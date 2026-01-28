Arsenal đầu bảng nhưng chơi "bóng đá hèn": Arteta tự làm các tiền đạo tịt ngòi

Chỉ có 1 bài "tủ"

MU giờ đã thắng liền 2 trận dưới thời một HLV tạm quyền, trong khi Arsenal đã không thắng 2 trận liên tiếp và 360 phút không ghi nổi bàn từ các pha bóng sống ở Premier League. Thời thế có lẽ thay đổi quá nhanh?

Đây là cách ghi bàn chủ đạo của Arsenal, nhưng sự dựa dẫm của họ không đơn giản vì đây là một bài "tủ"

Nói đi cũng phải nói lại, MU chuyển biến tích cực nhanh chóng sau khi thay HLV trưởng thì rồi cũng đến lúc họ lâm vào bế tắc cũng chính với HLV trưởng đó tại vị, chuyện này đã xảy ra từ thời Mourinho - Solskjaer. Arsenal đã vươn lên tầm ứng viên vô địch trong 5-6 năm qua dưới bàn tay Mikel Arteta thì tất yếu cũng phải tới lúc họ gặp khó khăn.

Nhưng khó khăn của Arsenal lại là khâu ghi bàn. Saka đã 13 trận không ghi bàn, Gyokeres 11 vòng liên tiếp không ghi bàn nào nếu không có penalty, Martinelli cũng tịt ngòi liên tiếp 13 vòng ở Premier League, còn Trossard cũng mới có 1 bàn trong 11 trận gần nhất ở mọi đấu trường.

Amad Diallo đã trêu Arsenal rằng không có phạt góc thì Arsenal chẳng làm được gì, và đúng là Arsenal đang quá dựa vào phạt góc. Nhưng vì sao lại có sự dựa dẫm này?

An toàn quá đà

Chúng ta cần phải nhìn lại hành trình của Mikel Arteta tại Arsenal. Ông từng bước dọn bớt những cầu thủ thừa, tiêu chuẩn hóa lối chơi, sau đó bổ sung tiểu tiết. Dù Arsenal điều hành với giám đốc thể thao nào thì tầm nhìn vẫn là của Arteta, cầu thủ ông chọn đều có sức vóc, tốc độ và sức bật để tranh chấp tốt cả dưới đất lễn trên không.

Đội hình Arsenal được xây theo đúng ý Arteta, trong đó khả năng không chiến là cần thiết ở các quả phạt góc

Qua từng mùa, có điểm yếu nào lộ ra là Arteta sửa. Ramsdale bắt tốt thì vẫn phải nhường chỗ cho một Raya lùn hơn nhưng bắt quả tạt cực giỏi. Khi Arteta nhận thấy đối thủ ngày một tổ chức phòng thủ số đông tốt hơn để ngăn Arsenal ghi bàn, ông chuyển sang thiết kế các quả phạt góc. Chúng ta không thể phủ nhận rằng chính những sự học hỏi từ lỗi sai và chỉnh sửa của Arteta là lý do Arsenal có vị trí đầu bảng như bây giờ.

Nhưng chính sự đi quá sâu vào tiểu tiết, quá phụ thuộc vào số liệu, đang khiến Arsenal lâm vào một bế tắc khác. Họ đã không ghi được bàn từ bóng sống trong 4 vòng liên tiếp, và trận nào hàng công Arsenal cũng có chung một vấn đề: Triển khai bóng quá chậm (không cho phối hợp 1 chạm) -> Đối thủ kịp về phòng ngự -> Không có khoảng trống để xử lý -> Đá chạm người đối phương kiếm phạt góc.

Vì sao Arteta lại không cho học trò phối hợp 1 chạm trong quá trình lên bóng ở giữa sân? Vì nếu mất bóng là đối phương có thể phản công ngay, nên Arteta chọn triển khai chậm nhưng an toàn. Điều này đã được nói đến trong 2 năm qua, Arsenal là một trong những đội phản công kém nhất Premier League. Ngay cả hè này Arsenal mua về những tiền đạo tốc độ (nhất là Gyokeres) vẫn không làm thay đổi tư duy của Arteta.

Qua sao nổi số đông hậu vệ MU nếu các cầu thủ Arsenal được chỉ thị lên bóng chậm rãi để tránh bị phản công?

Các tiền đạo của Arsenal đang trong một đợt khô hạn bàn thắng nhưng không phải vì họ kém, mà vì ngay quá trình lên bóng đã giảm đi cơ hội ghi bàn. Không những thế Arteta gần như còn không cho tiền vệ trung tâm băng lên cùng trong các tình huống chuyển trạng thái (nhất là nếu Arsenal chưa dẫn bàn), họ chỉ kéo lên một khi Arsenal đã tổ chức vây thành nhưng thiếu ý tưởng để tạo cơ hội dứt điểm.

Giải phóng những đôi chân

Arsenal vẫn mạnh hơn đa số đối thủ ở Premier League. Arteta là một HLV đề cao hệ thống và sau 6 năm ông đã tạo dựng nên một cỗ máy hoàn chỉnh, có điều ông sa đà quá nhiều vào việc hạ thấp tính rủi ro trong lối chơi của đội. Arsenal hoàn toàn có thể chơi thanh thoát hơn, ghi nhiều bàn hơn mà không cần dựa vào phạt góc, chỉ là Arteta phải dám chấp nhận rủi ro hơn.

Thậm chí dám rủi ro lên tấn công cũng là một cách để họ bớt đặt rủi ro lên chính hàng phòng ngự của mình. Cần nhấn mạnh rằng Arsenal đã dẫn trước MU, họ không ở thế phải rượt đuổi, nhưng ghi bàn xong là họ chuyển sang chuyền đi chuyền lại bên phần sân nhà. Thậm chí có cảm giác các cầu thủ Arsenal sợ không dám chuyền lên cho hàng tiền đạo để khỏi bị mất bóng.

Arsenal không thiếu các cầu thủ có đủ kỹ thuật & tốc độ để chơi tấn công phóng khoáng, nhưng họ cần được giải phóng

Với một đội nào khác thì họ đã duy trì sức ép để ghi thêm bàn nữa, hoặc chờ MU nôn nóng dâng lên rồi phản công với các đường chuyền ra sau hàng phòng ngự. Tư duy an toàn quá mức của Arteta đã chuyển thành một thứ "bóng đá hèn": Vốn dĩ đối phương đã lập hàng rào ngăn chặn Arsenal, giờ Arteta lại càng làm khó các học trò.

Giải phóng những đôi chân là điều fan Arsenal kỳ vọng ở Arteta lúc này. Họ có thể chấp nhận thứ bóng đá xấu xí nếu đoạt được danh hiệu, nhưng nếu phong cách hiện tại của "Pháo thủ" lại dẫn tới họ lỗi hẹn với danh hiệu Premier League một lần nữa, vị thế của Arteta ở Emirates sẽ không còn vững chắc.