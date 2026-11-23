Màn chào sân bùng nổ trên đường đua xanh của Watson Nguyễn

Sáng 22/11, bầu không khí tại Câu lạc bộ bơi - lặn Phú Thọ (TP.HCM) như vỡ òa khi người hâm mộ bơi lội Việt Nam được chứng kiến một trong những khoảnh khắc phá kỷ lục ấn tượng nhất lịch sử đường đua xanh nước nhà. Nhân vật chính của tâm điểm chú ý là Watson Nguyễn (Nguyen Hoa Watson) – gương mặt Việt kiều được chờ đợi nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Bước xuống hồ ở nội dung sở trường 50m ếch nam, kình ngư trẻ không cần đến lượt bơi chung kết để khẳng định đẳng cấp. Ngay từ vòng loại, Watson Nguyễn đã có màn trình diễn bùng nổ, cán đích với thành tích xuất sắc 27 giây 16. Thông số ấn tượng này giúp anh lập tức thiết lập cú đúp kỷ lục tại Đại hội Thể thao toàn quốc, đồng thời chính thức xô đổ kỷ lục quốc gia đã tồn tại suốt 16 năm qua. Màn ra mắt không thể thuyết phục hơn này ngay lập tức khẳng định vị thế và sức hút đặc biệt của chàng trai gốc Việt trên đường đua trong nước.

Kình ngư Việt kiều Mỹ Watson Nguyễn gây chấn động đường đua xanh Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: Long Trần

Trước khi tạo nên "cơn địa chấn" tại TP.HCM, Watson Nguyễn vốn đã là cái tên gây nhiều chú ý trong làng bơi lội xứ sở cờ hoa. Sinh ngày 7/9/2005 tại Mỹ trong một gia đình có cả bố và mẹ đều là người Việt Nam, Watson lớn lên, học tập và rèn luyện thể thao trong môi trường chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Dẫu vậy, sợi dây gắn kết với cội nguồn chưa bao giờ phai nhạt trong anh. Watson cùng gia đình từng nhiều lần trở về Việt Nam thăm người thân, luôn trân trọng và duy trì tình cảm sâu sắc với quê hương.

Trên đường đua xanh, sở trường lớn nhất của Watson Nguyễn nằm ở các nội dung bơi ếch, đặc biệt là hai cự ly tốc độ 50m và 100m. Để có được sự bứt phá mạnh mẽ như hiện tại, anh đã trải qua quá trình tích lũy kinh nghiệm bài bản tại các sân chơi trẻ đỉnh cao quốc tế. Watson từng vinh dự góp mặt trong đội tuyển bơi trẻ Mỹ tham dự Giải vô địch bơi trẻ thế giới và Giải bơi trẻ Liên Thái Bình Dương. Đây đều là những đấu trường có chất lượng chuyên môn cực cao, nơi giúp kình ngư gốc Việt trui rèn bản lĩnh thi đấu và hoàn thiện từng chi tiết kỹ thuật.

Dấu ấn đậm nét nhất khẳng định tầm vóc của Watson trên đất Mỹ đến tại Giải Bơi vô địch quốc gia Mỹ. Ở nội dung 50m ếch, anh xuất sắc đạt thành tích 26 giây 65. Thời điểm đó, cột mốc này đã đưa Watson Nguyễn vươn lên nhóm những vận động viên có thành tích tốt nhất lịch sử bơi ếch Mỹ ở cự ly này – một minh chứng rõ nét cho tài năng và tốc độ đáng nể của kình ngư trẻ.

Học vấn đỉnh cao và làn gió mới ở tuổi 21

Không chỉ xuất sắc dưới làn nước, Watson Nguyễn còn khiến nhiều người nể phục bởi nền tảng học vấn ấn tượng. Ở cấp độ đại học, anh hiện theo học tại Trường Kinh tế Wharton thuộc Đại học Pennsylvania – một trong những cơ sở đào tạo danh tiếng bậc nhất nước Mỹ. Dù lịch trình học tập tại ngôi trường hàng đầu vô cùng khắt khe, Watson vẫn duy trì cường độ tập luyện nghiêm túc và thi đấu đều đặn trong màu áo câu lạc bộ Metroplex Aquatics.

Ở tuổi 21, Watson Nguyễn vẫn đang trong giai đoạn sung sức và giàu tiềm năng phát triển nhất của sự nghiệp. Sự xuất hiện của anh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 không chỉ mang đến cho người hâm mộ cơ hội trực tiếp chứng kiến đẳng cấp của một kình ngư trưởng thành từ nền bơi lội số một thế giới, mà còn thổi một làn gió mới đầy hứng khởi vào đường đua xanh trong nước.

Với nền tảng thể lực sung mãn, kinh nghiệm thi đấu dày dạn tại Mỹ cùng cú hích tinh thần cực lớn từ kỷ lục 50m ếch vừa thiết lập, Watson Nguyễn hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra những cuộc cạnh tranh khốc liệt trước các đối thủ giàu kinh nghiệm trong nước, mở ra nhiều kỳ vọng mới cho bơi lội Việt Nam trong tương lai gần.