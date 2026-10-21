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MU chốt tương lai Lisandro Martinez sau phát ngôn chỉ trích sếp lớn

Sự kiện: Manchester United

MU được cho là sẽ để Lisandro Martinez ra đi vào mùa hè năm sau, sau khi trung vệ người Argentina công khai chỉ trích ban lãnh đạo đội bóng.

   

MU lên kế hoạch chia tay Lisandro Martinez

Tương lai của Lisandro Martinez tại MU đang trở nên bất định sau những phát biểu gây tranh cãi nhắm vào giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Theo các nguồn tin, đội chủ sân Old Trafford dự kiến để trung vệ người Argentina ra đi vào mùa hè năm sau, thay vì tiếp tục gắn bó với anh trong dài hạn.

MU lên kế hoạch chia tay Lisandro Martinez

MU lên kế hoạch chia tay Lisandro Martinez

Mâu thuẫn bắt đầu sau thất bại 0-2 của MU trước Atletico Madrid tại Champions League. Martinez không hài lòng với công tác chuyển nhượng của câu lạc bộ và cho rằng đội bóng chưa được bổ sung đủ lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Anh đặc biệt hướng sự chỉ trích về phía Jason Wilcox, người chịu trách nhiệm về các vấn đề bóng đá tại đội chủ sân Old Trafford.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Martinez thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng: "Tôi kỳ vọng nhiều hơn từ giám đốc kỹ thuật của chúng ta". Phát biểu này khiến nội bộ MU dậy sóng. Trung vệ 28 tuổi sau đó bị câu lạc bộ phạt tiền trước khi đưa ra lời xin lỗi công khai. Anh cũng có cuộc trao đổi trực tiếp với Wilcox, giám đốc điều hành Omar Barrada và HLV Michael Carrick nhằm giải quyết những bất đồng.

MU cân nhắc gia hạn hợp đồng để thu phí chuyển nhượng

Theo thông tin từ Daily Mail, khả năng Martinez ký hợp đồng mới trước khi giao kèo hiện tại hết hạn vào tháng 9/2027 là rất thấp. Điều này khiến MU phải tính toán phương án xử lý tương lai của trung vệ người Argentina, tránh nguy cơ mất trắng cầu thủ từng được kỳ vọng trở thành nhân tố quan trọng nơi hàng phòng ngự.

MU cân nhắc gia hạn hợp đồng để thu phí chuyển nhượng

MU cân nhắc gia hạn hợp đồng để thu phí chuyển nhượng

Để bảo đảm có thể thu về phí chuyển nhượng, MU dự kiến kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 12 tháng. Động thái này sẽ giúp đội bóng có thêm thời gian tìm kiếm đối tác và đàm phán mức phí phù hợp trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm sau, thay vì để Martinez ra đi theo dạng tự do.

Kể từ khi gia nhập MU từ Ajax vào mùa hè năm 2022 với mức phí 57 triệu bảng, Martinez đã đóng vai trò quan trọng ở hàng thủ. Tuy nhiên, hai mùa giải gần đây của anh liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương dây chằng chéo và bắp chân, khiến trung vệ này bỏ lỡ hàng chục trận đấu. Những vấn đề về thể lực, kết hợp với căng thẳng nội bộ, được cho là những yếu tố khiến tương lai của cầu thủ 28 tuổi trở nên khó đoán định.

MU chuẩn bị cải tổ hàng thủ, nhiều trụ cột đứng trước tương lai bất định

Kế hoạch chia tay Martinez nằm trong định hướng cải tổ hàng phòng ngự của MU. Sau khi đầu tư vào hàng công trong năm 2025 và tuyến giữa trong năm nay, đội bóng được cho là sẽ tiếp tục nâng cấp hàng thủ nhằm xây dựng lực lượng có chiều sâu và ổn định hơn.

Không chỉ Martinez, tương lai của Luke Shaw và Harry Maguire cũng chưa được bảo đảm. Hợp đồng của Maguire sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau, nhưng MU có điều khoản gia hạn tương tự trường hợp Martinez. Trong khi đó, Shaw không có điều khoản gia hạn như vậy, dù hợp đồng của hậu vệ trái này cũng sẽ đáo hạn vào cùng thời điểm. MU đã tìm kiếm phương án thay thế và được liên hệ với Lewis Hall của Newcastle United, nhưng đội bóng chủ quản không muốn để tuyển thủ Anh ra đi.

Ở vị trí trung vệ, MU vẫn đặt kỳ vọng vào Matthijs de Ligt, người đã không thi đấu kể từ ngày 30/11 năm ngoái do chấn thương lưng tái phát và phải phẫu thuật. Cầu thủ người Hà Lan đã trở lại danh sách thi đấu trong hai trận gần nhất của đội bóng, đồng thời vẫn được đánh giá là nhân tố quan trọng trong phòng thay đồ.

Leny Yoro và Ayden Heaven cũng được xem là những phương án dài hạn, dù cả hai còn thiếu kinh nghiệm. Trong bối cảnh đó, Martinez đá chính ở trận hòa 1-1 trước Leeds United nhưng phải rời sân trong hiệp một vì chấn thương, càng khiến tương lai của anh tại Old Trafford thêm phần khó lường.

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Lisandro Martinez trở thành tâm điểm chú ý trong chuyến làm khách của Manchester United trước Leeds United tại Elland Road, sau những phát ngôn gây...

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/10/2026 17:56 PM (GMT+7)
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