Alcaraz "nói 1 đằng làm 1 nẻo", chê lịch thi đấu nhưng tích cực đánh biểu diễn

Thời gian gần đây, tay vợt Carlos Alcaraz đang trở thành tâm điểm của những luồng dư luận trái chiều từ giới chuyên môn. Dù liên tục công khai phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc và khắc nghiệt của ATP Tour, cựu số 1 thế giới lại có những động thái hoàn toàn mâu thuẫn khi liên tiếp nhận lời tham gia các giải đấu biểu diễn.

Alcaraz gây tranh cãi khi than quá tải nhưng vẫn nhận lời dự nhiều giải biểu diễn

Làn sóng chỉ trích từ giới chuyên môn: "Đứa trẻ kiêu ngạo và hay càm ràm"

Sau thất bại sốc trước Zizou Bergs tại Thượng Hải Masters, Alcaraz đã phải hứng chịu vô số gạch đá từ các cây bút thể thao. Nhà báo quần vợt người Pháp Benoit Maylin không ngần ngại gọi tay vợt người Tây Ban Nha là một "kẻ hay càm ràm" và hành xử như một "đứa trẻ được nuông chiều". Maylin chỉ trích Alcaraz vì đã đổ lỗi cho chất lượng bóng và độ nảy của sân sau trận thua, đồng thời cho rằng cái tôi quá lớn đã khiến Alcaraz nghĩ mình là bất bại sau chức vô địch Japan Open trước đó.

Không chỉ dừng lại ở thái độ trên sân, việc Alcaraz liên tục kêu ca về lịch trình ATP cũng không nhận được sự đồng cảm từ các cựu ngôi sao. Tay vợt cựu trào Naomi Broady thẳng thắn chia sẻ cô "mất đi sự cảm thông" dành cho Alcaraz khi thấy anh liên tục than mệt nhưng vẫn miệt mài bay sô đánh giải biểu diễn. Đồng quan điểm, á quân Wimbledon Mark Philippoussis nhấn mạnh: "Không ai gí súng vào đầu bắt bạn phải thi đấu tuần này qua tuần khác cả. Bạn luôn có quyền nói không và chấp nhận án phạt nếu thấy điều đó tốt nhất cho bản thân".

Nói một đằng, làm một nẻo?

Thực tế, thống kê cho thấy hành động của Alcaraz đang đi ngược lại với những lời than vãn của chính anh. Trong vòng 12 tháng qua, bất chấp việc kêu ca kiệt sức, "Carlitos" vẫn cày ải ở hàng loạt sự kiện biểu diễn như trận đấu với Joao Fonseca tại Miami (tháng 12/2025), đối đầu Jannik Sinner tại Hàn Quốc (tháng 1/2026), tham dự Laver Cup tại London và sắp tới là giải đấu biểu diễn "Six Kings Slam" vào tháng 12/2026. Chính điều này khiến người hâm mộ và giới chuyên gia đặt dấu hỏi về tính nhất quán trong phát ngôn của ngôi sao trẻ.

"Đòn bẩy" chiến lược cho tương lai

Mặc dù vậy, không phải ai cũng quay lưng với ngôi sao Tây Ban Nha. Huấn luyện viên huyền thoại Rick Macci lại đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác biệt và táo bạo. Ông khẳng định việc Alcaraz chơi các trận biểu diễn là "quyết định thông minh nhất từ trước đến nay".

Theo Macci, các trận đấu biểu diễn mang lại những lợi ích tối quan trọng mà các giải đấu chính thức không có được:

- Kiểm soát thời gian và áp lực: Các trận biểu diễn diễn ra nhanh gọn hơn, giúp Alcaraz duy trì cảm giác thi đấu thực chiến nhưng với một tâm lý thoải mái, không bị đè nặng bởi điểm số hay áp lực vô địch.

- Thử nghiệm chiến thuật: Đây là môi trường hoàn hảo để Alcaraz mài dũa kỹ năng, thử nghiệm các mảng miếng chiến thuật mới để áp dụng ngược lại cho các giải ATP.

- Bảo vệ sự nghiệp dài hạn: Macci tin rằng việc đan xen này là một phần của "cuộc chơi dài hạn" giúp thể trạng của Alcaraz bền bỉ hơn qua năm tháng.

Bản thân Alcaraz cũng từng lên tiếng phân trần về sự khác biệt này: "Giải chính thức đòi hỏi sự tập trung cao độ cả về thể chất lẫn tinh thần suốt nhiều ngày. Trong khi đó, một trận biểu diễn chỉ gói gọn trong một ngày. Bạn có thể vừa thi đấu nghiêm túc để thử nghiệm chiến thuật, vừa có thể tận hưởng niềm vui thuần túy với quần vợt".