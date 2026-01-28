Bao nhiêu cầu thủ U23 được "chấm" lên tuyển Việt Nam?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Napoli vs Chelsea
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Real Madrid
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PSV vs Bayern Munich
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Paris Saint-Germain vs Newcastle United
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Galatasaray
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Liverpool vs Qarabağ
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Barcelona vs Copenhagen
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs Inter Milan
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayer Leverkusen vs Villarreal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Atlético de Madrid vs Bodø / Glimt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Arsenal vs Kairat
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Monaco vs Juventus
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Ajax vs Olympiakos Piraeus
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Lazio vs Genoa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Hải Phòng vs Thể Công - Viettel
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Leeds United vs Arsenal
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Everton
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Napoli vs Fiorentina
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Hamburger SV vs Bayern Munich
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs West Ham United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Levante vs Atlético de Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
PVF-CAND vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Công An Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Nottingham Forest vs Crystal Palace
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Borussia Dortmund vs Heidenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Cremonese vs Inter Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Sunderland vs Burnley
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Bao nhiêu cầu thủ U23 được "chấm" lên tuyển Việt Nam?

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

ANTD.VN - HLV Kim Sang-sik tiết lộ một số cái tên, đồng thời khẳng định cánh cửa đội tuyển quốc gia luôn rộng mở với các cầu thủ U23 sau những gì họ đã thể hiện, nhất là tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam vừa kết thúc chiến dịch U23 châu Á 2026 với thành tích vượt ngoài mong đợi là giành huy chương đồng.

Nhìn lại cả hành trình hơn 6 tháng qua, với 3 giải đấu là U23 Đông Nam Á 2025 (vô địch), SEA Games 2025 (vô địch), U23 châu Á 2026 (hạng ba), có thể nói U23 Việt Nam đã tiến bộ nhanh chóng dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Sự trưởng thành ở đội U23 mở ra cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia, trước mắt là đợt tập trung cho trận gặp Malaysia tại lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup vào ngày 31-3 tới, xa hơn là AFF Cup vào cuối tháng 7.

Nhiều cầu thủ trẻ cho thấy sự tiến bộ, trưởng thành rõ nét sau khi cùng U23 Việt Nam thi đấu các giải cấp khu vực và châu lục

Nhiều cầu thủ trẻ cho thấy sự tiến bộ, trưởng thành rõ nét sau khi cùng U23 Việt Nam thi đấu các giải cấp khu vực và châu lục

Ở góc nhìn chuyên môn, HLV Kim Sang-sik đánh giá U23 Việt Nam dự giải châu Á vừa qua không có cầu thủ nào quá nổi bật. Đây là một tập thể mạnh nhờ sự đoàn kết.

"Tôi rất chờ đợi lứa cầu thủ này với kinh nghiệm và sự tự tin qua hai giải đấu vừa rồi. Họ có cơ hội lớn để phục vụ tuyển Việt Nam. Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn, Phi Hoàng hay Nhật Minh và một số đồng đội nữa hoàn toàn có khả năng. Cánh cửa lên tuyển rộng mở với tất cả", nhà cầm quân Hàn Quốc chia sẻ.

Tại giải U23 châu Á vừa qua, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc - Vua phá lưới của giải với 4 bàn thắng, 2 kiến tạo, ra sân thi đấu cả 6 trận tại giải - gây ấn tượng mạnh với truyền thông khu vực và châu lục.

Tài năng và tầm ảnh hưởng của Đình Bắc ở đội khiến nhiều người so sánh với tiền vệ Nguyễn Quang Hải - người từng ghi 5 bàn, cùng U23 Việt Nam đoạt á quân U23 châu Á 2018, đồng thời là đồng đội của chính Đình Bắc tại đội tuyển quốc gia lẫn CLB Công an Hà Nội hiện tại.

Khi được hỏi, HLV Kim Sang-sik cho rằng việc so sánh giữa hai cầu thủ này là rất khó, bởi mỗi người có một phong cách riêng.

"Quang Hải là mẫu cầu thủ đa năng, giàu tài năng, sở hữu kỹ thuật cá nhân xuất sắc. Trong khi đó, Đình Bắc lại mang lối chơi mạnh mẽ, giàu đột biến và đầy quyết đoán. Hai cá tính, hai phong cách khác nhau, nhưng đều là những nhân tố rất quan trọng và quý giá đối với đội tuyển", ông Kim phân tích.

Nhà cầm quân 50 tuổi đồng thời tiết lộ từng nhiều lần nói chuyện riêng với Đình Bắc, thực lòng mong tiền đạo 21 tuổi này có thể ra nước ngoài thi đấu để phát triển hơn nữa.

Bóng đá Việt Nam nâng tầm vị thế sau U23 châu Á: Không chỉ thắng, mà phải thắng đẹp
Bóng đá Việt Nam nâng tầm vị thế sau U23 châu Á: Không chỉ thắng, mà phải thắng đẹp

Thành công ở U23 châu Á cũng như các giải đấu lớn nhỏ suốt hơn 1 năm qua cũng đặt ra tiêu chuẩn mới về chiến thắng cho các cấp độ đội tuyển quốc gia...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/01/2026 15:00 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN