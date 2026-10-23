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Mua vé xem U17 Việt Nam đá World Cup ở đâu, giá bao nhiêu?

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

TPO - U17 Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình lịch sử tại World Cup, lần lượt đối đầu U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. CĐV Việt Nam có thể mua vé trực tiếp xem U17 World Cup 2026 từ hôm nay.

Mua vé xem U17 Việt Nam đá World Cup ở đâu, giá bao nhiêu? - 1

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố chính thức hạng vé và cách phân phối tại giải đấu U17 World Cup 2026. Theo đó, hạng vé phổ thông được niêm yết giá 20 QAR (khoảng 140.000 đồng). Hạng vé cao nhất có giá 35 QAR (gần 250.000 đồng).

Để mua vé, cổ động viên cần truy cập trực tiếp vào cổng thông tin chính thức của FIFA tại fifa.com/tickets. Quá trình bán vé được chia thành hai giai đoạn nhằm tối ưu hệ thống. Ở hiện tại, FIFA đang triển khai chương trình bán vé sớm độc quyền dành riêng cho các hội viên, đã đăng ký thanh toán qua thẻ quốc tế visa.

Bắt đầu từ ngày 26/10/2026, toàn bộ số vé còn lại sẽ được mở bán rộng rãi cho cổ động viên trên khắp thế giới. FIFA lưu ý giải đấu áp dụng 100% vé điện tử. Do đó, người mua bắt buộc thao tác trên hệ thống và thanh toán trực tuyến, trong đó thẻ Visa là phương thức thanh toán được FIFA khuyến khích sử dụng.

Hệ thống vé của giải năm nay mang đến nhiều lựa chọn linh hoạt, phù hợp với nhu cầu theo dõi vòng bảng của cổ động viên. Lựa chọn phổ thông nhất là vé ngày (Day Pass) với mức giá 20 QAR. Tấm vé này cấp quyền cho CĐV theo dõi nhiều trận đấu diễn ra trong cùng một ngày, đồng thời thỏa sức trải nghiệm các hoạt động văn hóa, giải trí tại Khu vực dành cho người hâm mộ (fan zone).

Mỗi tài khoản được phép mua tối đa 6 vé ngày cho mỗi ngày thi đấu.

Đối với những CĐV muốn có vị trí quan sát tối ưu tại các trận cầu đinh, có thể lựa chọn hạng vé Prime Match Pass trị giá 35 QAR. Loại vé này đảm bảo chỗ ngồi riêng tại những trận đấu có nhu cầu cao. Cổ động viên được mua tối đa 4 vé Prime cho mỗi sân vận động chính trong một ngày thi đấu nhất định.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 World Cup.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 World Cup.

Việc FIFA ấn định mức giá vé khá "mềm" tạo điều kiện rất lớn để CĐV lên kế hoạch sang Qatar "tiếp lửa" cho các đội U17, trong đó có U17 Việt Nam. Đội tuyển của chúng ta nằm ở bảng G, sẽ đá trận ra quân gặp đối thủ cực mạnh là U17 Bỉ vào 20h00 ngày 20/11. Tiếp đó, toàn đội chạm trán U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11 và U17 Mali (20h00 ngày 26/11).

Ban tổ chức cũng thể hiện sự chu đáo khi cung cấp hạng vé Accessibility dành riêng cho người khuyết tật. Loại vé này có giá 20 QAR cho tất cả các trận đấu thông thường và giảm xuống 15 QAR cho trận chung kết. Tiện ích đi kèm bao gồm một thẻ đỗ xe dành cho người khuyết tật và một vé miễn phí dành cho người đi cùng hỗ trợ. Riêng trận chung kết diễn ra vào ngày 13/12, vé được bán với hai mức giá siêu rẻ: Hạng 1 là 35 QAR và Hạng 2 là 15 QAR.

Vòng chung kết U17 World Cup 2026 quy tụ 48 đội bóng hàng đầu thế giới, tranh tài qua 104 trận đấu từ ngày 19/11 đến 13/12. Khu phức hợp thi đấu tại Aspire Zone của Qatar sẽ là tâm điểm, tổ chức tối đa tám trận đấu mỗi ngày, hứa hẹn mang đến một ngày hội bóng đá trẻ sôi động dịp cuối năm nay.

U17 Việt Nam thua đậm đội bóng Hàn Quốc trước World Cup
U17 Việt Nam thua đậm đội bóng Hàn Quốc trước World Cup

U17 Việt Nam thu được nhiều bài học sau trận thua 1-4 trước U18 FC Seoul, trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị cho World Cup 2026.

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Theo Hương Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/mua-ve-xem-u17-viet-nam-da-world-cup-o-dau-gia-bao-nhi...

-22/10/2026 12:52 PM (GMT+7)
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