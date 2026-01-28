Bao nhiêu cầu thủ U23 được "chấm" lên tuyển Việt Nam?

U23 Việt Nam vừa kết thúc chiến dịch U23 châu Á 2026 với thành tích vượt ngoài mong đợi là giành huy chương đồng.

Nhìn lại cả hành trình hơn 6 tháng qua, với 3 giải đấu là U23 Đông Nam Á 2025 (vô địch), SEA Games 2025 (vô địch), U23 châu Á 2026 (hạng ba), có thể nói U23 Việt Nam đã tiến bộ nhanh chóng dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Sự trưởng thành ở đội U23 mở ra cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia, trước mắt là đợt tập trung cho trận gặp Malaysia tại lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup vào ngày 31-3 tới, xa hơn là AFF Cup vào cuối tháng 7.

Nhiều cầu thủ trẻ cho thấy sự tiến bộ, trưởng thành rõ nét sau khi cùng U23 Việt Nam thi đấu các giải cấp khu vực và châu lục

Ở góc nhìn chuyên môn, HLV Kim Sang-sik đánh giá U23 Việt Nam dự giải châu Á vừa qua không có cầu thủ nào quá nổi bật. Đây là một tập thể mạnh nhờ sự đoàn kết.

"Tôi rất chờ đợi lứa cầu thủ này với kinh nghiệm và sự tự tin qua hai giải đấu vừa rồi. Họ có cơ hội lớn để phục vụ tuyển Việt Nam. Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn, Phi Hoàng hay Nhật Minh và một số đồng đội nữa hoàn toàn có khả năng. Cánh cửa lên tuyển rộng mở với tất cả", nhà cầm quân Hàn Quốc chia sẻ.

Tại giải U23 châu Á vừa qua, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc - Vua phá lưới của giải với 4 bàn thắng, 2 kiến tạo, ra sân thi đấu cả 6 trận tại giải - gây ấn tượng mạnh với truyền thông khu vực và châu lục.

Tài năng và tầm ảnh hưởng của Đình Bắc ở đội khiến nhiều người so sánh với tiền vệ Nguyễn Quang Hải - người từng ghi 5 bàn, cùng U23 Việt Nam đoạt á quân U23 châu Á 2018, đồng thời là đồng đội của chính Đình Bắc tại đội tuyển quốc gia lẫn CLB Công an Hà Nội hiện tại.

Khi được hỏi, HLV Kim Sang-sik cho rằng việc so sánh giữa hai cầu thủ này là rất khó, bởi mỗi người có một phong cách riêng.

"Quang Hải là mẫu cầu thủ đa năng, giàu tài năng, sở hữu kỹ thuật cá nhân xuất sắc. Trong khi đó, Đình Bắc lại mang lối chơi mạnh mẽ, giàu đột biến và đầy quyết đoán. Hai cá tính, hai phong cách khác nhau, nhưng đều là những nhân tố rất quan trọng và quý giá đối với đội tuyển", ông Kim phân tích.

Nhà cầm quân 50 tuổi đồng thời tiết lộ từng nhiều lần nói chuyện riêng với Đình Bắc, thực lòng mong tiền đạo 21 tuổi này có thể ra nước ngoài thi đấu để phát triển hơn nữa.