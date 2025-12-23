Vinicius đòi hỏi khiến sếp lớn Real Madrid phẫn nộ, huyền thoại giục bán gấp

⚠️ Yêu sách quá tay, Real Madrid nên “xuống tiền” bán Vinicius?

Real Madrid được khuyến nghị làm mọi cách để bán Vinicius Junior nếu cầu thủ này đòi mức đãi ngộ ngang Kylian Mbappe và Lionel Messi. Theo giới chuyên môn, tiền đạo người Brazil không xứng đáng với điều khoản như vậy, và trong triết lý của "Los Blancos", không có cá nhân nào lớn hơn CLB.

Giữa lúc Saudi Pro League bày tỏ sự quan tâm, Real được thúc giục chủ động đẩy đi Vinicius nếu cần thiết.

Vinicius đòi hỏi lương cao

📄 Hợp đồng còn đến 2027, tương lai vẫn bỏ ngỏ

Vinicius – người suýt giành Quả bóng Vàng 2024 – hiện còn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2027. Tuy nhiên, chưa có thỏa thuận gia hạn, buộc đội chủ sân Bernabeu phải lắng nghe các đề nghị trong những kỳ chuyển nhượng tới.

Ngôi sao 25 tuổi cũng được liên hệ mạnh mẽ với Trung Đông, nơi anh có thể nối gót Cristiano Ronaldo và Karim Benzema.

💬 Huyền thoại Mijatovic thẳng thắn: “Madrid luôn chiến thắng, có hay không Vinicius”

Cựu GĐTT Real Madrid - huyền thoại Predrag Mijatovic công khai phản đối yêu sách của Vinicius. Ông nói với Carrusel Deportivo: “Nếu Vinicius đòi hợp đồng như Mbappe hay Messi, thì rõ ràng là không muốn gia hạn. Chúng ta không phải trẻ con. CLB phải đứng trên mọi cầu thủ”.

Đã đến lúc Real Madrid bán Vinicius?

Mijatovic nhấn mạnh thêm: “Real Madrid sẽ tiếp tục chiến thắng dù có Vinicius hay không có Vinicius. Nếu Vinicius từ chối gia hạn, Real phải làm mọi cách để chuyển nhượng. Không thể để cầu thủ hay người đại diện điều khiển CLB”.

💰 Saudi Pro League vào cuộc: Trung Đông là bến đỗ tiếp theo?

Nếu bế tắc kéo dài, các đội bóng chi tiêu mạnh tay tại Saudi Arabia được dự đoán sẽ dẫn đầu cuộc đua. Giám đốc điều hành Saudi Pro League - ông Omar Mugharbel từng nói với Marca: “Chúng tôi không mơ mộng, chỉ là vấn đề thời gian và đàm phán".

Ông cũng nhấn mạnh tham vọng nâng tầm giải đấu: “Việc chiêu mộ cầu thủ ngoại là DNA của giải. Điều thay đổi lớn nhất vài năm qua là chất lượng những cái tên đến đây. Benzema và nhiều ngôi sao khác tạo ra tác động mạnh mẽ trong nước lẫn quốc tế”.

Thái độ của Vinicius cũng là vấn đề lớn