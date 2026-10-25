Vị vua tay không bẻ gãy cổ trâu mộng, sức khỏe kinh người nhưng gặp kết cục bi thảm tuổi 23

Trong lịch sử Trung Hoa thời Chiến Quốc, Tần Vũ Vương Doanh Đãng là một vị quân chủ đặc biệt. Không chỉ nổi tiếng bởi tham vọng mở rộng lãnh thổ, ông còn được hậu thế nhắc đến với thể chất vượt trội và niềm đam mê sức mạnh đến mức ám ảnh. Những câu chuyện về khả năng chế ngự trâu mộng hay nâng chiếc đỉnh nặng hàng nghìn cân đã biến vị vua trẻ thành một nhân vật đầy màu sắc trong lịch sử Trung Hoa.

Doanh Đãng phô diễn sức mạnh kinh người khi được truyền lại là có thể chế ngự trâu mộng bằng tay không. Ảnh minh họa AI

Vị vua biến cung đình thành nơi tranh tài sức mạnh

Doanh Đãng lên ngôi năm 310 TCN, sau khi cha ông là Tần Huệ Văn Vương qua đời.

Ngay khi nắm quyền, vị vua trẻ đã thể hiện sở thích khác biệt so với nhiều quân chủ đương thời. Thay vì chỉ chú trọng mưu sĩ hay các cuộc đấu trí chính trị, ông đặc biệt đề cao những người sở hữu sức mạnh thể chất phi thường.

Doanh Đãng cho tìm kiếm các lực sĩ nổi tiếng khắp nơi rồi đưa về kinh đô. Những cái tên như Ô Hoạch, Nhậm Bỉ và Mạnh Thuyết được trọng dụng, ban chức tước và hậu đãi.

Nhà vua cũng thường xuyên trực tiếp đấu sức với các lực sĩ. Hình ảnh một vị quân chủ khoác giáp, bước xuống thao trường để tranh tài cùng những người khỏe nhất khiến Doanh Đãng trở thành nhân vật khác biệt trong giới quý tộc thời Chiến Quốc.

Sử sách và các giai thoại còn mô tả ông có thân hình cao lớn, cánh tay dài cùng sức mạnh vượt xa người bình thường.

Tay không chế ngự trâu mộng

Những câu chuyện về thần lực của Tần Vũ Vương không dừng lại ở các cuộc đấu vật.

Một trong những giai thoại nổi tiếng kể rằng Doanh Đãng từng trực tiếp thể hiện sức mạnh trước bá quan văn võ và sứ giả các nước chư hầu.

Thay vì để binh sĩ xử lý những con trâu mộng hung dữ trong các nghi lễ, nhà vua được mô tả có thể dùng chính sức mạnh của mình để chế ngự chúng. Hình ảnh vị quân chủ lao vào ghìm giữ trâu mộng, thậm chí bẻ gãy cổ con vật, càng khiến danh tiếng về sức mạnh của ông lan rộng.

Bên cạnh đó, Doanh Đãng còn được truyền lại là người thường xuyên thử sức với các võ sĩ khỏe nhất. Những câu chuyện về việc ông nhấc bổng binh sĩ mặc giáp rồi ném đi càng góp phần tạo nên hình tượng một vị vua có thể lực phi thường.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những chi tiết này mang màu sắc truyền kỳ và không phải tất cả đều có thể kiểm chứng theo nghĩa đen.

Khoảnh khắc nâng chiếc đỉnh khổng lồ trở thành màn khoe sức cuối cùng của Tần Vũ Vương

Nâng chiếc đỉnh 1.000kg và kết cục bi thảm

Đỉnh cao trong những câu chuyện về sức mạnh của Doanh Đãng lại chính là nguyên nhân khiến cuộc đời ông kết thúc quá sớm.

Năm 307 TCN, trong một chiến dịch quân sự, Doanh Đãng tiến tới Lạc Dương và có dịp chứng kiến Cửu Đỉnh của nhà Chu. Những chiếc đỉnh đồng khổng lồ này không đơn thuần là bảo vật mà còn tượng trưng cho quyền lực và thiên mệnh.

Nhìn thấy chiếc Long Văn Đỉnh, vị vua trẻ nổi máu tranh tài. Ông cùng lực sĩ Mạnh Thuyết thử sức với chiếc đỉnh nặng hàng nghìn cân. Mạnh Thuyết cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể nhấc chiếc đỉnh lên một đoạn ngắn.

Doanh Đãng sau đó bước tới. Theo ghi chép lịch sử, nhà vua dùng toàn bộ sức lực để nâng chiếc đỉnh. Trong lúc cố gắng, chiếc đỉnh bất ngờ tuột khỏi tay và rơi xuống chân ông.

Chấn thương khiến xương chân của Doanh Đãng bị tổn thương nghiêm trọng. Với điều kiện y học còn hạn chế vào thời điểm đó, vị vua trẻ không thể qua khỏi và qua đời khi mới 23 tuổi.

Câu chuyện về Tần Vũ Vương vì thế mang màu sắc bi kịch đặc biệt. Một vị vua dành cả cuộc đời theo đuổi sức mạnh cuối cùng lại mất mạng trong chính một cuộc thử sức.

Dù nhiều chi tiết về thần lực có thể đã được hậu thế phóng đại, hình tượng Doanh Đãng vẫn đặc biệt trong lịch sử Trung Hoa. Ông được nhớ đến như vị quân chủ hiếm hoi biến niềm đam mê sức mạnh thành một phần nổi bật trong cuộc đời, để rồi chính niềm đam mê ấy đưa ông đến kết cục nghiệt ngã.