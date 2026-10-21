Đội trưởng MU Fernandes "lèm bèm", ném giầy & những hành động thiếu thiện cảm

🔥 Roy Keane từng khuyên Bruno “ngừng cư xử như trẻ con”

Năm 2021, huyền thoại MU Roy Keane từng công khai chỉ trích Bruno Fernandes vì ngôn ngữ cơ thể và phong độ của tiền vệ này trong những trận đấu với các đối thủ thuộc nhóm “Big Six”.

Bruno Fernandes từng bị huyền thoại Roy Keane chỉ trích vì thái độ thi đấu trên sân

Phân tích thái độ thi đấu của Fernandes, Keane khuyên cầu thủ người Bồ Đào Nha hãy “ngừng cư xử như một đứa trẻ”. Trước đó, Bruno đã phản ứng với những lời mỉa mai của bình luận viên Sky Sports về việc mọi người quá chú trọng vào số bàn thắng và kiến tạo của cầu thủ.

Dù trải qua mùa giải xuất sắc ở mùa trước, giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm do các đồng nghiệp tại PFA bình chọn và giải thưởng của Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh, Fernandes dường như lại quay về những thói quen cũ khi Man Utd tiếp tục sa sút trên bảng xếp hạng.

Trong trận gặp Leeds hôm 18/10, tiền vệ này bị cho là đã phàn nàn với các đồng đội và trọng tài Darren England, dẫn đến việc phải nhận thẻ vàng. Anh còn có màn lời qua tiếng lại với đội trưởng Ethan Ampadu bên phía Leeds.

Đây không phải lần đầu Fernandes có những phản ứng nóng nảy trên sân trong màu áo "Quỷ đỏ".

😡 Thất bại trước Watford và hành động quay lưng với người hâm mộ

Tháng 11/2021, MU nhận thất bại 1-4 trước Watford. Kết quả này cuối cùng khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer mất việc.

Đội trưởng MU tỏ rõ sự thất vọng sau trận thua của "Quỷ đỏ" trước Watford

Sau trận, các cầu thủ Man Utd tiến về phía khán đài dành cho cổ động viên đội khách để vỗ tay cảm ơn người hâm mộ, bất chấp những tiếng la ó vang lên khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Tuy nhiên, thay vì chấp nhận sự chỉ trích, Fernandes tỏ rõ sự khó chịu trước phản ứng của các cổ động viên. Tiền vệ người Bồ Đào Nha vung tay về phía khán đài, sau đó quay lưng lại và bị bắt gặp lẩm bẩm điều gì đó.

Trong khi Cristiano Ronaldo cùng một số đồng đội vẫn nán lại ghi nhận sự ủng hộ của người hâm mộ, Bruno tức tối đi thẳng vào đường hầm. Hành động này khiến anh trở thành tâm điểm chú ý sau thất bại đáng quên của MU.

💥 Thảm bại 0-7 trước Liverpool, Fernandes bị gọi là “nỗi ô nhục”

Tháng 3/2023, Man Utd hứng chịu thất bại lịch sử 0-7 trước Liverpool tại Anfield. Trong trận đấu, Fernandes bị phát hiện ngã xuống sân, phàn nàn với các trọng tài và thậm chí đẩy trọng tài biên. Anh may mắn không phải nhận thêm hình phạt vì hành động này.

Fernandes hứng chịu nhiều chỉ trích sau trận MU thua Liverpool tại Anfield

Cựu danh thủ Gary Neville công khai gọi Bruno là “nỗi ô nhục”, đồng thời cáo buộc tiền vệ này đã yêu cầu ban huấn luyện thay mình ra sân.

Fernandes phủ nhận cáo buộc trên, giải thích rằng anh chỉ muốn được làm rõ vị trí thi đấu trên sân chứ không yêu cầu rời khỏi trận đấu.

Dù vậy, hình ảnh tiền vệ người Bồ Đào Nha phản ứng trong trận thua đậm Liverpool vẫn làm dấy lên tranh luận về khả năng kiểm soát cảm xúc của anh trong những thời điểm khó khăn.

🗣️ Nặng lời với đàn em Pellistri, bị chê cư xử “thảm hại”

Tháng 8/2023, trong thất bại 0-2 trước Tottenham, Fernandes tiếp tục gây chú ý vì phản ứng với tài năng trẻ Facundo Pellistri.

Bruno bị chỉ trích vì phản ứng gay gắt với Facundo Pellistri

Pellistri thực hiện một pha di chuyển mà Fernandes không lường trước, khiến đợt tấn công của MU bị phá hỏng. Thay vì động viên cầu thủ chạy cánh người Uruguay, Fernandes lại lớn tiếng chỉ trích đồng đội.

Micah Richards nhắc đến tình huống này trong podcast The Rest Is Football. Cựu hậu vệ người Anh cho biết ông hiểu sự thất vọng của Bruno khi đội bóng không triển khai được lối chơi như mong muốn, nhưng cho rằng cách tiền vệ này phản ứng với đàn em là điều đáng xấu hổ.

Richards phân tích rằng Pellistri đã thực hiện một pha chạy chỗ khác sau khi Fernandes không nhìn thấy chuyển động ban đầu của mình. Tuy nhiên, Fernandes lại tức giận vì cầu thủ trẻ không xuất hiện ở vị trí mà anh mong đợi.

“Chuyện này xảy ra liên tục”, Richards nhận xét. Ông cũng nhắc đến cuộc phỏng vấn trong đó Bruno cho biết bản thân cần thể hiện cảm xúc khi thi đấu vì điều đó giúp anh chơi tốt hơn.

Dù vậy, Richards cho rằng ngôn ngữ cơ thể của Fernandes đang ảnh hưởng tiêu cực đến những người còn lại trong đội. Ông kết luận: “Hình ảnh đó thực sự không tốt chút nào. Đôi khi, điều đó thật thảm hại”.

🟥 Nhận thẻ đỏ trước Tottenham rồi lên tiếng trái quy định

Tháng 9/2024, MU thua Tottenham 0-3, còn Fernandes bị truất quyền thi đấu trực tiếp sau pha vào bóng với James Maddison.

Chiếc thẻ đỏ của Bruno Fernandes trong trận gặp Tottenham

Thông thường, những cầu thủ nhận thẻ đỏ sẽ không tham gia phỏng vấn sau trận. Tuy nhiên, Bruno Fernandes vẫn quyết định lên tiếng với Sky Sports để bày tỏ sự tức giận, bất chấp hướng dẫn của Ngoại hạng Anh.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha khẳng định tình huống đó “không bao giờ là một chiếc thẻ đỏ”. Sau đó, quyết định truất quyền thi đấu của anh được đảo ngược, qua đó giúp Fernandes được minh oan trong vụ việc gây tranh cãi này.

👟 Bực tức vì không được thổi phạt, Fernandes ném giày xuống sân

Tháng 1/2025, trong trận đấu căng thẳng với Arsenal ở vòng 3 FA Cup, Fernandes tiếp tục mất bình tĩnh khi không được trọng tài Andy Madley thổi phạt.

Fernandes trút giận bằng cách ném giày xuống sân

Tức giận vì cho rằng mình bị xử ép, tiền vệ MU tháo chiếc giày khỏi chân rồi ném xuống đất. Đáng chú ý, anh còn nhặt chiếc giày lên và đập mạnh xuống mặt sân thêm một lần nữa, như muốn thể hiện sự bất bình với quyết định của trọng tài.

Hành vi phản ứng khiến Bruno Fernandes phải nhận thẻ vàng. Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, các chuyên gia Micah Richards, Theo Walcott và Martin Keown đều cho rằng màn nổi nóng như vậy không phù hợp với một cầu thủ mang băng đội trưởng Man Utd.

🚗 Fernandes vội vã rời Old Trafford, tương lai bị đặt dấu hỏi

Đầu tháng 10/2026, Fernandes tiếp tục thất vọng sau trận hòa 1-1 với Tottenham. Đội bóng thành London chỉ còn 10 người nhưng vẫn tìm được bàn gỡ hòa trong thời gian bù giờ.

Đội trưởng MU gây chú ý khi không nán lại ký tặng người hâm mộ sau trận đấu

Đoạn video lan truyền trên mạng sau trận cho thấy Bruno Fernandes nhanh chóng rời Old Trafford bằng ô tô, thay vì nán lại ký tặng những người hâm mộ đang chờ đợi.

Theo bài viết, đó cũng là màn trình diễn không mấy ấn tượng của tiền vệ người Bồ Đào Nha, khi anh mất tới 23 phút mới hoàn thành đường chuyền đầu tiên. Rõ ràng, Fernandes không hài lòng với kết quả trận đấu và lập tức lên xe sau tiếng còi mãn cuộc.

Sau hàng loạt lần nổi nóng, tranh cãi với đồng đội và trọng tài, câu hỏi được đặt ra là liệu những bất mãn này có ảnh hưởng đến tương lai của đội trưởng MU tại Old Trafford hay không.