Tin mới nhất bóng đá sáng 26/3: Vinicius lên tiếng về tương lai tại Real Madrid

Vinicius lên tiếng về tương lai

Phát biểu với tờ Marca trong thời gian hội quân cùng đội tuyển Brazil, Vinicius nhấn mạnh: “Tôi chỉ nghĩ về Real Madrid và muốn ở lại đây trong thời gian dài”. Những phát biểu này được xem là cú hích lớn về mặt tinh thần cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong nỗ lực giữ chân ngôi sao tấn công chủ lực. Hai bên sẽ bước vào năm cuối của bản giao kèo vào mùa hè này, thời điểm thường khiến hàng loạt “ông lớn” châu Âu và Saudi Arabia bắt đầu chú ý.

Arsenal nhắm chiêu mộ Kvaratskhelia

Theo tờ Independent (Anh), Arsenal đang nghiên cứu khả năng chiêu mộ Khvicha Kvaratskhelia của PSG, trong bối cảnh đội bóng thành London chuẩn bị cho cuộc cải tổ đáng kể vào mùa hè này. Nguồn tin cho biết phía đại diện của ngôi sao người Georgia sẵn sàng cân nhắc đề nghị, dù PSG gần như chắc chắn sẽ giữ lập trường cứng rắn với cầu thủ được xem là “viên ngọc quý” trong dự án hiện tại.

Arsenal được cho là sẽ tiến hành thanh lọc lực lượng vào mùa hè, thậm chí sẵn sàng chia tay một số trụ cột để tạo thêm dư địa tài chính, qua đó thích ứng với những thay đổi trong quy định tài chính của Premier League liên quan đến tỷ lệ chi phí đội hình. Về phía Kvaratskhelia, các nguồn tin nội bộ PSG nhấn mạnh rằng cầu thủ 25 tuổi gần như là cái tên “không thể bán” trong đội hình hiện tại.

Al Ittihad tái khởi động thương vụ chiêu mộ Salah

Theo nhiều nguồn tin từ ESPN, Al Ittihad đã nối lại các cuộc đàm phán nhằm chiêu mộ Mohamed Salah, sau khi tiền đạo người Ai Cập xác nhận rằng anh sẽ rời Liverpool khi mùa giải hiện tại khép lại. Đại diện Saudi Pro League từng gửi đề nghị trị giá 150 triệu bảng cho Salah vào tháng 9/2023 nhưng bị Liverpool từ chối. Giờ đây, họ sẵn sàng tái khởi động thương vụ với ngôi sao 33 tuổi, trong nỗ lực tìm kiếm biểu tượng mới cho CLB sau khi Karim Benzema chuyển sang Al Hilal hồi tháng 2.

Theo một nguồn tin, Al Qadsiah là đội bóng Saudi Arabia duy nhất đủ tiềm lực tài chính và tham vọng để cạnh tranh với Al Ittihad trong thương vụ này, qua đó trở thành đối thủ đáng gờm còn lại. Nguồn tin cho biết thêm, cả Al Nassr của Cristiano Ronaldo lẫn Al Hilal đều không quan tâm đến việc chiêu mộ Salah.

Real Madrid thở phào với án phạt dành cho Valverde

Theo Diario AS, Federico Valverde chỉ bị Ủy ban Thi đấu bóng đá Tây Ban Nha treo giò 1 trận sau tấm thẻ đỏ trong trận derby Madrid ở La Liga cuối tuần qua. Phán quyết này đồng nghĩa với việc tiền vệ người Uruguay sẽ vắng mặt ở trận đấu đầu tiên của Real Madrid sau loạt trận ĐTQG, khi họ làm khách trên sân Son Moix của Mallorca. Dẫu vậy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn có thể thở phào khi án phạt chỉ dừng lại ở 1 trận, bởi tiền lệ trước đó cho thấy nguy cơ bị treo giò 2 trận là hoàn toàn có thể xảy ra.

Sao Bắc Ireland hạ quyết tâm trước trận gặp Italia

Tiền đạo Josh Magennis của Bắc Ireland nhấn mạnh toàn đội cần “tạo nên những ký ức đẹp” khi hành quân tới làm khách trên sân của Italia ở bán kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu. Magennis chia sẻ với BBC Sport NI: “Khi bạn có cơ hội ra sân và khoác lên mình màu áo xanh trắng, bạn phải tận dụng tối đa điều đó.

Đó sẽ là đêm mà chúng tôi sẽ nhớ suốt phần đời còn lại, dù kết quả có ra sao. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để biến nó thành kỷ niệm đẹp, để sau này nhìn lại, giống như năm 2016 (EURO tại Pháp), chúng tôi có thể cùng nhau nhớ về những điều tuyệt vời, thay vì những nuối tiếc”.