Jurgen Klopp chính thức trở thành HLV trưởng ĐT Đức, ra tuyên bố sốc

Jurgen Klopp chính thức làm HLV ĐT Đức

Theo tin mới nhất, LĐBĐ Đức đã thống nhất bổ nhiệm HLV Jurgen Klopp làm “thuyền trưởng” mới cho ĐTQG sau buổi họp trong sáng ngày 24/7 (theo giờ địa phương). Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức, Bernd Neuendorf phát biểu trong buổi họp báo sau đó.

HLV Jurgen Klopp chính thức làm HLV ĐTQG Đức

“Chúng tôi đã có những cuộc đàm phán rất quyết liệt trong những tuần gần đây. Jurgen Klopp là giải pháp ưu tiên ngay từ đầu. Tất cả thành viên trong liên đoàn đều thống nhất về điều đó. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức mình để có được sự đồng ý của ông ấy. Klopp chắc chắn là giải pháp tốt nhất cho ĐT Đức vào lúc này”.

Ngoài ra, chủ tịch LĐBĐ Đức xác nhận luôn thành viên ban huấn luyện của ĐT Đức dưới thời Jurgen Klopp là Peter Krawietz, Pepijn Lijnders và Sven Bender. Jurgen Klopp nổi lên là ứng viên được liên đoàn ưu tiên sau khi Nagelsmann từ chức, sau thất bại của đội tuyển Đức trước Paraguay trên chấm luân lưu ở vòng 1/16 World Cup.

LĐBĐ Đức đã tổ chức đàm phán ngay tại New York trong thời gian Jurgen Klopp làm bình luận World Cup và nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Hợp đồng của cựu HLV Liverpool sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/8 và kéo dài đến mùa hè năm 2030, thời điểm diễn ra kỳ World Cup tiếp theo.

Trận đấu đầu tiên của Klopp trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Đức sẽ là chuyến làm khách trước Hà Lan tại Amsterdam vào ngày 24/9, trong trận mở màn UEFA Nations League.

Jurgen Klopp tuyên bố sốc ngay trong buổi họp báo

Đây là công việc huấn luyện đầu tiên của Klopp kể từ khi ông rời Liverpool vào năm 2024 với lý do kiệt sức. Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo, HLV Jurgen Klopp cho biết.

“Đây là vinh dự lớn trong cuộc đời của tôi. Những gì xảy ra trong vài ngày gần đây giống như một thước phim. Tôi đã phần nào hình dung được công việc của mình. Tôi từng làm HLV nhiều năm nhưng chỉ khi nhận nhiệm vụ tại ĐTQG, tôi mới cảm thấy tầm quan trọng và trách nhiệm lớn lao đến vậy.

Thực ra, tôi chưa từng mơ đến ngày này. Đây là ngày rất đặc biệt với tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi để giấc mơ này trở thành hiện thực”.

Ông thầy người Đức cũng gây sốc khi tuyên bố luôn sẽ kết thúc sự nghiệp huấn luyện nếu rời cương vị tại ĐTQG Đức. “Nếu một ngày mọi người không cần tôi nữa, tôi sẽ ra đi và không nhận khoản bồi thường nào hết. Nếu LĐBĐ Đức yêu cầu tôi ra đi, tôi cũng sẵn sàng.

Nếu mọi người cư xử tệ và hướng sự công kích về gia đình tôi, tôi cũng sẽ ra đi. Hãy chỉ trích tôi nếu tôi làm việc không hiệu quả chứ đừng hướng sự chú ý về một ai hết. Jurgen Klopp sẽ kết thúc sự nghiệp sau khi rời ĐTQG. Lý tưởng nhất, đây là đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi”.