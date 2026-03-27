Ngoại hạng Anh nghỉ 3 tuần: Arsenal thấp thỏm, "liều thuốc" cho Liverpool - Chelsea

Arsenal thấp thỏm chờ đợi

Arsenal hiện đứng đầu bảng Ngoại hạng Anh với khoảng cách 9 điểm hơn Man City. “Pháo thủ” đang nắm lợi thế lớn trước dịp FIFA Days, dù đã thi đấu nhiều hơn 1 trận so với đoàn quân của Pep Guardiola.

Arsenal đang gặp áp lực trong bối cảnh cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn căng thẳng

Tuy nhiên, việc phải chờ tới ngày 11/4 mới trở lại Ngoại hạng Anh (tiếp đón Bournemouth) đồng nghĩa với việc Arsenal có thêm thời gian để suy ngẫm về thất bại ở chung kết League Cup trước chính Man City.

Dù vậy, Arsenal không hoàn toàn “ngồi chơi” trong giai đoạn này. Họ sẽ lần lượt chạm trán Southampton tại tứ kết FA Cup (5/4) và đối đầu Sporting Lisbon ở tứ kết Champions League (8/4). Dẫu vậy, gần hai tuần vẫn là quãng thời gian đủ dài để những áp lực tâm lý tích tụ.

Ở chiều ngược lại, với Man City, vấn đề lại khác. Đội chủ sân Etihad không muốn bị gián đoạn đà hưng phấn. Tiền vệ Nico O'Reilly, người ghi cả hai bàn trong trận chung kết League Cup, chia sẻ: “Đó là cú sốc với Arsenal và chúng tôi cần tận dụng điều đó để tạo đà từ chiến thắng này.

Cục diện top đầu BXH Ngoại hạng Anh

Ngay khi kỳ nghỉ FIFA Days kết thúc, chúng tôi phải tiếp tục tăng tốc và chiến đấu hết mình. Còn việc điều đó có ảnh hưởng tới phong độ của Arsenal hay không thì khó nói. Chắc chắn họ sẽ thất vọng khi không giành được danh hiệu”.

“Liều thuốc” cho Liverpool - Chelsea

Phía sau cuộc đua vô địch là màn cạnh tranh khốc liệt cho các suất dự cúp châu Âu mùa tới, đặc biệt là tấm vé tham dự Champions League. Hai CLB có nhiều điều phải suy ngẫm nhất sau khi hy vọng vào top 4 bị giáng đòn là Liverpool và Chelsea.

Quãng nghỉ mang lại sự giải tỏa cần thiết cho cả Liverpool lẫn Chelsea

Đoàn quân của Arne Slot đang có mùa giải bảo vệ ngôi vương đáng thất vọng. Không chỉ hụt hơi trong cuộc đua vô địch, ngay cả mục tiêu cán đích trong nhóm dự Champions League cũng trở nên lung lay khi họ thua 2 và hòa 1 trong 3 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh trước dịp FIFA Days này.

Thất bại trước Brighton khiến Liverpool tạm đứng thứ 5, kém vị trí thứ 4 của Aston Villa tới 5 điểm. Trong khi đó, Chelsea thậm chí còn kém Liverpool 1 điểm và đang hoàn toàn đánh mất đà phong độ với chuỗi 4 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường.

HLV Liam Rosenior của Chelsea xem quãng nghỉ này là cơ hội để đội bóng “làm mới” và tái thiết: “Tôi nghĩ kỳ nghỉ quốc tế đến vào đúng thời điểm với chúng tôi. Hy vọng các cầu thủ có sự thay đổi. Phần lớn họ phải di chuyển khắp nơi để làm nhiệm vụ quốc gia, nhưng có thể đó cũng là cách để ‘reset’, có thời gian nhìn lại và giúp toàn đội được làm mới”.

Tin tích cực cho cả hai ông lớn đang sa sút là vị trí thứ 5 nhiều khả năng vẫn đủ để giành vé dự Champions League mùa tới, mở ra cơ hội cứu vãn mùa giải đầy biến động.

Nóng bỏng cuộc chiến trụ hạng

Đây hứa hẹn sẽ là màn cạnh tranh kịch tính nhất ở giai đoạn cuối mùa của Ngoại hạng Anh. Tottenham trải qua mùa giải đầy sóng gió, và khi vừa có dấu hiệu khởi sắc với những màn trình diễn tích cực trước Liverpool và Atletico Madrid, họ lại nhận cú sốc lớn với thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Nottingham Forest.

Đáng lo ngại hơn, “Gà trống” hiện là đội duy nhất tại Premier League chưa thắng trận nào trong năm nay. Rõ ràng, đà phong độ không đứng về phía Tottenham trước kỳ nghỉ, đồng thời đặt ban lãnh đạo đội bóng thành London vào thế khó trong việc quyết định tương lai của HLV Igor Tudor. Dù vậy, quãng nghỉ vài tuần có thể là cơ hội để Tottenham tái thiết và vạch ra lộ trình trụ hạng.

Trái ngược với Tottenham, Nottingham Forest đang hưng phấn sau chiến thắng đậm giúp họ tạo khoảng cách 3 điểm so với nhóm xuống hạng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu họ có muốn duy trì đà thăng hoa ngay lập tức thay vì bị gián đoạn bởi kỳ nghỉ.

Trong khi đó, West Ham lại bị chặn đứng đà tiến sau thất bại 0-2 trước Aston Villa. Kết quả này đặc biệt đáng tiếc khi đội bóng thành London đã có cơ hội thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” nếu giành chiến thắng, nhưng giờ sẽ phải trải qua quãng nghỉ trong tâm trạng nặng nề.