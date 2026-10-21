Arsenal chơi kiểu "lấy thịt đè người", đá "xấu" mới có cửa thắng Bayern, Barca?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Como vs Manchester United
Logo Como - COM Como
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Arsenal
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Real Madrid vs RB Leipzig
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Real Betis vs Feyenoord
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Inter Milan vs Shakhtar Donetsk
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Shakhtar Donetsk - SHK Shakhtar Donetsk
-
Aston Villa vs Viking
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Viking - VIK Viking
-
Sporting CP vs LASK
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo LASK - ASK LASK
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel vs Bắc Ninh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Brest vs Nice
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Ipswich Town vs Nottingham Forest
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thành Phố Đồng Nai vs Thép Xanh Nam Định
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Aston Villa vs Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
RB Leipzig vs Elversberg
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Elversberg - ELV Elversberg
-
Coventry City vs Fulham
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atlético de Madrid vs Deportivo de A Coruña
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Manchester United vs Bournemouth
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Hull City vs Brentford
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs Real Betis
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Freiburg vs Bayern Munich
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Udinese vs Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Arsenal chơi kiểu "lấy thịt đè người", đá "xấu" mới có cửa thắng Bayern, Barca?

Sự kiện: Arsenal Premier League 2026-27 HLV Mikel Arteta

Arsenal đang thiếu sự bùng nổ trên hàng tấn công và mỗi trận thắng của họ thường chỉ ở mức vừa đủ.

  

Trường phái khác biệt

PSG – Barcelona là trận cầu tâm điểm giữa tuần này của Champions League, nhưng cũng có một cuộc gặp thượng đỉnh khác không kém phần thú vị là giữa Bayern Munich và Arsenal. Năm ngoái Arsenal đã thắng Bayern ở vòng League Phase và sau đó Arsenal cũng tiến một mạch tới chung kết, chỉ lỡ cúp vô địch trong loạt luân lưu trước PSG.

Arsenal là đội đầu tiên hạ Bayern Munich ở mùa 2025/26

Arsenal là đội đầu tiên hạ Bayern Munich ở mùa 2025/26

Tuy nhiên khác với PSG – Barca, trận đại chiến này có dễ xem hay không sẽ phụ thuộc vào cách mỗi đội tiếp cận trận đấu do cách chơi của hai bên đang khác nhau đáng kể. Bayern đã ghi 36 bàn, chỉ ít hơn Barcelona, và họ đang có chuỗi 23 trận liên tiếp lập công ở đấu trường Cúp C1, trong đó chỉ 8 trận gần nhất đã mang về 44 bàn.

Arsenal về mặt hiệu quả vẫn đang khá mạnh, họ thắng 6/7 vòng đầu ở Premier League (thua duy nhất một Brighton tấn công cực hay). Nếu tính điểm ở Champions League từ mùa trước sang mùa này, trung bình Arsenal đã giành 2,66 điểm/trận so với 2,25 điểm/trận của Bayern.

Thắng kiểu hao mòn

Nhưng khán giả thích xem đội nào hơn? Câu trả lời lúc này không phải là Arsenal, họ đang trải qua giai đoạn mà mỗi chiến thắng để chỉ ở mức vừa đủ, hoặc vừa phải. Trận thắng tưng bừng nhất của “Pháo thủ” là trận thắng Coventry ngày mở màn Premier League. Ngay cả trận thắng Lille ở vòng trước của Cúp C1 cũng không dễ lắm khi phải sang hiệp 2 họ mới nã liền 3 bàn.

Arsenal cần một bàn thắng có phần may mắn của Noni Madueke, và cũng là cú dứt điểm trúng đích đầu tiên, để thắng Nottingham Forest

Arsenal cần một bàn thắng có phần may mắn của Noni Madueke, và cũng là cú dứt điểm trúng đích đầu tiên, để thắng Nottingham Forest

Arsenal đang tạo ra một cảm giác nhàm chán và có phần kém thuyết phục hơn, kỳ khôi thay mùa trước họ bị chê là hay ghi bàn từ phạt góc nhưng mùa này họ ghi bàn gần như toàn bằng bóng sống nhưng lại không vũ bão như trước. Chưa hết, họ ghi 8 bàn gần nhất đều trong hiệp 2, còn ở hiệp 1 họ ghi chỉ 5 bàn.

Sự thiếu năng động, thiếu bùng nổ của Arsenal đang được bù đắp lại bằng lối chơi mang tính hao mòn. Họ đá nặng về “lấy thịt đè người”, đua sức bền cho tới cuối và khuất phục đối phương khi đội bạn không còn đủ lực để trụ được lâu hơn, như cách họ đã thắng Nottingham Forest, Leeds hay Napoli.

Arsenal chơi kiểu "lấy thịt đè người", đá "xấu" mới có cửa thắng Bayern, Barca? - 3

Đá "xấu" lại dễ ăn cúp?

Đang có sự chê bai dành cho Arsenal rằng họ đang có trong tay 11 gymer hay vận động viên chạy việt dã, chứ không phải 11 cầu thủ bóng đá. Thực tế sự chê bai ấy phần nào có cơ sở: lối đá của Arsenal đang quá thiên về sức mạnh và sức bền, trong khi những cầu thủ có kỹ thuật để gây đột biến lại mất phong độ (Saka, Eze) hay chấn thương (Tzolis).

Kvaratskhelia bị vây bắt bởi 3 cầu thủ Arsenal trong khu cấm địa

Kvaratskhelia bị vây bắt bởi 3 cầu thủ Arsenal trong khu cấm địa

Câu hỏi đặt ra là liệu Arsenal có thể đá như vậy khi bước ra sân chơi Champions League, nhất là trước những Bayern, PSG, Barca đá tấn công rất dồn dập? Câu trả lời là có, thậm chí cách đá của Arsenal giống một đội hạng dưới hay chơi với các đối thủ mạnh hơn, và cách chơi này đã tạo ra rất nhiều cú sốc ở các giải đấu cúp.

Như trận chung kết Champions League mùa trước, Arsenal đã vượt lên nhờ một khoảnh khắc nỗ lực của Kai Havertz và sau đó Arteta lập tức đổ rào phòng thủ. Kế hoạch này có lẽ đã thành công nếu Mosquera không mắc sai lầm trong vòng cấm, bởi cho tới trước quả penalty đó, PSG gần như không thể tạo ra cơ hội nào nguy hiểm.

Trong bối cảnh hàng tấn công của Arsenal mùa này đang có dấu hiệu “cùn”, kiểu chơi “bóng đá hạng dưới” của Arsenal sẽ càng trở nên nổi bật. E là cách đá đó không hay ở Premier League, nhưng khi ra mặt trận cúp Arsenal không chừng lại đáng gờm hơn mùa trước. Chúng ta sẽ biết khả năng chơi thứ bóng đá đó của họ khi gặp Bayern Munich đêm nay (2h, 22/10), và càng lợi hơn nữa khi họ không phải đối đầu Michael Olise vì án treo giò.

HLV trưởng Bayern Munich gặp vấn đề sức khỏe, Arsenal hưởng lợi lớn
HLV trưởng Bayern Munich gặp vấn đề sức khỏe, Arsenal hưởng lợi lớn

HLV Vincent Kompany đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe do nhiễm vi-rút và đau hông, bỏ ngỏ khả năng trực tiếp chỉ đạo Bayern Munich trong cuộc...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/10/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Arsenal Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN