Kết quả bóng đá Myanmar – Timor Leste: Figo - Canavaro nỗ lực (FIFA ASEAN Cup)

ĐT Myanmar đối đầu với ĐT Timor Leste ở FIFA ASEAN Cup 2026. Đôi bên đều chọn lối chơi tấn công cống hiến ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 10, Hein Htet Aung tung ra đường chuyền giúp Win Naing Tun tung cú dứt điểm chuẩn xác, mang về bàn mở tỉ số trận đấu.

Hai bên chơi ăn miếng trả miếng hấp dẫn

Nhận bàn thua đau, Timor Leste dồn lên tấn công. Họ có những tình huống tấn công khá chất lượng nhưng chưa thể tìm được bàn thắng gỡ hòa trong hiệp một. Myanmar cũng có thêm cơ hội, đáng tiếc họ chưa thể tận dụng để có bàn thắng thứ hai.

Sang hiệp hai, Timor Leste dồn toàn lực tấn công và Myanmar cũng chủ động phòng ngự bảo toàn tỉ số. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng vào trọng tài liên tục phải rút thẻ vàng để cảnh cáo cả hai đội. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Timor Leste phải trả giá ở cuối trận.

Phút 75, Kyaw Oo chuyền bóng cho Than Paing băng xuống ghi bàn nâng tỉ số lên thành 2-0. Đó cũng lần đầu tiên trong hiệp hai Myanmar dứt điểm. Những phút còn lại, Timor Leste đã rất nỗ lực nhưng không thể tìm được bàn thắng. Chung cuộc, Myanmar vượt qua Timor Lest với tỉ số 2-0.

Tỉ số chung cuộc: Myanmar 2-0 Timor Leste (H1: 1-0)

Ghi bàn: Win Naing Tun 10’, Than Paing 75'

Đội hình xuất phát

ĐT Myanmar: Zin Nyi Nyi Aung, Aung Shine Wanna, Khant Myat Phone, Hein Zeyar Lin, Hein Khun Kyaw Zin, Aung Wai Lin, Kyaw Oo, Khant Myat Kaung, Hein Htet Aung, Thang Paing, Win Naing Tun

ĐT Timor Leste: Nsiki, Figo, Silva, Varudo, Jom, Ribeiro, Canavaro, Arrarte, Osorio, Pedro, Cruz