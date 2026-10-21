Arsenal chơi kiểu "lấy thịt đè người", đá "xấu" mới có cửa thắng Bayern, Barca?

Trường phái khác biệt

PSG – Barcelona là trận cầu tâm điểm giữa tuần này của Champions League, nhưng cũng có một cuộc gặp thượng đỉnh khác không kém phần thú vị là giữa Bayern Munich và Arsenal. Năm ngoái Arsenal đã thắng Bayern ở vòng League Phase và sau đó Arsenal cũng tiến một mạch tới chung kết, chỉ lỡ cúp vô địch trong loạt luân lưu trước PSG.

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Tuy nhiên khác với PSG – Barca, trận đại chiến này có dễ xem hay không sẽ phụ thuộc vào cách mỗi đội tiếp cận trận đấu do cách chơi của hai bên đang khác nhau đáng kể. Bayern đã ghi 36 bàn, chỉ ít hơn Barcelona, và họ đang có chuỗi 23 trận liên tiếp lập công ở đấu trường Cúp C1, trong đó chỉ 8 trận gần nhất đã mang về 44 bàn.

Arsenal về mặt hiệu quả vẫn đang khá mạnh, họ thắng 6/7 vòng đầu ở Premier League (thua duy nhất một Brighton tấn công cực hay). Nếu tính điểm ở Champions League từ mùa trước sang mùa này, trung bình Arsenal đã giành 2,66 điểm/trận so với 2,25 điểm/trận của Bayern.

Thắng kiểu hao mòn

Nhưng khán giả thích xem đội nào hơn? Câu trả lời lúc này không phải là Arsenal, họ đang trải qua giai đoạn mà mỗi chiến thắng để chỉ ở mức vừa đủ, hoặc vừa phải. Trận thắng tưng bừng nhất của “Pháo thủ” là trận thắng Coventry ngày mở màn Premier League. Ngay cả trận thắng Lille ở vòng trước của Cúp C1 cũng không dễ lắm khi phải sang hiệp 2 họ mới nã liền 3 bàn.

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Arsenal đang tạo ra một cảm giác nhàm chán và có phần kém thuyết phục hơn, kỳ khôi thay mùa trước họ bị chê là hay ghi bàn từ phạt góc nhưng mùa này họ ghi bàn gần như toàn bằng bóng sống nhưng lại không vũ bão như trước. Chưa hết, họ ghi 8 bàn gần nhất đều trong hiệp 2, còn ở hiệp 1 họ ghi chỉ 5 bàn.

Sự thiếu năng động, thiếu bùng nổ của Arsenal đang được bù đắp lại bằng lối chơi mang tính hao mòn. Họ đá nặng về “lấy thịt đè người”, đua sức bền cho tới cuối và khuất phục đối phương khi đội bạn không còn đủ lực để trụ được lâu hơn, như cách họ đã thắng Nottingham Forest, Leeds hay Napoli.

Đá "xấu" lại dễ ăn cúp?

Đang có sự chê bai dành cho Arsenal rằng họ đang có trong tay 11 gymer hay vận động viên chạy việt dã, chứ không phải 11 cầu thủ bóng đá. Thực tế sự chê bai ấy phần nào có cơ sở: lối đá của Arsenal đang quá thiên về sức mạnh và sức bền, trong khi những cầu thủ có kỹ thuật để gây đột biến lại mất phong độ (Saka, Eze) hay chấn thương (Tzolis).

Kvaratskhelia bị vây bắt bởi 3 cầu thủ Arsenal trong khu cấm địa

Câu hỏi đặt ra là liệu Arsenal có thể đá như vậy khi bước ra sân chơi Champions League, nhất là trước những Bayern, PSG, Barca đá tấn công rất dồn dập? Câu trả lời là có, thậm chí cách đá của Arsenal giống một đội hạng dưới hay chơi với các đối thủ mạnh hơn, và cách chơi này đã tạo ra rất nhiều cú sốc ở các giải đấu cúp.

Như trận chung kết Champions League mùa trước, Arsenal đã vượt lên nhờ một khoảnh khắc nỗ lực của Kai Havertz và sau đó Arteta lập tức đổ rào phòng thủ. Kế hoạch này có lẽ đã thành công nếu Mosquera không mắc sai lầm trong vòng cấm, bởi cho tới trước quả penalty đó, PSG gần như không thể tạo ra cơ hội nào nguy hiểm.

Trong bối cảnh hàng tấn công của Arsenal mùa này đang có dấu hiệu “cùn”, kiểu chơi “bóng đá hạng dưới” của Arsenal sẽ càng trở nên nổi bật. E là cách đá đó không hay ở Premier League, nhưng khi ra mặt trận cúp Arsenal không chừng lại đáng gờm hơn mùa trước. Chúng ta sẽ biết khả năng chơi thứ bóng đá đó của họ khi gặp Bayern Munich đêm nay (2h, 22/10), và càng lợi hơn nữa khi họ không phải đối đầu Michael Olise vì án treo giò.