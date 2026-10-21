Mikel Arteta xứng danh bậc thầy thay người, xoay chuyển trận đấu

Cao tay với những nước cờ thay người

Người ta thường nói, một lần là tình cờ, hai lần là trùng hợp, nhưng ba lần thì đã trở thành quy luật. Sau khi các cầu thủ dự bị một lần nữa đóng vai trò quyết định trong chiến thắng của Arsenal tại Premier League, có thể khẳng định rằng khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu từ băng ghế huấn luyện của Arteta đã trở thành một dấu ấn đáng chú ý.

Arteta đang tạo ra khác biệt như thế nào bằng các quyết định thay người

Arsenal chật vật trước Nottingham Forest hôm 18/10 và trận đấu dần hướng đến kết quả hòa 0-0. Tuy nhiên, Noni Madueke, người được tung vào sân ngay đầu hiệp hai, đã mang về chiến thắng cho “Pháo thủ” bằng pha xử lý lắt léo trước khi tung cú sút chân phải chạm người đối phương đổi hướng, đánh bại thủ môn Matz Sels. Đó không phải một bàn thắng đẹp mắt, nhưng lại vô cùng quan trọng, giúp đoàn quân của Arteta giành trọn 3 điểm quý giá.

Bàn thắng này tiếp nối xu hướng đáng chú ý của Arsenal trong thời gian gần đây. Ở cả 3 chiến thắng gần nhất của “Pháo thủ” tại Premier League, đội bóng thành London đều giành chiến thắng nhờ những pha lập công quyết định của các cầu thủ vào sân thay người.

Bruno Guimaraes là người tạo ra khác biệt trong các trận gặp Sunderland (thắng 2-0) và Leeds United (thắng 2-1), trước khi Madueke làm điều tương tự trước Nottingham Forest.

Đây cũng là ba bàn thắng duy nhất mà các cầu thủ dự bị Arsenal ghi được tại Premier League mùa này. Có tới 5 đội bóng ghi nhiều bàn hơn từ những cầu thủ vào sân thay người, trong đó Ipswich Town dẫn đầu với 5 pha lập công. Tuy nhiên, điều quan trọng là cả ba bàn thắng của các cầu thủ dự bị Arsenal đều mang tính quyết định chiến thắng, góp phần giúp họ duy trì thế bám đuổi sát sao đội đầu bảng Man City.

Biến ghế dự bị thành “mỏ vàng”

Kỷ lục về số bàn thắng quyết định do cầu thủ dự bị ghi được trong một mùa giải Premier League hiện là 6 bàn. Arsenal đã có 3 bàn như vậy chỉ sau 7 vòng đấu đầu tiên. Nếu duy trì hiệu suất hiện tại, dù khả năng này không cao, các cầu thủ dự bị của Arsenal sẽ ghi hơn 16 bàn thắng quyết định trong cả mùa giải, qua đó phá sâu kỷ lục hiện tại.

Rõ ràng, kịch bản đó khó xảy ra. Dù vậy, những con số này cho thấy các cầu thủ dự bị Arsenal đã có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào trong việc thay đổi cục diện trận đấu từ đầu mùa.

Đáng chú ý, chính Arsenal đang nắm giữ kỷ lục 6 bàn thắng quyết định do các cầu thủ dự bị ghi được trong một mùa giải. Họ từng đạt thành tích này dưới thời Arteta ở mùa 2024/25.

Và đây mới là điểm mấu chốt: hiện tượng này không chỉ xuất hiện trong mùa giải năm nay. Arsenal đã thể hiện sự vượt trội ở khía cạnh này kể từ khi Arteta tiếp quản đội chủ sân Emirates.

Thực tế, kể từ khi Arteta được bổ nhiệm vào tháng 12/2019, Arsenal là đội ghi nhiều bàn thắng quyết định từ các cầu thủ dự bị nhất Premier League.

Nếu tạm gác những bàn thắng mang tính quyết định sang một bên và chỉ xét tổng số liệu, các cầu thủ dự bị Arsenal cũng có số bàn thắng và kiến tạo cộng lại nhiều hơn bất kỳ đội bóng Premier League nào khác trong 2 mùa giải gần nhất.

Tuy nhiên, cần khẳng định rằng không thể quy toàn bộ thành công này chỉ cho khả năng điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu của Arteta.

Khi được trao nguồn lực để xây dựng một đội hình có chiều sâu và chất lượng như Arsenal hiện tại, việc những cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế dự bị có thể đủ sức đá chính ở phần lớn các đội bóng Premier League khác là điều dễ hiểu.

Có tới 13 cầu thủ Arsenal vào sân thay người đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong mùa giải này và mùa giải trước, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Sở hữu những cầu thủ chất lượng như vậy đương nhiên làm tăng khả năng tạo ra khác biệt từ băng ghế dự bị.

Bậc thầy “đọc trận đấu”

Cách Arsenal tiếp cận các trận đấu cũng là một yếu tố góp phần tạo nên thành công. Phần lớn thời gian, đội bóng của Arteta thoải mái kiểm soát thế trận mà không nhất thiết phải thắng với cách biệt lớn. Họ thường kiên nhẫn triển khai lối chơi, dựa vào hàng phòng ngự xuất sắc và tin tưởng rằng những khoảnh khắc quyết định ở một phần ba cuối sân đối phương rồi sẽ xuất hiện.

Cách tiếp cận này tự nhiên tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ dự bị phát huy khả năng. Một cầu thủ được tung vào sân khi tỷ số vẫn cân bằng sau khoảng một giờ thi đấu có nhiều cơ hội ghi bàn quyết định hơn so với người vào sân khi kết quả trận đấu gần như đã an bài.

Những chiến thắng với cách biệt sít sao đã trở thành dấu ấn của Arsenal dưới thời Arteta. Kể từ khi ông được bổ nhiệm, “Pháo thủ” đã có 66 lần giành chiến thắng với cách biệt 1 bàn, nhiều hơn ít nhất 13 trận so với bất kỳ đội bóng nào khác dưới sự dẫn dắt của một HLV.

Dẫu vậy, Arteta vẫn xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi. Chiều sâu đội hình rõ ràng là lợi thế quan trọng, nhưng biết khi nào cần sử dụng các cầu thủ dự bị và lựa chọn ai để tung vào sân cũng là một kỹ năng không thể xem nhẹ. Có thể lập luận rằng Man City là đội bóng duy nhất sở hữu lực lượng đủ sức cạnh tranh với Arsenal về chiều sâu đội hình, nhưng họ lại không xuất hiện nổi bật trong các thống kê kể trên.

Một khía cạnh đáng chú ý trong cách quản lý đội bóng của Arteta là thời điểm ông thực hiện các quyền thay người. Arsenal đã có 4 lần thay người ngay giờ nghỉ giữa hai hiệp tại Premier League mùa này, chỉ ít hơn Brentford (6 lần) và Aston Villa (5 lần). Guimaraes được tung vào sân đầu hiệp hai để thay đổi cục diện trận đấu trước Sunderland, còn quyết định đưa Madueke vào sân trước Nottingham Forest là minh chứng mới nhất cho hiệu quả từ cách tiếp cận chủ động này.

Trong số 81 HLV từng dẫn dắt ít nhất 100 trận tại Premier League, các cầu thủ dự bị của Arsenal dưới thời Arteta đã ghi 12,6% tổng số bàn thắng của đội bóng thành London. Tỷ lệ này cao thứ 7 trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh.

Việc Arteta đứng ở vị trí cao như vậy cho thấy thành công này không đơn thuần đến từ việc sở hữu những cầu thủ tài năng trên băng ghế dự bị. Ông đã phát triển được khả năng nhận biết thời điểm và cách thức tạo ra khác biệt bằng những sự thay đổi nhân sự.