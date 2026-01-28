Vì sao các HLV Hàn Quốc thành công ở Việt Nam?

Chuyên trang Think Curve vừa có bài viết chỉ ra rằng trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á, chỉ có hai đội tuyển tạo được dấu ấn rõ rệt tại sân chơi U23 châu Á là Việt Nam và Indonesia. Việt Nam hai lần góp mặt ở bán kết, lần lượt dưới thời Park Hang-seo với vị trí á quân và Kim Sang-sik cùng tấm HCĐ. Indonesia cũng từng lọt vào bán kết dưới sự dẫn dắt của Shin Tae-yong. Điểm chung xuyên suốt các cột mốc này chính là dấu ấn của các nhà cầm quân Hàn Quốc, cho thấy thành công không đến từ may mắn hay trùng hợp.

HLV Park Hang-seo và Kim Sang-sik thành công vượt bậc ở Việt Nam, theo Think Curve

Với riêng bóng đá Việt Nam, bước ngoặt được xác định bắt đầu từ năm 2017, khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lựa chọn con đường phát triển theo định hướng huấn luyện từ Hàn Quốc. Từ thời điểm đó, đội tuyển quốc gia cũng như các tuyến trẻ đều có sự tiến bộ rõ rệt về bản lĩnh thi đấu, tổ chức chiến thuật và tâm lý cạnh tranh. Think Curve nhận định thành tích giành hạng ba U23 châu Á 2026, trong đó U23 Việt Nam đánh bại chính Hàn Quốc dù phải chơi thiếu người, là minh chứng cho sự kế thừa và nâng cấp mô hình huấn luyện đã được đặt nền móng trước đó.

Một trong những yếu tố được phân tích sâu là sự thay đổi về tư duy. Trước giai đoạn Park Hang-seo, nhiều cầu thủ Việt Nam bước vào các giải đấu lớn với tâm thế cửa dưới, dè dặt và thiếu tự tin. Ông Park được xem là người đầu tiên phá vỡ rào cản tâm lý này, giúp cầu thủ tin rằng họ hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng nếu được chuẩn bị đúng cách. Tư duy ấy trở thành nền tảng cho thế hệ kế tiếp.

HLV Kim Sang-sik được đánh giá là người tiếp nối trọn vẹn di sản từ ông Park. Theo Think Curve, niềm tin không chỉ là yếu tố tinh thần đơn thuần, mà là nấc thang đầu tiên của mọi quá trình phát triển. Bóng đá hiện đại không chỉ được quyết định bởi kỹ thuật hay thể lực, mà còn bởi tâm lý thi đấu và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Việc U23 Việt Nam duy trì được sự tự tin trước các đối thủ hàng đầu châu Á tại giải 2026 là kết quả trực tiếp của quá trình tích lũy kéo dài nhiều năm.

Bên cạnh yếu tố tinh thần, kỷ luật được xem là giá trị cốt lõi mà các HLV Hàn Quốc mang tới. Dưới thời Park Hang-seo và Kim Sang-sik, kỷ luật được đặt lên hàng đầu, không có ngoại lệ cho bất kỳ cá nhân nào, kể cả những cầu thủ có vị thế trong đội hình. Chính sự nhất quán này giúp đội tuyển duy trì tính tổ chức cao và hạn chế những sai lệch trong vận hành lối chơi.

Về mặt chuyên môn, Think Curve nhấn mạnh rằng các HLV Hàn Quốc không áp đặt máy móc triết lý bóng đá của họ lên cầu thủ Việt Nam. Thay vào đó, họ xây dựng lối chơi dựa trên đặc điểm thể chất, kỹ thuật và tinh thần của cầu thủ bản địa. Việt Nam không chạy theo bóng đá kiểm soát phức tạp đòi hỏi nền tảng thể hình vượt trội, mà được tổ chức theo hướng chắc chắn, đề cao kỷ luật phòng ngự, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng sự bền bỉ cùng tinh thần chiến đấu.

Sự linh hoạt trong điều chỉnh chiến thuật cũng được đánh giá là điểm mạnh. Lối chơi của đội tuyển không bị đóng khung, mà luôn được tinh chỉnh theo từng giải đấu và lực lượng cụ thể. Nhờ đó, Việt Nam tối ưu hóa nguồn lực sẵn có thay vì theo đuổi những mô hình xa rời thực tế.

Một khía cạnh khác được đề cao là sự thấu hiểu văn hóa châu Á của các HLV Hàn Quốc. Không ít HLV châu Âu từng gặp khó khăn khi làm việc tại Đông Nam Á do khác biệt về tâm lý và cấu trúc quan hệ trong đội bóng. Ngược lại, các HLV Hàn Quốc dễ dàng thích nghi với văn hóa cũng như cách vận hành tập thể đặc trưng của khu vực.

Cách quản trị con người của Park Hang-seo và Kim Sang-sik được mô tả là sự kết hợp giữa nghiêm khắc trong chuyên môn và gần gũi trong đời sống thường nhật. Kỷ luật được duy trì chặt chẽ trên sân tập và trong thi đấu, nhưng phòng thay đồ lại là không gian cởi mở, nơi cầu thủ cảm thấy được lắng nghe và tin tưởng.

Think Curve kết luận rằng sự hòa quyện giữa tư duy huấn luyện của các HLV Hàn Quốc và tinh thần thi đấu của cầu thủ Việt Nam đã tạo ra chuỗi thành công kéo dài nhiều năm. Từ AFF Cup, SEA Games đến U23 châu Á và vòng loại World Cup, bóng đá Việt Nam từng bước rời khỏi vị thế chiếu dưới trong khu vực để khẳng định mình ở sân chơi châu lục bằng nền tảng bền vững và bản sắc rõ ràng.