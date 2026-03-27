Ngoại hạng Anh nghỉ 3 tuần: Arsenal thấp thỏm, "liều thuốc" cho Liverpool - Chelsea

Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania 27/03/26 - Trực tiếp
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
1
Logo Romania - ROU Romania
0
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Ngoại hạng Anh nghỉ 3 tuần: Arsenal thấp thỏm, "liều thuốc" cho Liverpool - Chelsea

Premier League 2025-26 Liverpool Chelsea

Ngoại hạng Anh sẽ tạm dừng gần 3 tuần, và điều này sẽ tạo ra những tác động khác nhau tới cuộc đua vô địch và cạnh tranh suất dự Champions League.

   

Arsenal thấp thỏm chờ đợi

Arsenal hiện đứng đầu bảng Ngoại hạng Anh với khoảng cách 9 điểm hơn Man City. “Pháo thủ” đang nắm lợi thế lớn trước dịp FIFA Days, dù đã thi đấu nhiều hơn 1 trận so với đoàn quân của Pep Guardiola.

Arsenal đang gặp áp lực trong bối cảnh cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn căng thẳng

Arsenal đang gặp áp lực trong bối cảnh cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn căng thẳng

Tuy nhiên, việc phải chờ tới ngày 11/4 mới trở lại Ngoại hạng Anh (tiếp đón Bournemouth) đồng nghĩa với việc Arsenal có thêm thời gian để suy ngẫm về thất bại ở chung kết League Cup trước chính Man City.

Dù vậy, Arsenal không hoàn toàn “ngồi chơi” trong giai đoạn này. Họ sẽ lần lượt chạm trán Southampton tại tứ kết FA Cup (5/4) và đối đầu Sporting Lisbon ở tứ kết Champions League (8/4). Dẫu vậy, gần hai tuần vẫn là quãng thời gian đủ dài để những áp lực tâm lý tích tụ.

Ở chiều ngược lại, với Man City, vấn đề lại khác. Đội chủ sân Etihad không muốn bị gián đoạn đà hưng phấn. Tiền vệ Nico O'Reilly, người ghi cả hai bàn trong trận chung kết League Cup, chia sẻ: “Đó là cú sốc với Arsenal và chúng tôi cần tận dụng điều đó để tạo đà từ chiến thắng này.

Cục diện top đầu BXH Ngoại hạng Anh

Cục diện top đầu BXH Ngoại hạng Anh

Ngay khi kỳ nghỉ FIFA Days kết thúc, chúng tôi phải tiếp tục tăng tốc và chiến đấu hết mình. Còn việc điều đó có ảnh hưởng tới phong độ của Arsenal hay không thì khó nói. Chắc chắn họ sẽ thất vọng khi không giành được danh hiệu”.

“Liều thuốc” cho Liverpool - Chelsea

Phía sau cuộc đua vô địch là màn cạnh tranh khốc liệt cho các suất dự cúp châu Âu mùa tới, đặc biệt là tấm vé tham dự Champions League. Hai CLB có nhiều điều phải suy ngẫm nhất sau khi hy vọng vào top 4 bị giáng đòn là Liverpool và Chelsea.

Quãng nghỉ mang lại sự giải tỏa cần thiết cho cả Liverpool lẫn Chelsea

Quãng nghỉ mang lại sự giải tỏa cần thiết cho cả Liverpool lẫn Chelsea

Đoàn quân của Arne Slot đang có mùa giải bảo vệ ngôi vương đáng thất vọng. Không chỉ hụt hơi trong cuộc đua vô địch, ngay cả mục tiêu cán đích trong nhóm dự Champions League cũng trở nên lung lay khi họ thua 2 và hòa 1 trong 3 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh trước dịp FIFA Days này.

Thất bại trước Brighton khiến Liverpool tạm đứng thứ 5, kém vị trí thứ 4 của Aston Villa tới 5 điểm. Trong khi đó, Chelsea thậm chí còn kém Liverpool 1 điểm và đang hoàn toàn đánh mất đà phong độ với chuỗi 4 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường.

HLV Liam Rosenior của Chelsea xem quãng nghỉ này là cơ hội để đội bóng “làm mới” và tái thiết: “Tôi nghĩ kỳ nghỉ quốc tế đến vào đúng thời điểm với chúng tôi. Hy vọng các cầu thủ có sự thay đổi. Phần lớn họ phải di chuyển khắp nơi để làm nhiệm vụ quốc gia, nhưng có thể đó cũng là cách để ‘reset’, có thời gian nhìn lại và giúp toàn đội được làm mới”.

Tin tích cực cho cả hai ông lớn đang sa sút là vị trí thứ 5 nhiều khả năng vẫn đủ để giành vé dự Champions League mùa tới, mở ra cơ hội cứu vãn mùa giải đầy biến động.

Nóng bỏng cuộc chiến trụ hạng

Đây hứa hẹn sẽ là màn cạnh tranh kịch tính nhất ở giai đoạn cuối mùa của Ngoại hạng Anh. Tottenham trải qua mùa giải đầy sóng gió, và khi vừa có dấu hiệu khởi sắc với những màn trình diễn tích cực trước Liverpool và Atletico Madrid, họ lại nhận cú sốc lớn với thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Nottingham Forest.

Đáng lo ngại hơn, “Gà trống” hiện là đội duy nhất tại Premier League chưa thắng trận nào trong năm nay. Rõ ràng, đà phong độ không đứng về phía Tottenham trước kỳ nghỉ, đồng thời đặt ban lãnh đạo đội bóng thành London vào thế khó trong việc quyết định tương lai của HLV Igor Tudor. Dù vậy, quãng nghỉ vài tuần có thể là cơ hội để Tottenham tái thiết và vạch ra lộ trình trụ hạng.

Trái ngược với Tottenham, Nottingham Forest đang hưng phấn sau chiến thắng đậm giúp họ tạo khoảng cách 3 điểm so với nhóm xuống hạng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu họ có muốn duy trì đà thăng hoa ngay lập tức thay vì bị gián đoạn bởi kỳ nghỉ.

Trong khi đó, West Ham lại bị chặn đứng đà tiến sau thất bại 0-2 trước Aston Villa. Kết quả này đặc biệt đáng tiếc khi đội bóng thành London đã có cơ hội thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” nếu giành chiến thắng, nhưng giờ sẽ phải trải qua quãng nghỉ trong tâm trạng nặng nề.

Arsenal nhận thêm tin dữ sau khi thua Man City, 6 sao Arsenal rút khỏi ĐTQG
Arsenal nhận thêm tin dữ sau khi thua Man City, 6 sao Arsenal rút khỏi ĐTQG

Hàng loạt ngôi sao của Arsenal xin rút khỏi đội tuyển quốc gia trong đợt FIFA Days, ngay sau trận thua Manchester City ở chung kết League Cup.

Theo Sỹ Ánh

26/03/2026 23:36 PM (GMT+7)
