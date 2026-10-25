Nóng nhất thể thao sáng 25/10: "Độc cô cầu bại" Floyd Mayweather sắp tái xuất

"Độc cô cầu bại" Floyd Mayweather có thể tái xuất vào năm sau

Sau khi tuyên bố giải nghệ, Floyd Mayweather chỉ tham dự những trận đấu boxing giao hữu trong vài năm gần đây. Thành tích của những trận đấu này sẽ không được tính vào thành tích chính thức của tay đấm người Mỹ. Tuy nhiên, hai trận đấu tiếp theo của "Độc cô cầu bại" người Mỹ nhiều khả năng sẽ khác. Mayweather đang đàm phán với 1 công ty tổ chức thi đấu tham dự 2 trận đấu chính thức trong năm 2027 với hai đối thủ nặng ký là Ryan Garcia và Manny Pacquiao.

Floyd Mayweather

Lộ thời điểm Sinner bắt đầu trở lại tập luyện

Theo thông tin mới nhất từ La Gazzetta dello Sport, nhà vô địch 5 danh hiệu Grand Slam đã có những tiến triển trong những ngày gần đây. Đội ngũ của anh hiện đang cân nhắc khả năng kiểm tra đầu gối phải của tay vợt này trong tuần tới. Nhiều khả năng, Sinner sẽ trở lại tập luyện sau quãng thời gian dài nghỉ dưỡng thương. Tay vợt 25 tuổi người Italy chưa thi đấu trận chính thức nào kể từ ngày 12/7, thời điểm anh đánh bại Alexander Zverev trong trận chung kết Wimbledon.

Đương kim vô địch NBA khởi đầu không thuận lợi

New York Knicks, đương kim vô địch giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), đang có khởi đầu không thuận lợi trong mùa giải mới. Ngày ra quân, họ để thua Philadelphia 76ers. Ở vòng 2, họ tiếp tục phải nhận thất bại 103-107 khi đối đầu với Boston Celtics. Với thành tích 0 thắng - 2 thua, họ đang xếp thứ 14/15 trên bảng xếp hạng miền Đông của NBA.

Verstappen thẳng thắn chê mặt đường tại Mỹ

Max Verstappen vừa thẳng thắn gửi lời phàn nàn về mặt đường đua tại trường đua Americas tại Austin (Mỹ). Tay lái người Hà Lan không giấu nổi sự bức xúc. "Người ta có thể lấy lý do là vì đặc điểm của nền đất, nhưng lẽ ra họ phải biết trước điều đó và cần gia cố mặt đường kỹ lưỡng hơn. Tôi rất thích trường đua này, tôi yêu nơi đây.

Đây là một trong những thiết kế đường đua tuyệt vời nhất, một trong những địa điểm tổ chức tốt nhất và nằm ở một thành phố tuyệt vời. Nhưng đối với tôi, những chỗ gồ ghề trên mặt đường là điều không thể chấp nhận được".