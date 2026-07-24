Sao 22 tuổi vừa dự World Cup dương tính với cocaine, bị bắt vì chạy quá tốc độ

Bị chặn xe giữa đêm, nghi dương tính với cocaine

Cristian Volpato, tiền vệ tấn công đang khoác áo Sassuolo tại Serie A, trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị cảnh sát New South Wales (Australia) chặn xe vào khoảng 1 giờ 10 phút sáng thứ Sáu trên cầu Anzac ở Sydney.

Cristian Volpato đang khoác áo Sassuolo tại Serie A

Theo thông tin được công bố, cầu thủ 22 tuổi điều khiển chiếc BMW Coupe với tốc độ 109 km/h trong khu vực chỉ cho phép tối đa 60 km/h, tức gần gấp đôi giới hạn quy định. Sau khi dừng xe, cảnh sát yêu cầu Volpato thực hiện kiểm tra ma túy tại chỗ và kết quả ban đầu được cho là dương tính với cocaine.

Phía cảnh sát New South Wales xác nhận vụ việc vẫn đang được điều tra sau khi mẫu dịch miệng thứ hai của Volpato được lấy để phân tích thêm. Hiện tại, ngôi sao của Sassuolo chưa bị buộc tội hình sự, nhưng đã bị xử phạt vì lỗi chạy quá tốc độ và bị đình chỉ giấy phép lái xe quốc tế trong thời hạn 6 tháng, đồng nghĩa với việc không được phép điều khiển phương tiện tại bang New South Wales.

Hai lần bị cảnh sát chặn chỉ trong một đêm

Đáng chú ý, đây không phải lần duy nhất Volpato bị cảnh sát dừng xe trong đêm hôm đó. Theo cáo buộc, khoảng hai giờ trước sự việc kể trên, cựu cầu thủ AS Roma cũng bị chặn lại trên chính cầu Anzac vì lái xe vượt quá tốc độ giới hạn hơn 20 km/h.

Ở lần kiểm tra đầu tiên, diễn ra vào khoảng 23 giờ 05 phút tối thứ năm, Volpato được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở và cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, đến lần dừng xe thứ hai rạng sáng hôm sau, cầu thủ này lại bị nghi sử dụng chất cấm sau khi kết quả kiểm tra ma túy ban đầu cho phản ứng dương tính với cocaine.

Sinh ra tại Australia trong một gia đình có gốc gác Italia, Volpato từng trưởng thành qua các học viện Sydney United, Sydney FC và Western Sydney Wanderers trước khi sang Italy gia nhập lò đào tạo AS Roma. Anh có 14 lần ra sân cho đội một Roma, ghi 2 bàn thắng, trước khi chuyển đến Sassuolo với mức phí 6,4 triệu bảng. Đến nay, Volpato đã ghi 7 bàn sau 72 trận cho đội bóng Serie A. Trên đấu trường quốc tế, anh từng khoác áo các đội U19 và U20 Italy trước khi chuyển sang đại diện tuyển Australia ngay trước thềm World Cup.