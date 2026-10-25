Người phụ nữ đầu tiên bơi dọc 1.448 km bờ biển California

Breed bắt đầu hành trình ngày 1/7 tại vùng biển giáp ranh hai bang Oregon và California, rồi lần lượt bơi về phía nam dọc bờ Thái Bình Dương. Ngày 19/10, cô tổ chức lễ cán đích tại bãi biển Coronado, San Diego, khép lại thử thách kéo dài gần bốn tháng, sớm hơn kế hoạch ban đầu dự kiến kết thúc vào tháng 11.

Theo Reuters, đây là lần đầu một người hoàn thành hành trình bơi dọc toàn bộ bờ biển California, với chiều dài khoảng 900 dặm, tương đương 1.448 km. Tuy nhiên, chuyến bơi được chia thành nhiều chặng và hồ sơ vẫn chờ cơ quan chuyên môn xem xét để xác nhận chính thức.

Catherine Breed đứng trên bãi biển Coronado sau khi hoàn thành thử thách để trở thành người đầu tiên bơi dọc bờ biển California ngày 19/11/2026. Ảnh: SFGATE

Trong 111 ngày, Breed dành phần lớn thời gian trên biển, bơi sải nhiều giờ mỗi ngày. Cô thường cách bờ khoảng 5-8 km, đạt quãng đường trung bình khoảng 16,6 km trong những ngày xuống nước. Tổng cộng, nữ VĐV có 18 ngày nghỉ theo kế hoạch hoặc phải tạm dừng vì thời tiết.

Đồng hành với Breed là xuồng máy và thuyền buồm Catalyst dài gần 16 m, nơi các thành viên hỗ trợ giám sát an toàn, theo dõi tọa độ GPS và ghi hình toàn bộ hành trình. Đây cũng là nơi cô sinh hoạt, nghỉ ngơi và hồi phục sau những giờ vật lộn với sóng biển.

Để bảo đảm tính liên tục của thử thách, Breed không được chạm vào thuyền trong lúc bơi. Khi kết thúc mỗi ngày, ê-kíp ghi lại chính xác tọa độ GPS để cô trở lại đúng vị trí đó vào lần xuống nước tiếp theo.

Thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở khoảng cách. Những dòng hải lưu mạnh, kết hợp điều kiện thời tiết bất thường do hiện tượng El Nino, nhiều lần đẩy Breed ngược hướng di chuyển. Tại một số khu vực phía bắc California, dòng nước chảy về phía bắc mạnh đến mức cô gần như không thể tiến lên dù liên tục quạt tay.

Để vượt qua, Breed phải thay đổi chiến thuật. Thay vì luôn bơi từ bắc xuống nam, cô chọn thời điểm và vị trí thích hợp để thực hiện một số chặng theo hướng ngược lại, tận dụng dòng chảy và bảo đảm toàn bộ hành trình vẫn được hoàn thành.

Thời tiết khắc nghiệt cũng khiến đoàn nhiều lần phải điều chỉnh lịch trình. Ngoài những ngày biển động, cô còn phải đối mặt với các cơn bão nhiệt đới, sóng lớn và những đợt thay đổi nhiệt độ nước đột ngột.

Cá mập là một mối nguy hiểm khác. Trong hành trình, các thành viên hỗ trợ nhiều lần phát hiện cá mập và lập tức đưa Breed lên thuyền để bảo đảm an toàn.

Theo The New York Times, khoảng ba ngày trước khi hoàn thành thử thách, thuyền trưởng Maisie Bristow phát hiện một con cá mập mako cách vị trí bơi khoảng 90 m. Đây là loài cá mập nổi tiếng với tốc độ di chuyển rất cao. Ê-kíp nhanh chóng đưa Breed lên thuyền, trước khi tiếp tục hành trình khi điều kiện an toàn được bảo đảm.

Breed trên hành trình chinh phục bơi dọc biển California. Ảnh: ABC

Để duy trì thể lực, nữ VĐV tiêu thụ hơn 6.000 calo mỗi ngày, cao hơn nhiều so với nhu cầu thông thường. Ngoài bơi lội, cô phải đặc biệt chú trọng việc ăn uống, ngủ nghỉ và hồi phục giữa các chặng.

Ngay cả khi đã tiến gần đích đến, Breed vẫn phải đối mặt với một nguy cơ khác: ô nhiễm nguồn nước.

Vùng biển gần biên giới Mỹ - Mexico thường xuyên chịu ảnh hưởng của nước thải từ sông Tijuana. Vì vậy, ê-kíp điều chỉnh điểm kết thúc ra ngoài khơi, cách bờ khoảng 5 km, để tránh vùng nước có nguy cơ ô nhiễm cao. Breed cũng sử dụng kháng sinh dự phòng theo hướng dẫn y tế nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Bất chấp những thử thách, cô hoàn thành hành trình mà không gặp chấn thương nghiêm trọng hay bị sứa đốt, theo đại diện đoàn hỗ trợ.

Sau khi vượt qua vĩ tuyến biên giới Mỹ - Mexico ngoài khơi, Breed thực hiện màn bơi mang tính nghi lễ vào bãi biển Coronado ngày 19/10. Tại đây, người thân, bạn bè và những người theo dõi hành trình chờ đón cô bằng những tràng pháo tay, hoa và những cái ôm.

Chia sẻ với Los Angeles Times, Breed cho biết cô cảm thấy xúc động, tự hào về tập thể đã đồng hành và nhẹ nhõm khi mọi người có thể kết thúc hành trình an toàn.

Breed luôn được giám sát trong quá trình thực hiện thử thách bơi dọc bờ biển California.

Sinh ra và lớn lên tại khu vực vịnh San Francisco, Breed từng thi đấu bơi cho Đại học California ở Berkeley. Chấn thương đầu gối khiến cô không thể tiếp tục sự nghiệp bơi thi đấu đại học như mong muốn, nhưng sau khi tốt nghiệp, cô chuyển sang chinh phục những thử thách bơi đường dài ngoài trời.

Trước chuyến bơi dọc California, Breed đã thiết lập chín kỷ lục bơi ngoài trời, trong đó có thành tích bơi nhanh nhất qua hồ Tahoe, nằm giữa hai bang California và Nevada. Cô còn từng hoàn thành nhiều hành trình bơi đường dài trên biển.

Để chuẩn bị cho thử thách lớn nhất sự nghiệp, Breed tạm rời công việc kinh doanh thiết bị y tế, dành thời gian tập luyện thể lực, xây dựng kế hoạch hậu cần và tổ chức ê-kíp hỗ trợ.

Tuy nhiên, theo nữ VĐV 33 tuổi, mục đích của chuyến bơi không đơn thuần là chinh phục kỷ lục. Cô muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ đại dương, đồng thời truyền cảm hứng để phụ nữ và các cô gái dám theo đuổi những mục tiêu tưởng chừng không thể.

Trong gần bốn tháng, Breed bơi qua nhiều vùng biển nổi tiếng như vịnh Monterey, Big Sur và khu vực cầu Golden Gate. Cô chứng kiến cá voi, cá heo, sư tử biển, nhưng cũng bắt gặp rác thải nhựa và những dấu hiệu suy thoái môi trường.

Không thể trở thành VĐV chuyên nghiệp, Catherine Breed vẫn theo đuổi đam mê bơi và lập nhiều kỷ lục.

Thông qua tổ chức phi lợi nhuận Sea Dreamers do mình sáng lập, Breed hy vọng hành trình có thể thu hút sự quan tâm đến các hệ sinh thái biển, chất lượng nguồn nước và hoạt động bảo tồn dọc bờ California.

Trên tạp chí Outdoor Swimmer, cô chia sẻ rằng có những ngày bản thân kiệt sức, bị choáng ngợp trước độ khó của thử thách. Sự động viên của đồng đội và những người theo dõi là động lực để cô trở lại biển hết ngày này qua ngày khác.

Dù vừa hoàn thành thử thách kéo dài gần bốn tháng, Breed không có ý định rời xa đại dương. Chỉ một ngày sau lễ cán đích, cô đã đi lướt sóng cùng bạn bè tại Point Loma, San Diego.

Khi được hỏi liệu có khuyến khích người khác thực hiện chuyến bơi tương tự, Breed bật cười và trả lời: "Hoàn toàn không".

Thay vào đó, cô khuyến khích mọi người tìm cách tiếp xúc và khám phá đại dương phù hợp với khả năng của bản thân, không nhất thiết phải là bơi lội.

Với Breed, thành tựu lớn nhất của 111 ngày không chỉ là quãng đường 1.448 km, mà còn là cơ hội truyền đi thông điệp về giá trị và sự mong manh của đại dương.