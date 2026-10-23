Tiền đạo Lucao: “Khoác áo ĐT Việt Nam sẽ là giấc mơ và phần thưởng lớn trong sự nghiệp của tôi”

Lucao luôn ấp ủ giấc mơ khoác áo ĐT Việt Nam

Gia nhập Ninh Bình FC ngày 23/7/2026 sau khi chia tay Thể Công Viettel, Lucao do Break nhanh chóng chứng minh giá trị của một trong những ngoại binh xuất sắc tại V.League. Chân sút người Brazil được trao chiếc áo số 9 và lập tức trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công của đội bóng cố đô.

Sau 4 lần ra sân tại V.League 2026/2027, Lucao đã ghi 5 bàn thắng. Đáng chú ý, những pha lập công của tiền đạo 35 tuổi đều để lại dấu ấn về kỹ thuật và khả năng dứt điểm. Với thành tích này, anh đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới, chỉ kém Milan Makaric của Hải Phòng FC 1 bàn.

Lucao đang thể hiện phong độ chói sáng trong màu áo Ninh Bình FC. Ảnh: Ninh Bình FC.

Phong độ ấn tượng của Lucao không chỉ giúp Ninh Bình FC có thêm sức mạnh tấn công mà còn khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về khả năng anh khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai.

Đây cũng là giấc mơ mà chân sút sinh năm 1991 luôn ấp ủ. Sau hơn 4 năm sinh sống và thi đấu tại Việt Nam, Lucao thừa nhận anh đã dành nhiều tình cảm cho mảnh đất hình chữ S và mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài, kể cả khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ.

Chia sẻ về khả năng nhập quốc tịch Việt Nam, Lucao cho biết: “Đến thời điểm này, tôi vẫn chưa có bất kỳ cuộc trao đổi nào liên quan đến việc xin hộ chiếu hay nhập quốc tịch Việt Nam. Dù vậy, nếu điều đó trở thành hiện thực, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc”.

“Với tôi, đây không chỉ là một điều tuyệt vời mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống sau khi giải nghệ, bởi tôi mong muốn tiếp tục sinh sống lâu dài tại Việt Nam. Nếu có được quốc tịch Việt Nam, đó sẽ là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi”, chân sút của Ninh Bình FC nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn với FPT Play.

Không chỉ mong muốn trở thành công dân Việt Nam, Lucao còn nuôi hy vọng được cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Với tiền đạo người Brazil, việc khoác áo ĐT Việt Nam không đơn thuần là cơ hội tiếp tục phát triển sự nghiệp mà còn mang ý nghĩa đặc biệt về mặt tinh thần.

“Tôi là người có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Tôi sống cùng bóng đá, thường xuyên xem và theo dõi các trận đấu. Với bất kỳ cầu thủ nào, được khoác áo đội tuyển quốc gia luôn là một giấc mơ lớn”, Lucao bày tỏ.

Đặc biệt, tiền đạo 35 tuổi không giấu được sự xúc động khi hình dung về viễn cảnh một ngày nào đó được thi đấu trong màu áo đỏ của ĐT Việt Nam.

“Nếu một ngày nào đó tôi có quốc tịch Việt Nam và có cơ hội thi đấu cho ĐT Việt Nam, có lẽ sẽ rất khó tìm được từ ngữ nào diễn tả hết niềm hạnh phúc và sự biết ơn của mình. Đó thực sự là giấc mơ mà tôi luôn trân trọng”, Lucao chia sẻ.

“Sau tất cả những gì đã trải qua trong quãng thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam, nếu điều ấy trở thành sự thật, tôi sẽ xem đó như một phần thưởng vô cùng ý nghĩa trong sự nghiệp”, tiền đạo người Brazil nói thêm.

Những chia sẻ của Lucao cho thấy khát vọng khoác áo ĐT Việt Nam không chỉ xuất phát từ những thành công anh đạt được tại V.League. Sau nhiều năm thi đấu và sinh sống tại Việt Nam, chân sút này đã hình thành sự gắn bó đặc biệt với bóng đá cũng như cuộc sống nơi đây.

Lucao cũng thừa nhận hành trình của những cầu thủ nhập tịch đi trước đã trở thành nguồn cảm hứng để anh tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ.

“Nhìn vào hành trình và những thành công của các cầu thủ nhập tịch đi trước, tôi cho rằng họ đã mở ra một con đường, trở thành nguồn cảm hứng cho những cầu thủ như tôi. Sẽ thật tuyệt vời nếu một ngày nào đó tôi có cơ hội được sát cánh cùng họ trong màu áo ĐT Việt Nam”, Lucao khẳng định.

Lucao có thể khoác áo ĐT Việt Nam vào năm 2027?

Sinh ngày 14/9/1991 tại Brasilia (Brazil), Lucao sở hữu chiều cao 1m84, cân nặng 79kg và thi đấu sở trường ở vị trí tiền đạo cắm. Trước khi đặt chân đến Việt Nam vào tháng 8/2022, anh từng trải qua hành trình thi đấu tại nhiều CLB khác nhau nhưng chưa có bến đỗ nào thực sự lâu dài.

Tại Việt Nam, Lucao lần lượt khoác áo Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng, Hải Phòng FC, Thể Công Viettel và hiện tại là Ninh Bình FC. Chính môi trường V.League đã giúp tiền đạo người Brazil tìm được sự ổn định và liên tục khẳng định khả năng săn bàn.

Lucao đã có 4 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Ninh Bình FC.

Ngay trong mùa giải đầu tiên, Lucao đã cùng Hà Nội FC giành chức vô địch V.League 2022, Cúp Quốc gia 2022 và Siêu cúp Quốc gia 2022. Những năm tiếp theo, anh tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng.

Theo số liệu được công bố vào tháng 10/2026, Lucao đã ghi 66 bàn thắng sau 122 lần ra sân trên mọi đấu trường kể từ khi chuyển đến Việt Nam. Anh từng giành danh hiệu Vua phá lưới V.League 2024/2025 và góp mặt trong Đội hình tiêu biểu mùa giải 2025/2026.

Những thống kê này phần nào chứng minh khả năng thích nghi, duy trì phong độ và giá trị chuyên môn của Lucao. Đặc biệt, dù đã bước sang tuổi 35, tiền đạo người Brazil vẫn cho thấy khả năng săn bàn đáng nể, với 5 pha lập công sau 4 trận đầu tiên trong màu áo Ninh Bình FC tại V.League 2026/2027.

Về lý thuyết, tháng 8/2027 sẽ là dấu mốc quan trọng đối với Lucao, khi anh có thể hoàn thành điều kiện cư trú 5 năm theo quy định của FIFA, nếu quá trình cư trú liên tục tại Việt Nam được xác nhận đáp ứng yêu cầu.

Tuy nhiên, việc đủ thời gian cư trú không đồng nghĩa với việc tự động có quốc tịch hay đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam. Lucao còn phải hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đáp ứng các quy định của FIFA và được ban huấn luyện đội tuyển lựa chọn.

Nếu mọi điều kiện được đáp ứng, Lucao có thể trở thành một phương án đáng chú ý cho hàng công ĐT Việt Nam. Kinh nghiệm nhiều năm thi đấu tại V.League, khả năng hoạt động trong vòng cấm, tranh chấp và dứt điểm đa dạng là những phẩm chất giúp anh có cơ sở để cạnh tranh cơ hội.

Dĩ nhiên, tuổi tác cũng là yếu tố cần cân nhắc. Đến tháng 8/2027, Lucao sẽ gần 36 tuổi. Vì vậy, việc duy trì thể lực và hiệu suất ghi bàn sẽ đóng vai trò quan trọng nếu anh muốn hiện thực hóa khát vọng khoác áo đội tuyển quốc gia.

Dù con đường phía trước vẫn còn nhiều điều kiện phải đáp ứng, Lucao khẳng định mong muốn nhập quốc tịch và được thi đấu cho ĐT Việt Nam luôn mang ý nghĩa đặc biệt đối với bản thân.

Với tiền đạo đang khoác áo Ninh Bình FC, được trở thành công dân Việt Nam, tiếp tục sinh sống lâu dài tại đây và một ngày nào đó được cống hiến cho đội tuyển quốc gia sẽ là cái kết đẹp cho hành trình nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Và như chính Lucao đã chia sẻ, nếu giấc mơ ấy trở thành hiện thực, đó sẽ là phần thưởng vô cùng ý nghĩa mà anh luôn trân trọng trong sự nghiệp cầu thủ.