọng.

Fan Liverpool đòi sa thải HLV Slot

Người hâm mộ Liverpool dường như đang mất dần sự kiên nhẫn với HLV Arne Slot, sau khi ông đưa ra bình luận gây tranh cãi rằng việc bị PSG loại sớm khỏi Cúp C1 mùa trước đã góp phần giúp đội bóng vô địch Ngoại hạng Anh.

Tờ Goal phiên bản tiếng Anh ghi nhận một số bình luận đáng chú ý: "Ông ấy công khai thừa nhận không thể quản lý nhiều giải đấu cùng lúc. Sao vẫn còn người bênh vực? Thật đáng xấu hổ; Đã đến lúc Sot phải rời khỏi Liverpool; Hãy gọi Alonso về để thay thế Slot đi; Ông ta bị mất trí rồi".

Odobert và Kolo Muani của Tottenham gặp tai nạn xe hơi

Báo chí London cho biết 2 cầu thủ của Tottenham là Wilson Odobert và Randal Kolo Muani đã gặp tai nạn xe hơi trong buổi chiều ngày 27/1. Xe của họ đã bị hư hại tương đối nhiều ở bên phải đầu xe lẫn nứt kính chắn gió, tuy nhiên cả 2 cầu thủ đều ổn và họ đã được hộ tống an toàn về nhà.

Hiện trường vụ tai nạn và Kolo Muani ngồi bên đường

7 CĐV Hy Lạp thiệt mạng trên đường tới Lyon

Không may mắn như cầu thủ Tottenham, 7 cổ động viên của CLB PAOK đến từ Hy Lạp đã tử nạn khi họ đi một chiếc xe bus mini từ quê nhà đến Lyon để cổ vũ cho đội nhà gặp Lyon ở Europa League đêm thứ Năm tới. Vụ việc xảy ra ở Romania và theo cảnh sát địa phương, xe bus khi lấn làn một xe khác để vượt lên đã không kịp né một xe tải đang đi tới.

Có 10 người trên xe bus và 3 người sống sót đều đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi xe đã bị hư hại hoàn toàn. Trước thông tin này, cả PAOK và Lyon thống nhất sẽ tổ chức mặc niệm cho các nạn nhân trong trận đấu tới, Lyon ngoài ra đã cử người đến thăm hỏi tình trạng của 3 CĐV hiện vẫn còn sống sót.

Aston Villa công bố Tammy Abraham trở lại

Tiền đạo Tammy Abraham đã được Aston Villa mua lại từ Besiktas. Aston Villa trả cho Besiktas 21 triệu bảng và còn đổi thêm trung vệ 19 tuổi Yasin Ozcan, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ mà Villa mua với giá 7 triệu bảng chỉ 1 năm trước. Vụ này lợi cho cả đôi bên, Besiktas lãi gấp đôi từ tiền bán Abraham và bớt được 7 triệu euro/năm tiền lương của cầu thủ này, trong khi Villa có thêm 1 tiền đạo cắm để chia sẻ gánh nặng với Ollie Watkins trong bối cảnh lịch thi đấu đang dày lên.

Tây Ban Nha sẽ đăng cai chung kết World Cup 2030

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Rafael Louzan cho biết nước này sẽ đăng cai trận chung kết World Cup 2030. Mặc dù nước đồng chủ nhà Morocco đã đề nghị được đăng cai chung kết, nhưng sự tồi tệ từ trận chung kết CAN vừa qua đã khiến điều này trở nên bất khả thi. Hiện việc chọn sân nào để tổ chức chung kết sẽ do FIFA quyết định, chỉ có thể rơi vào Santiago Bernabeu tại Madrid hay Nou Camp ở Barcelona.