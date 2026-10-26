Võ sỹ boxing vừa thảm bại liền bị cấm thi đấu vì điều luật đặc biệt

Fabio Wardley năm nay đã giữ đai vô địch hạng nặng WBO và được xem là một trong những tay đấm hay nhất của Anh Quốc thời gian gần đây. Nhưng sau khi để thua Daniel Dubois trong 2 hiệp tại Manchester cuối tuần trước, sự nghiệp của Wardley đã có một ngã rẽ mới không ngờ.

Wardley bị Dubois "vùi dập" và sau trận thua còn bị đình chỉ thi đấu

Wardley đã bị Hội đồng kiểm soát Boxing Anh Quốc (BBBC) tuyên bố đình chỉ thi đấu 28 ngày sau trận thua Dubois, trận đấu mà Wardley chỉ đấm trúng 4 cú và thua bằng knockout kỹ thuật. Wardley đã bị Dubois áp đảo và dù trụ được trong hiệp 1, sang hiệp 2 Wardley không có khả năng kháng cự và các HLV của anh đã ném khăn xin thua.

Theo quy định của BBBC, các võ sỹ để thua vì knock-out kỹ thuật sẽ phải bị đình chỉ thi đấu trong 28 ngày là ít nhất, tùy theo mức độ của chấn thương xảy ra trong thi đấu. Đây là cách để bảo vệ các tay đấm khỏi những tổn thương cơ thể thêm nặng hơn.

Trong khi đó, Dubois đã có được thắng lợ quan trọng cho đai WBO, và mục tiêu tiếp theo của anh sẽ là thách đấu người thắng của trận boxing “bom tấn” giữa Tyson Fury & Anthony Joshua. Dubois, người đã trúng 60 cú đấm trước Wardley chỉ trong 2 hiệp, đã từng hạ knock-out Joshua sau 5 năm vào năm 2024.

Dubois cũng là người Anh và đến từ London, khiến một trận đấu toàn Anh cho đai WBO là chắc chắn xảy ra. Tuy nhiên Dubois chưa từng gặp Fury trong quá khứ và trận gặp Joshua lần đầu đã diễn ra đủ lâu, khiến công chúng muốn xem Joshua liệu có khả năng phục thù trước Dubois đang có phong độ cao.