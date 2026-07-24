Haaland cùng bạn gái xinh đẹp mặc đồ ngủ dự tiệc tại khu nghỉ dưỡng xa xỉ

Mùa hè sôi động và tiệc tùng hết mình tại nước Pháp

Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City đã tận hưởng kỳ nghỉ xả hơi tại French Riviera bên cạnh bạn gái Isabel Haugseng Johansen. Tại đây, chân sút người Na Uy cũng đã vui vẻ mừng sinh nhật lần thứ 26 của mình.

Erling Haaland cùng bạn gái diện pyjama đi tiệc ở Saint-Tropez sau khi bùng nổ tại World Cup.

Haaland dành cả giờ đồng hồ lướt mô tô nước trên biển trong khi Isabel thư thái tắm nắng trên bờ. Cả hai sau đó tiếp tục tham gia bữa tiệc tại câu lạc bộ &ME cùng người đồng đội cũ tại Man City là Riyad Mahrez.

Haaland cũng thử sức làm DJ tại bữa tiệc.

Ngôi sao 26 tuổi tỏ ra vô cùng thích thú khi bước vào khu vực DJ và thậm chí còn đội một chiếc mũ sừng Viking trong tiếng reo hò của đám đông. Một nhân chứng chia sẻ rằng Haaland trông đầy năng lượng, luôn muốn tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất bên hôn thê và bạn bè.

Ngôi sao này thậm chí còn đội chiếc mũ sừng Viking khi đắm mình trong sự chú ý từ đám đông.

Dấu ấn rực rỡ tại World Cup và khoảnh khắc bên gia đình

Trận tứ kết lịch sử tại World Cup vừa qua đã đánh dấu thành tích tốt nhất từ trước đến nay của tuyển Na Uy. Đóng góp lớn vào hành trình này là 7 bàn thắng của Haaland, trong đó có cú đúp ấn tượng vào lưới tuyển Brazil, giúp anh ghi tên vào Đội hình tiêu biểu World Cup 2026 của FIFA.

Trước khi dừng chân tại Saint-Tropez, cặp đôi đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi ấm áp bên nhau tại Sicily. Haaland và Isabel hiện đã có chung một cậu con trai tròn 1 tuổi.

Dù trải qua một giải đấu tiêu tốn nhiều thể lực và dừng bước ở tứ kết trước tuyển Anh, Haaland vẫn cho thấy tinh thần thoải mái cùng phong cách thời trang độc đáo trong kỳ nghỉ hè năm nay.