Tin mới nhất bóng đá sáng 27/3: Arsenal nhắm “phù thủy cánh” Kvaratskhelia

Arsenal nhắm “phù thủy cánh” Kvaratskhelia, bạo chi 80 triệu euro

Theo The Independent, Arsenal đang cân nhắc chiêu mộ tiền vệ cánh Khvicha Kvaratskhelia từ Paris Saint Germain nhằm tăng cường sáng tạo trên hàng công. Dù đại diện cầu thủ 25 tuổi được cho là sẵn sàng đàm phán, PSG không có ý định để anh ra đi, khiến thương vụ trở nên phức tạp. Mùa này, Kvaratskhelia ghi 11 bàn sau 35 trận. Nếu đàm phán diễn ra, mức phí chuyển nhượng dự kiến vượt 80 triệu euro, phản ánh tầm quan trọng của anh trong đội hình nhà vô địch Ligue 1.

Man United săn hậu vệ Newcastle, đồng thời “dọn chỗ” nâng cấp hàng công

Theo Sky Sports, Manchester United đang lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ trái Lewis Hall của Newcastle United sau màn trình diễn ấn tượng mùa này. Cầu thủ 21 tuổi được xem là phương án thay thế cho Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt). Bên cạnh đó, “Quỷ đỏ” cũng muốn làm mới hàng công, với hai mục tiêu đáng chú ý là Yan Diomande (RB Leipzig) và Iliman Ndiaye của Everton.

Bayern “chốt cửa” tương lai Olise giữa vòng vây ông lớn châu Âu

Giám đốc thể thao Max Eberl khẳng định Bayern Munich không có ý định bán Michael Olise, bất chấp sự quan tâm từ Liverpool, Real Madrid và Manchester City. Mùa này, cầu thủ 24 tuổi đã góp dấu giày vào 38 bàn thắng sau 38 trận, trở thành nhân tố quan trọng của “Hùm xám”. Olise từng được xem là phương án thay thế dài hạn cho Mohamed Salah tại Liverpool, nhưng Bayern đang thể hiện lập trường cứng rắn.

Arsenal, Man City theo dõi sao trẻ Scotland

Theo TEAMtalk, tuyển trạch viên của Arsenal và Manchester City đã trực tiếp theo dõi hậu vệ 17 tuổi Alfie Osborne trong màu áo U19 Scotland. Dù đội nhà thua 0-3 trước U19 Italy, Osborne vẫn lọt vào tầm ngắm nhờ tiềm năng phát triển lớn. Heart of Midlothian muốn giữ chân tài năng trẻ, nhưng cầu thủ này được cho là sẽ rời CLB sau mùa hè. Mức phí chuyển nhượng dự kiến dưới 250.000 bảng, một “món hời” với các ông lớn.

Dortmund nhắm tiền đạo Hoffenheim, cạnh tranh Bayern và Barcelona

Borussia Dortmund đang cân nhắc chiêu mộ tiền đạo Fisnik Asllani của Hoffenheim như phương án thay thế nếu Serhou Guirassy ra đi hè này. Tuy nhiên, thương vụ không dễ khi Bayern Munich và Barcelona cũng theo sát tình hình. Asllani có điều khoản giải phóng khoảng 27 triệu euro và được đánh giá là phương án dài hạn thay thế Robert Lewandowski tại Barca.

Casemiro rời Man United: MLS và Saudi Pro League nhập cuộc

Nguồn tin từ ESPN cho biết tiền vệ Casemiro sẽ rời Manchester United khi hợp đồng hết hạn vào ngày 30/6 tới. Ở tuổi 34, tuyển thủ Brazil vẫn muốn thi đấu đỉnh cao tại châu Âu, nhưng đã nhận được sự quan tâm từ Inter Miami, LA Galaxy và Al Ittihad. Dù chưa có đề nghị chính thức, các CLB MLS sẽ gặp khó do giới hạn suất “Designated Player” (suất đặc cách” cho phép CLB chiêu mộ cầu thủ có lương cao vượt trần quy định), trong khi đại diện Saudi Arabia đang theo sát để thuyết phục anh chuyển sang Trung Đông.