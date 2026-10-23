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Nhà của Bruno Fernandes bị trộm viếng thăm khi MU đá với Como

Sự kiện: Manchester United Bruno Fernandes

Trong khi MU đang đấu với Como, nhà của Bruno Fernandes đã bị cướp đột nhập và lấy đi nhiều trang sức quý giá.

   

Bruno Fernandes vừa phải trải qua một đêm không hề dễ chịu. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cùng Man United thảm bại 1-4 trước Como tại Champions League và "Quỷ đầu đàn" đã công khai lên tiếng chỉ trích chiến thuật của HLV Michael Carrick. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Fernandes cùng vợ suy sụp vì bị cướp đột nhập

Fernandes cùng vợ suy sụp vì bị cướp đột nhập

Theo tin mới nhất từ The Sun, nhà của Bruno Fernandes đã bị 3 kẻ lạ mặt đột nhập trong khi cầu thủ này đang làm nhiệm vụ tại Italia. Hiện tại chưa rõ vợ và các con của tiền vệ người Bồ Đào Nha có mặt tại nhà khi sự việc xảy ra hay không. Tuy nhiên, Bruno Fernandes cùng gia đình đang cực kỳ sốc và suy sụp tinh thần vì vụ việc này.

Nguồn tin cho biết Bruno Fernandes ở biệt thự trị giá 4 triệu bảng thuộc Nether Alderley, vùng Cheshire, nơi nổi tiếng dành cho những người có tiền tại khu vực Manchester. Ba kẻ đeo mặt nạ đã đột nhập vào nhà của tiền vệ này vào lúc 20h30 ngày 21/10 (giờ địa phương). Thông tin ban đầu cho biết bọn chúng đã lấy đi trang sức hàng hiệu cùng nhiều món đồ đắt tiền khác.

Mặc dù gia đình Bruno Fernandes đã lắp nhiều trang thiết bị tối tân để chống trộm**,** một người hàng xóm tốt bụng cũng đã gọi điện cho cảnh sát sau khi thấy 3 kẻ lạ mặt lang thang gần khu rừng phía sau nhà Bruno Fernandes từ trước đó. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường chỉ 10 phút sau khi nhận được cú điện thoại nhưng vẫn không kịp. Bọn cướp đã ung dung rời đi từ trước đó.

Nhận định ban đầu là bọn chúng đi tới khu rừng phía sau nhà, nhảy qua hàng rào rồi tấn công vào từ cửa sau. Đây là vụ cướp có chủ đích khi bọn cướp nhắm chuẩn xác thời điểm chủ ngôi nhà đi thi đấu. Nhà sẽ không có ai hoặc cùng lắm chỉ có vợ con của người bị hại.

Hành động của bọn chúng rất nhanh gọn. Bọn cướp chỉ nhắm vào những đồ vật có thể dễ vận chuyển. Dàn ô tô đắt tiền của Bruno Fernandes vẫn còn nguyên vẹn. Hiện tại, cảnh sát đang gặp khó trong việc điều tra bởi thông tin cung cấp rất mơ hồ. 

Bruno Fernandes là ngôi sao tiếp theo bị trộm viếng thăm sau Ruben Dias (Man City), Jack Grealish (Everton), Raheem Sterling hay Riyad Mahrez.

Fernandes chỉ trích chiến thuật của Carrick trận thua Como, Carrick phản bác ngay
Fernandes chỉ trích chiến thuật của Carrick trận thua Como, Carrick phản bác ngay

Đội trưởng Bruno Fernandes công khai chỉ trich chiến thuật của Carrick trong trận thua trước Como tại Champions League.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/nha-cua-bruno-fernandes-bi-trom-vieng-tham-...

-22/10/2026 23:35 PM (GMT+7)
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